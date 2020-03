TikTokista voi tulla yhtä suosittu kuin Facebookista – suomalainen Jennifer Käld kuvaa huoneessaan videoita, joita katsotaan miljoonia kertoja

Jennifer Käldin suosituinta videota on katsottu TikTokissa noin 70 miljoonaa kertaa. Voit katsoa Perjantai-dokkarin klikkaamalla kuvaa.

Jennifer Käld, 18, laittaa kuvausvalon päälle pienessä huoneessaan. Hän asettaa puhelimen kuvausvalon eteen ja klikkaa näytöltä punaista nappia.

Puhelin piippaa ja sovellus laskee alaspäin. 3, 2, 1... Puhelimesta alkaa kuulua musiikkia, ja Käld lipsynkkaa laulun tahtiin ja poseeraa.

Pienessä Kruunupyyn kunnassa asuva Käld loi tunnukset mobiilisovellus Musicallyyn helmikuussa 2017.

Vielä silloin hän ei arvannut, että kolmen vuoden päästä seuraajia olisi lähes viisi miljoonaa.

– Seuraajien saaminen oli yllättävää. Olen aina ollut todella ujo, mutta TikTok on antanut minulle itseluottamusta.

Myös Jennifererica -nimimerkillä tunnettu Käld loi tunnukset TikTokin edeltäjään, Musicallyyn, helmikuussa 2017. Turkka Korkiamäki

Elokuussa 2018 Musically sulautui osaksi lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettua mobiilisovellus TikTokia, jonka käyttäjämäärät ovat olleet hurjassa nousussa viime vuosina.

TikTokin takana on kiinalaisyhtiö ByteDance. Sen mukaan sovelluksella on tällä hetkellä yli 500 miljoonaa aktiivista käyttäjää 155 maassa. Tämä on enemmän kuin Twitterillä ja Snapchatilla.

Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, TikTokista saattaa tulla yhtä suosittu kuin Facebookista.

– TikTokin kanssa eletään tällä hetkellä vastaavaa ilmiötä kuin Facebookin kanssa vuonna 2007. Sen suosio kasvaa hurjaa vauhtia, ja sovelluksen ominaisuudet päivittyvät koko ajan, mediatutkija Sanna Spisak sanoo.

Suosituilla käyttäjillä on miljoonia seuraajia

Spisakin mukaan käyttäjämäärien nopea kasvu osoittaa, että ihmiset haluavat viihtyä ja katsoa lyhyitä, nopeita sisältöjä.

Sovelluksen keskiössä on ajatus siitä, että kenestä vaan voi tulla yhdessä yössä sometähti. Esimerkkinä käytetään usein yhdysvaltalaista 15-vuotiasta Charli D'Amelioa, joka aloitti videoiden julkaisemisen kesäkuussa 2019 ja on kerännyt sen jälkeen yli 30 miljoonaa seuraajaa.

TikTokista tunnetut sometähdet nousivat kesällä keskiöön (siirryt toiseen palveluun)myös vuosittain Los Angelesissa järjestetyssä Vidconissa, joka on perinteisesti keskittynyt Youtubeen ja sieltä tuttuihin tubettajiin.

Käld osallistui viime kesänä Los Angelesissa vuosittain järjestettyyn Vidcon-tapahtumaan. Turkka Korkiamäki

Kun Käld julkaisee huoneessaan kuvaaman videon, se saa ympäri maailmaa satojatuhansia katsojia – tai jopa miljoonia. Hänen suosituin videonsa on kerännyt noin 70 miljoonaa näyttökertaa.

Videolla hän tanssii musiikin tahtiin ja heittää takkinsa ilmaan. Takki jää roikkumaan Käldin yläpuolelle, ja hän jatkaa tanssimista. Lopussa takki tipahtaa takaisin hänen päälleen.

Käld julkaisee erityisesti tanssivideoita sekä sasswar-videoita, joissa nopeus vaihtelee normaalinopeuden ja hidastusten välillä.

Monet ajoivat viisi tuntia, että pääsivät tapaamaan minua noin viideksi sekunniksi. Jennifer Käld

Hän yrittää julkaista päivässä yhden tai kaksi videota, vaikka yhden videon tekemiseen ja editointiin voi kulua jopa viisi tuntia.

TikTok on hektinen alusta, jossa videoista voi tulla hetkessä “viraaleja” eli nopeasti laajalle leviäviä ja paljon katsottuja. Videotrendit vaihtuvat nopeasti.

Myös seuraajia voi kertyä nopeasti. Käldillä seuraajamäärä nousi 50 tuhannesta lähes kolmeen miljoonaan vuoden 2018 aikana.

Sometähteys vaikuttaa yksityisyyteen

Sanna Spisakin mukaan TikTokin kohdalla puhutaan suositusta käyttäjästä, kun seuraajamäärät pyörivät miljoonissa.

Jennifer Käldin suuri seuraajamäärä on muuttanut hänen yksityisyyttään.

