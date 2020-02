Pori Jazzin entinen taiteellinen johtaja Jyrki Kangas on kuollut – kollegat muistelevat rohkeaa visionääriä

Pori Jazzin entinen taiteellinen johtaja Jyrki Kangas on kuollut.

Asian varmistavat Kankaan omaiset. Hän kuoli torstai-iltana.

Jyrki Kangas oli kuollessaan 76-vuotias.

Kangas toimi Pori Jazzin taiteellisena johtajana vuoteen 2009 saakka. Hän on myös toiminut Pori Jazzin taustayhtiö Pori Jazz 66:n toiminnanjohtajana.

Viime vuosina Jyrki Kangas oli aktiivisesti mukana Puhtaan Meren Puolesta ry:n toiminnassa. Yhdistys vastustaa Fortumin suunnitelmia päästää jätevettä mereen.

Koko kaupungin suuri mies

Uutinen Jyrki Kankaan kuolemasta vetää Pori Jazzin nykyisen taiteellisen johtajan Mikkomatti Aron hiljaiseksi.

– Muistan jo pikkupoikana jazzkadulla ja Jazzeilla kaupungin suurta miestä, Jyrkiä seuranneeni.

Aro nostaa esiin Kankaan omalaatuisen karisman.

– On ehkä kliseistä puhua porilaisesta hulluudesta, mutta kyllä hänessä sitäkin oli. Hänen merkityksensä Pori Jazzille ja kulttuurielämälle laajemminkin on ollut aivan valtaisa.

"Hän on visionääri"

Jyrki Kankaan ystävä ja kollega, jazzrumpali Reino "Reiska" Laine kuulee Kankaan poismenosta Yleltä.

– Jyrkin merkitys oli minulle erittäin suuri. Olemme tunteneet yli 50 vuotta ja tehneet Pori Jazzia yhdessä. Hän on ollut minulle todella tärkeä ihminen.

Laine kuvailee, että Jyrki Kangas oli myös Porille tärkeä ihminen.

– Hän on visionääri, hänellä on roppakaupalla ideoita ja koko ajan tulee lisää. Hän on koko ajan kehittänyt uutta Pori Jazziin.

"Rohkeuden kautta muistan hänet"

Pori Jazzin tiedottaja Mikko Peltola sanoo muistavansa Jyrki Kankaan harvinaisen rohkeana ihmisenä.

– Tietysti hänen ideansa ja energiansa, jolla hän vei Pori Jazzia eteenpäin, hakee vertaistaan. Eikä vertaista varmaan tulekaan. Hän oli monessa mielessä poikkeuksellinen ja idearikas ihminen. Hän sai ideansa myös vietyä läpi ja eteenpäin. Ideat olisivat monella muulla voineet jäädä puolitiehen.

Mikko Peltolan mukaan Jyrki Kangas oli myös rohkea mielipidevaikuttaja.

– Jyrki oli myös ristiriitainen henkilö, kuten voimakkaat ihmiset usein ovat. Hän pystyi luomaan laajan kontaktiverkon ja verkostoitui ennen kuin sitä verbinä edes käytettiin. Hän loi festivaalin puitteissa yhteydet eurooppalaisiin ja pohjoisamerikkalaisiin festivaaleihin. Sieltä saatiin aika paljon ideoita viedä Pori Jazzia eteenpäin.

– Jyrki sanoi oikeastaan mielipiteensä aika monistakin asioista eikä vilkuillut sivuille. Rohkeuden kautta muistan hänet, Mikko Peltola sanoo.

Jyrki Kankaasta kertova dokumentti Mr. Pori Jazz esitettiin Yle Teemalla viime vuoden lopussa. Dokumentti on edelleen katsottavissa Yle Areenasta.

Jyrki Kangasta muistellaan Twitterissä

Jyrki Kankaan poismeno on tavoittanut ihmiset perjantaiaamupäivän aikana myös Twitterissä.

Jyrki Kangas 1944-2020.

Ylikomisario Juha Joutsenlahti muistelee Kangasta lähihistorian merkkihenkilönä.

Porin lähihistorian merkkihenkilö, Jyrki Kangas, on siirtynyt Ajasta Ikuisuuteen.

Porin kaupunki on välittänyt Kankaan omaisille surunvalittelut. Kaupunki järjestää suruliputuksen Raatihuoneen edustalla tänään. Pori Jazzin toimisto on Raatihuoneella.

– Vaikuttava persoona on poissa, sanoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

