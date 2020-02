Ulkoministeriö kertoo tarkkailevansa koronaviruksesta käytävää Twitter-keskustelua tekoälyn avulla

Ulkoasiainneuvos Pasi Tuomisen mukaan tarkkailutyökalua on käytetty parisen viikkoa ja sen toimintaa voidaan laajentaa myös muihin tietolähteisiin.

Ulkoministeriö on toteuttanut koronavirusepidemian tiimoilta tekoälyyn perustuvan tarkkailuvälineen, jolla voidaan seurata verkossa käytävää keskustelua laadullisesti koronaviruksen ympäriltä.

– Olemme käynnistäneet pilottiprojektin suomalaisen start-up -yhtiön Aivo digitalin kanssa. Teemme laadullista analyysiä koronaviruksesta käytävästä keskustelusta Twitterissä, ulkoministeriön ulkoasiainneuvos Pasi Tuominen kertoi torstai-iltana A-studion A-talk-ohjelmassa.

– Tätä on kokeiltu meillä ministeriössä parisen viikkoa ja annamme tämän käytettäväksi myös muille viranomaisille.

Tuomisen mukaan työkalun kattavuutta voidaan laajentaa myös muihin tietolähteisiin.

– Tässä ei varmaankaan ole lääketieteellistä hyötyä, mutta tällä näemme sen, minkälaisia teemoja nousee koronaviruksen kautta esille julkisessa sanassa, Tuominen arvioi.

Tuomisen mukaan pilottiprojekti on uusi tapa, jossa tekoälyä voidaan käyttää hyväksi.

Keskustelussa mukana ollut Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen täydensi, että maailman terveysjärjestö WHO on nostanut esiin myös koronavirusta ympäröivän keskustelun.

– Nyt ei puhuta pelkästään virusepidemiasta, vaan niin sanotusta infodemicistä (infoepidemiasta). Eli on samanaikainen epidemia, jossa on sekä hyvää ja oikeaa tietoa, mutta sitten on valtavasti myös kaikenlaista huhua ja väärää tietoa, keksittyjä asioita – ikävä kyllä.

Pöydän toisella puolella ohjelmassa ollut sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoi, että hänen arvioissaan koronauutisointi on mennyt jo hieman överiksi ja johtanut klikkiotsikoihin.

– Väärää tietoa liikkuu verkossa paljon, erityisesti varmaankin kansainvälisillä sivustoilla. Minun mielestäni hyvä nyrkkisääntö on, että meidän viranomaisten tietoon voi luottaa ja pitää luottaa. Sen tähden lähdekritiikki on äärimmäisen tärkeä.

– Tämä on nyt asia, joka kiinnostaa ihmisiä ja siitä puhutaan paljon ja kaikki janoavat tietoa. Toivoisin tietenkin, että koko mediakenttä toimisi vastuullisesti, Pekonen sanoi.