Hän saa seuraajiltaan viestejä ympäri maailmaa, ja hänet tunnistetaan kaduilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Käld on ripustanut huoneensa seinille fanikirjeitä, joita hän on saanut seuraajilta ympäri maailmaa. Turkka Korkiamäki

Viime vuonna hän matkusti perheineen Prahaan, ja lentokentällä heitä odotti joukko seuraajia tervetuloa-kylttien kanssa. Ruotsissa taas fanit saapuivat Käldin veljen jalkapalloleirille moikkaamaan TikTok-tähteä.

– Monet ajoivat viisi tuntia, että pääsivät tapaamaan minua noin viideksi sekunniksi. He ovat uskomattomia.

Kaikki kohtaamiset fanien kanssa eivät ole myönteisiä. Välillä Käld on huomannut, että häntä kuvataan salaa julkisilla paikoilla.

Käld asuu perheensä kanssa Kruunupyyssä Pohjanmaalla. Turkka Korkiamäki

Julkisuus on seurannut häntä myös noin kolmen tuhannen asukkaan Kruunupyyhyn: toisinaan kodin ohi ajavat autot hidastavat talon kohdalla.

– Ennen ihmiset myös soittivat minulle tuntemattomista numeroista. Se oli todella ärsyttävää, mutta nyt numeroni on yksityinen.

Somealustojen merkitys nuorille on suuri

Suomessa TikTokin käyttäjien on katsottu olevan lähinnä ala- ja yläkouluikäisiä nuoria. Sovelluksen omien lukujen mukaan sen peruskäyttäjät ovat keskimäärin 16–24-vuotiaita.

Mediatutkija Sanna Spisak arvioi, että TikTokilla on jo vankka käyttäjäpohja. Hänen mukaansa sovelluksen suosio säilyy, jos se onnistuu rakentamaan itsestään osan käyttäjiensä arkea.

Spisak tutkii nuorten sosiaalisen median ja internetin käyttöä Turun yliopistossa. Hän korostaa, ettei aikuisten tulisi väheksyä pienten videoklippien merkitystä nuorten elämässä.

He olivat huolissaan painostani ja kysyivät, olenko kunnossa. Jennifer Käld

– Aikuiset voivat pitää vaikkapa meikkitutoriaaleja tyhjänpäiväisinä, mutta nuorelle ne voivat olla tärkeä kokemus. Niistä voi oppia uusia taitoja ja motoriikkaa.

TikTokilla ja sen kautta saaduilla faneilla on ollut iso merkitys myös Jennifer Käldin elämässä. Nuorempana hän kamppaili syömishäiriön kanssa. Seuraajilta saadut huolestuneet kysymykset ja tsemppaavat kommentit auttoivat parantumisessa.

– He olivat huolissaan painostani ja kysyivät, olenko kunnossa. En vastannut heidän kommentteihinsa ollenkaan, koska en tunnistanut itseäni niistä.

Kamppailu anoreksian kanssa alkoi jo ennen TikTokia. Nyt Käld kertoo voivansa paremmin.

Mediataitojen opettaminen kuuluu kasvatusvastuuseen

Suomessa 13-vuotias nuori saa käyttää sosiaalisen median palveluita itsenäisesti. Sosiaalisen median ikärajat määräytyvät EU:ssa maakohtaisesti yleisen tietoturva-asetuksen eli GDPR:n mukaan.

TikTokia käyttää myös moni alle 13-vuotias suomalainen. Sanna Spisak kertoo, että hänen 10-vuotias lapsensa saa käyttää TikTokia valvotusti yksityiseltä tililtä, johon kukaan ei voi lähettää viestejä.

Käld kuvaa TikTok-videoita myös pikkusiskonsa, Jamina Käldin, kanssa. Sisarukset tanssivat kuvassa kodin terassilla. Turkka Korkiamäki

– En usko, että kieltämisellä ja sensuurilla pääsee pitkälle. Parempi tapa on keskustella lapsen kanssa sovelluksessa nähdyistä sisällöistä.

Spisakin mukaan mediataitojen opettaminen kuuluu vanhempien kasvatusvastuuseen. Hän neuvoo, että TikTokista voi kysellä lapselta arkisen keskustelun kautta.

– Vanhemmille sanoisin, että vaikkei TikTok kiinnostaisi, niin lapsen elinpiirin pitää kiinnostaa. Lapselta voi kysyä, että mitä trendejä TikTokissa on nyt meneillään samalla tavalla kuin kysyttäisiin, että miten koulussa meni.

Myös Jennifer Käldin perhe on tukenut tiiviisti hurjaan suosioon noussutta TikTok-tähteä. Käldin videoilla tanssii milloin kukakin perheenjäsen. Lisäksi isä Mats-Erik Käld toimii hänen managerinaan.

Vanhemmille sanoisin, että vaikkei TikTok kiinnostaisi, niin lapsen elinpiirin pitää kiinnostaa. Sanna Spisak

– Päädyin manageriksi tai papageriksi, kuten Jennifer sanoo, aika automaattisesti. Hän tarvitsi apua, kun kiinnostus somessa häntä kohtaan kasvoi.

