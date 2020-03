Vaasassa juhlitaan tänään laajan päivystyksen sairaalaa – taistelu oman sairaalan puolesta kesti neljä vuotta, katso suora lähetys kello 13.30

Vaasassa juhlitaan tänään maanantaina Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen statusta. Kaikille avoin juhla on kiitos alueen väestölle, joka oli mukana taistelemassa laajaa päivystystä Vaasaan.

– Nyt haluamme juhlistaa yhteisen tavoitteemme toteutumista toivottamalla kaikki tervetulleiksi maanantai-iltapäivänä keskussairaalaan kakkukahveille, toivottaa sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Vaasan keskussairaalasta tuli virallisesti laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala tämän vuoden alussa. Asia varmistui viime syyskuussa, kun maan hallitus julkaisi kuluvan vuoden talousarvioesityksensä.

Samalla tuli päätökseen koko edellisen eduskuntavaalikauden kestänyt poliittinen vääntö. Keskustelu oli kiivaimmillaan vuoden 2016 syksyllä, jolloin 10 000 pohjalaista kokoontui Vaasan torille vaatimaan Vaasaan laajaa päivystystä.

Kaikki alkoi kartasta

Päivystysjupakka sai alkunsa, kun Yle toi päivänvaloon marraskuussa 2015 Sipilän hallituksen piirtämän kartan, joka paljasti, että Suomeen kaavaillaan osana sote-uudistusta 12 laajan päivystyksen sairaalaa. Kartalta löytyi Seinäjoen keskussairaala, mutta ei Vaasan keskussairaalaa.

Vaasan keskussairaala ei Ylen saamien karttatietojen mukaan mahtunut 12 päivystyssairaalan joukkoon Yle

Tunnelmat Vaasassa olivat synkät.

– Jos päivystys häipyy, sen myötä häipyy suurin osa operatiivisesta toiminnasta, eli kirurgiasta, ja myöskin synnytykset, maalasi tulevaisuuden kuvaa Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga tuolloin.

Seuraavan kevään aikana varmistui, että ennakkotiedot hallituksen linjauksista olivat pitäneet paikkansa: Vaasan oli jäämässä ilman laajan päivystyksen sairaalaa.

Vaasalaisten ja pohjalaisten veri kuohahti, ja lukuisat vaikuttamiskanavat otettiin käyttöön. Alusta asti oli selvää, että laaja päivystys halutaan Vaasaan ja sen eteen ollaan valmiita tekemään paljon työtä.

Kun ministeri Juha Rehula (kesk.) vieraili Vaasassa selvittämässä sote-uudistuksen tilannetta, joutui hän kerta toisensa tilille päivystyssuunnitelmista.

Hallituksen esitys jättää keskussairaala ilman laajan päivystyksen asemaa ei Rehulan mukaan vaikuta ratkaisevasti sairaalan tulevaisuuteen.

– Pallo on myös täällä Pohjanmaalla niiltä osin, että minkälaisia yhteistyöverkkoja te pystytte täällä rakentamaan ja mikä on henkilöstön ammattitaito ja osaaminen.

RKP:n puheenjohtaja, pietarsaarelainen kansanedustaja Anna-Maja Henriksson ei Rehulan ajatusta ostanut.

– Hyvin yksinkertainen selitys ministeriltä.

Rehulaa ja hallitusta muistutettiin kerta toisensa jälkeen, että Pohjanmaalla asuu 96 000 ruotsinkielistä, ja että heidän kielelliset oikeudet ovat uhattuna, mikäli lähin täyden palvelun yksikkö tulee Seinäjoelle.

Kansan tahto tehtiin selväksi Vaasan torilla

Väkeä värvättiin kansankokoukseen. Tuomo Rintamaa / Yle

Järjestäjätkin hämmästyivät väenpaljoutta. Tuomo Rintamaa / Yle

10 000 pohjalaista osoitti mieltään Vaasan torilla Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta lokakuussa 2016. Toritapahtuma oli voimannäyttö, joka pantiin merkille jo koko valtakunnassa.

Kansanliike oli syntynyt, mutta vaikuttamisyritykset eivät tuottaneet tulosta. Sipilän hallitus piti sitkeästi kiinni suunnitelmistaan ja antoi pari viikkoa torikokouksen jälkeen esityksen terveyden- ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmän uudistamisesta.

Vaasa ei ollut laajan päivystyksen sairaaloiden joukossa.

Pohjanmaalla pantiin pökköä pesään.

Moni hieraisi silmiään marraskuun 28. päivänä, kun näki Helsingin Sanomien etusivun: Pohjanmaan kunnat ja Pohjanmaan liitto olivat ostaneet Vaasan keskussairaalan laajaa päivystystä puoltavan mainoksen Helsingin Sanomien etusivulle.

Pohjanmaan kuntien ja Pohjanmaan liiton ostama mainos Helsingin Sanomien etusivulla 28.11.2016. Kuvakaappaus Helsingin Sanomien näköislehdestä

Kielelliset oikeudet pantiin puntariin

Hallituksen esitys oli lausuntokierroksella, ja toivo pantiin Vaasassa nyt perustuslakivaliokuntaan. Vahvana eli epäilys, että päivystysesitys on perustuslain vastainen. Koko ajan enemmän ja enemmän päivystyskysymyksestä oli tullut myös kielikysymys.

Asiaa kysyttiin oikeusoppineilta.

