Kauppakamarien kysely paljastaa yritysten painajaisen: Koronavirus heikentää pahoin tuloksia Kiinassa

Tehdastyöntekijöitä Guangzhoussa. Etenkin konepajateollisuus kärsii nyt Kiinassa, koska yritysten elämä on hankaloitunut koronaviruksesta seuranneiden logistiikkaongelmien vuoksi.

Tehdastyöntekijöitä Guangzhoussa. Etenkin konepajateollisuus kärsii nyt Kiinassa, koska yritysten elämä on hankaloitunut koronaviruksesta seuranneiden logistiikkaongelmien vuoksi. Alex Plavevski / EPA

Suomi on yksi Kiinan-kaupasta riippuvaisin talous EU:ssa.

Koronavirus on vaikuttanut melkein kaikkiin Kiinassa toimiviin eurooppalaisiin yrityksiin, kertoo EU:n Kiinan-kauppakamarin ja Saksan kaupppakamarin yhdessä tekemä kyselytutkimus (siirryt toiseen palveluun).

Kauppakamarit kysyivät koronaviruksen vaikutuksista noin 600 Kiinassa toimivalta yritykseltä. Niistä 90 prosenttia arvioi (siirryt toiseen palveluun), että viruksen vaikutukset liiketoimintaan ovat joko suuria tai keskisuuria.

Liki puolet vastaajista kertoo, että virus johtaa noin 10–20 prosentin tulojenmenetykseen vuoden alussa. Neljäsosalla yrityksistä vaikutukset tuloksiin ovat yli 20 prosenttia.

Kiinan talouden seisahtuminen koronaviruksen vuoksi voi vaikuttaa erityisen paljon Suomeen, koska Suomen talouskasvu on vahvasti sidoksissa (siirryt toiseen palveluun) Kiinan loppukysyntään.

Oecd:n mukaan Suomen viennin arvonlisäys on EU-maista toiseksi riippuvaisin Kiinasta. Saksa on loppukysynnässä kaikkein Kiina-riippuvaisin EU-maa.

Sääntöjä ja määräyksiä muutetaan Kiinassa nyt poukkoilevasti

Noin puolet kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä katsoo, että koronaviruksen puhkeaminen on vähentänyt tuotteiden kysyntää sekä aiheuttanut henkilöstöpulaa ja toimitushäiriöitä.

Varsinkin konepajateollisuudessa on kyselyn perusteella suuria ongelmia henkilöstöpulan kanssa.

Ongelmaksi on tullut myös koronavirukseen liittyvien viranomaispäätösten vaikutukset yritysten logistiikkaan Kiinassa. Epäselvät säännöt ja rajoitukset aiheuttavat ongelmia sekä tavaroiden että henkilöstön liikkumiseen.

Säännöt eroavat alueiden ja kaupunkien välillä, ja niitä voidaan myös muuttaa päivittäin. Puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoivat pelisääntöjen hankaloitumisesta.

– Taudin puhkeaminen on johtanut siihen, että Kiina on muuttunut pohjimmiltaan sadoiksi pieniksi valtioiksi, jolloin tavaroiden ja ihmisten kuljettaminen maassa on käytännössä mahdotonta, EU-kauppakamarin puheenjohtaja Jörg Wuttke kirjoittaa kommentissaan.

Kauppakamarit varoittavat myös, että viruksen puhkeaminen yhdistettynä Kiinan käymään kauppasotaan Yhdysvaltain kanssa voi saada yritykset vetäytymään investoinneista Kiinaan.

Kysely tehtiin 18.–21. helmikuuta. Vastauksia tuli 577 yrityksestä.