Mats-Erik Käld kertoo, että koko perhe on saanut kokea paljon Jenniferin somemenestyksen myötä. Hän muistelee fanitapaamisia, joissa on ollut hyvä tunnelma. Somemaailma on tuonut mukanaan myös haittapuolia.

– Jennifer on saanut todella törkeitä kommentteja. Olemme keskustelleet niistä yhdessä. Eihän negatiivisten viestien saaminen ole kenestäkään hauskaa.

Mobiilisovellus saa mediassa kritiikkiä

Viime aikoina kiinalaisen yhtiön omistuksessa oleva TikTok onkin joutunut useiden kohujen keskiöön. Se on noussut otsikoihin muun muassa käyttäjien sisältöjen sensuroinnista.

Viime marraskuussa uutisoitiin tapauksesta, jossa sovellus antoi porttikiellon käyttäjälle, joka puhui videollaan Kiinan uiguurivähemmistön ahdingosta.

Myös käyttäjien sisältöjen moderointi on herättänyt huolta. Viime helmikuussa brasilialainen nuori riisti oman henkensä (siirryt toiseen palveluun) sovelluksessa järjestämässään live-lähetyksessä noin 280 käyttäjän katsellessa.

TikTok poisti videon parin tunnin päästä, mutta sovellusta kritisoitiin hitaudesta. Raporttien mukaan sovellus oli saanut tiedon itsemurhasta jo aikaisemmin, mutta hioi vielä pr-suunnitelmaansa.

Välillä Käldin perhe esiintyy hänen videoillaan. Kuvassa Jennifer Käld syö päivällistä äiti Cian, veli Hugon, sisko Jaminan ja isä Mats-Erikin kanssa. Turkka Korkiamäki

Sanna Spisak muistuttaa, etteivät vastaavat tapaukset ole ominaisia vain TikTokille vaan kaikille sosiaalisen median palveluille.

– En näe, että yksi alusta nousisi muiden ylitse. Koko ihmisyyden kirjo näkyy internetissä.

Spisakin mukaan erityisesti Yhdysvalloissa ollaan huolissaan, mihin TikTok käyttää sille käyttäjistä kertyvää dataa.

– Huoli on toisaalta perusteltu. Tutkijana mietin myös, johtuuko kritiikki siitä, ettei data olekaan yhdysvaltalaisten datajättien hallussa.

Kaupallisuus hiipii osaksi TikTokia

ByteDancen on arvioitu olevan tällä hetkellä noin 75 miljardin dollarin arvoinen yritys. Sovelluksen kaupallisuus on kuitenkin vasta kehittymässä.

Financial Timesin artikkelin (siirryt toiseen palveluun)mukaan TikTokissa kehitetään parhaillaan myös toimintoa, jonka avulla käyttäjät voisivat ostaa suoraan tuotteita mainosvideon kautta.

Sanna Spisakin mukaan summista joita TikTok-tähdet ansaitsevat liikkuu erilaisia arvioita. Hollywood Reporterin mukaan (siirryt toiseen palveluun) huippusuosittu TikTok-tähti voi tienata jopa 30 000 dollaria sponsoroidusta videosta.

Nuorempana Käld kamppaili syömishäiriön kanssa. Faneilta saadut kommentit auttoivat parantumisessa. Turkka Korkiamäki

Tiktokkaajat voivat saada toisilta käyttäjiltä lahjoituksina TikTokin omaa virtuaalivaluuttaa, solmia sponsorisopimuksia brändien kanssa, saada palkkioita live-esiintymisistä tai myydä omia tuotteitaan.

Myös Käldillä on verkkosivu fanituotteiden myynnille. Hän sai ensimmäiset yhteistyötarjoukset yrityksiltä, kun hänellä oli vielä alle satatuhatta seuraajaa. Sen jälkeen vauhti on vain kasvanut, ja hän arvioi yhteistyöpyyntöjä tulevan lähes päivittäin.

Käld ei avaa, millaisissa summissa kaupallisissa yhteistöissä liikutaan.

TikTokissa videotrendit vaihtuvat nopeasti. Sasswar-videoilla Käld poseeraa ja heiluttaa hiuksiaan musiikin tahtiin. Turkka Korkiamäki

– En ole ikinä välittänyt rahasta. Kaupalliset yhteistyöt ovat vain ekstraa kaiken muun päälle.

Käld valmistuu tänä keväänä ylioppilaaksi ja aikoo pitää välivuoden. Sen jälkeen hänen tavoitteenaan on päästä Vaasaan opiskelemaan kauppatieteitä.

TikTok säilyy Käldin mukana niin kauan kuin hän nauttii videoiden tekemisestä.

– En näe TikTok-tähteyttä urana. Se on avannut minulle paljon ovia. Katsotaan, mitä tapahtuu.

