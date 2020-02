Näin keskustelet lapsen kanssa koronavirukseen liittyvistä huolista – lue lastenpsykiatrin 5 ohjetta

Aikuisten tehtävänä on kuulla mahdollinen huoli ja rauhoitella lasta.

Koronavirus on ollut mediassa voimakkaasti esillä. Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian osastolla on huomattu, että lapset ovat aiheesta hyvin tietoisia.

– Olemme yksilöllisiä siinä, miten huolissamme asiasta olemme, sanoo ylilääkäri, professori Ilona Luoma.

Yle kokosi Luoman haastattelun pohjalta ohjeita siihen, miten aihetta voi käsitellä lapsen kanssa.

1. Kuuntele lapsen huolta

Ole saatavilla, kuuntele tarkalla korvalla ja vastaa lapsen kysymyksiin. Pyri olemaan jyvällä, minkälaisia asioita lapsi on kuullut, nähnyt ja lukenut. Ole puskurina ja suodata tiedotusvälineistä tulevaa tietotulvaa.

2. Tyynnyttele lasta sanoin ja elein

Huoli ja ahdistus ovat luonnollisia tunteita, joita saattaa herätä, kun on kyse uusista asioista. Vältä turhan huolen aiheuttamista silloin, kun ei ole mitään hätää. Huoli on tarttuvaa. Silloin kun lasta rauhoitellaan, on tärkeää, että itse suhtautuu asiaan rauhallisesti.

3. Vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta ikätasoisesti

Lapsi saattaa haluta tietää, miten läheisille käy, jos joku sairastuu. Ole rehellinen, mutta huomioi, ettet turhaan altista lasta sellaisille yksityiskohdille, jotka eivät ole lasten kannalta tarpeellisia. Puhu ikätasolle sopivasti. Tarpeellinen ja oikea tieto auttavat. Kerro, että Suomessa on varauduttu tilanteeseen hyvin ja apua on saatavilla.

4. Kerro, miten tartuntaa voi ehkäistä arjessa

Kerro lapselle, millaisin arjesta tutuin ja pienin keinoin voi varoa erilaisia flunssia ja viruksia. Lapsi voi pestä kätensä saippualla ennen ruokailua ja vessakäynnin jälkeen. Muistuta, että on tärkeää aivastaa hihaan tai nenäliinaan.

5. Hae tarvittaessa keskusteluapua

Lapsen tunteiden säätely on vielä kehittymässä ja lapsi tarvitsee siihen aikuista avuksi. Jos lapsella on ylitsepääsemätön kuormittava huoli, johon keskustelu turvallisen vanhemman kanssa ei auta, voi lapselle ja vanhemmalle hakea keskusteluapua neuvolasta, kouluterveydenhuollosta tai muusta matalan kynnyksen paikasta.