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopistosta näki asian niin ja näin:

– Tässä on juuri sellainen vertailu, että kielellisten oikeuksien osalta Vaasa olisi ruotsinkielisen väestön osalta parempi vaihtoehto. Mutta koko asian kanalta, oikeuksien saavutettavuuden kannalta, taas näyttäisi, että koko väestön kannalta Seinäjoki olisi parempi vaihtoehto. Minusta tässä on tilanne, että kokonaisuus on ratkaistu perusoikeuksien punninnan kannalta.

Perustuslakivaliokunta sai odotetun lausuntonsa aikaiseksi joulukuussa. Se vaati yksimielisesti, että sairaalapäivystystä keskittävässä uudistuksessa ruotsinkieliset palvelut on turvattava lainsäädännöllä.

Farssin piirteitä päivystysjupakka alkoi saada siinä vaiheessa, kun julkisuuteen tuli tieto, että Seinäjoen keskussairaalaan oli soitettu kymmeniä ruotsinkielisiä pilapuheluita ja jälkeenpäin valitettu huonoa palvelua.

Syyksi puheluihin epäiltiin tunteita kuumentavaa päivystyskysymystä.

– Tarkoitushakuista häirintää siten, että puhutaan niin hiljaa ja epäselvästi ruotsin kieltä, että natiivi-ruotsinkielentaitajatkaan eivät ole voineet saada siitä selvää, kertoi hallintojohtaja Johanna Sorvettula Seinäjoen keskussairaalasta.

Akuten - päivystys. Vaasan keskussairaalan päivystyksestä tuli kielikysymys. Tuomo Rintamaa / Yle

Alkoi vimmainen nimien keruu

Uusi päivystyslaki hyväksyttiin eduskunnassa 20.12.2016 hallituspuolueiden edustajien äänillä lukemin 109–65 ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille säädettiin velvoite järjestää päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä.

Vaasassa oli seuraava askel jo mietitty.

Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta valmisteltu kansalaisaloite oli hyväksytty oikeusministeriössä ja se julkaistiin kansalaisaloite.fi palvelussa tammikuun lopulla.

12+1 -kansanliikkeen keulahahmoksi ryhtynyt röntgenhoitaja, pääluottamusmies Kim Berg johti nimien keruuta.

67 422 ihmisen allekirjoittama aloite luovutettiin eduskunnan puhemies Maria Lohelalle toukokuussa. Aloite päätyi verkkaisen valiokuntakäsittelyn kautta eduskunnan äänestykseen vasta aivan vaalikauden lopulla maaliskuussa 2019.

Sote-uudistus oli kaatunut ja Sipilän hallitus eronnut, mutta päivystyslaki oli ja pysyi. Sitä ei muutettu. Kansalaisaloite kaatui eduskunnassa yhdellä äänellä.

Eduskunta kuitenkin edellytti Vaasan keskussairaalan aseman tarkastelua seuraavalla vaalikaudella, kun sote-palveluita rukataan.

Hallituksen rivit rakoilivat jo hieman, kun eduskunta äänesti kansalaisaloitteen kohtalosta.

Kansa puhui vaaleissa

Vaasan seudulla päivystysjupakan jälkipuinti nousi yhdeksi tärkeäksi teemaksi viime kevään eduskuntavaaleissa. Se näkyi myös vaalin tuloksessa.

Oppositiosta kovaan ääneen huutanut RKP voitti yhden paikan kun taas Keskusta hävisi. ´

Kansanliikkeen vaasalainen Kim Berg (sd.) valittiin uutena eduskuntaan. Sieltä sen sijaan putosi vaasalainen Susanna Koski (kok.), joka oli joutunut eduskunnassa tukemaan hallituksen esityksiä.

Kanslaisadressiin kertyi nimiä lähes ennätystahtia. Pohjalaislehdet valitsivat Kim Bergin vuoden pohjalaiseksi vuonna 2017. Yle/Kati Enkvist

Vaalien jälkeen hallitukseen lähtevälle RKP:lle Vaasan keskussairaalan päivystys oli hallitusneuvottelujen tärkeä tavoite. Hallitusohjelmaan tulikin kirjaus, jossa luvataan laaja päivystys Vaasaan.

– Edellisen hallituksen linjaus 12 laajan päivystyksen sairaalasta oli poliittinen. Nyt löytyi poliittinen tahto korjata asiaa, totesi puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson hallitusneuvottelujen jälkeen kesäkuussa.

Summa summarum

Lakimuutos astui voimaan vuoden 2020 alussa. Vaasan keskussairaalasta tuli laajan päivystyksen sairaala.

Käytännössä toiminta Vaasassa muuttui entisestä siten, että neurologi kiertää neurologisten potilaiden luona vuoden jokaisena päivänä. Aiemmin kierrokset on voinut tehdä myös muun alan lääkäri.

Laajaan päivystykseen kuuluva akuuttipotilaiden hammaslääkäripäivystys hoidetaan Seinäjoella. Sopimus siitä on tehty kesään saakka.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajan Marina Kinnusen mukaan laaja päivystys on Vaasan sairaalalle ennen kaikkea imagotekijä. Hän toivoo sen vaikuttavan positiivisesti muun muassa rekrytointiin.

– Toivon, että henkilökunta uskaltaa luottaa siihen, että tällä sairaalalla on tulevaisuutta.