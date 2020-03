Koe uudelleen Turun Myllysillan romahtaminen 10 vuotta sitten – ohikulkijan havainto muutti pysyvästi Aurajokimaisemaa

Varhain aamulla lauantaina 6. maaliskuuta 2010 ohikulkija teki havainnon, joka muutti pysyvästi Turun keskustan jokimaisemaa. Myllysillassa oli havaittavissa selvä painuma. Ohikulkija soitti hätäkeskukseen.

Notkahduksen arvioitiin tuolloin olevan noin parikymmentä senttiä. Illalla mittaus tarkentui kuitenkin vajaaseen metriin. Myös sillan päätytuet olivat painuneet.

Painuma oli selvästi havaittavissa. YLE / Sami Tammi

Silta suljettiin kaikelta liikenteeltä. YLE / Simo Kymäläinen

Sunnuntain aikana Myllysillan vajoaminen pysähtyi lähes kokonaan. Romahdusvaara ei kuitenkaan ollut vielä ohitse ja tilannetta seurattiin jatkuvasti.

Maanantaihin mennessä silta oli vajonnut keskikohdastaan lähes metrin.

YLE/ Kalle Talonen

Sillan painumista mitattiin tarkasti. YLE / Lassi Lähteenmäki

Turvatoimia sillan tuntumassa jouduttiin kiristämään, kun tuhannet uteliaat kävivät ihmettelemässä notkahdusta.

YLE/ Kalle Talonen

YLE / Lassi Lähteenmäki

Siltaa seurattiin myös livestriimin välityksellä, kun Yle Turku lähetti verkkoon suoraa kuvaa Turussa vähitellen vajoavasta Myllysillasta. Reaaliaikainen siltakuvaus saavutti heti suuren suosion. Kahden ensimmäisen tunnin aikana peräti 15 000 ihmistä kävi katsomassa netissä suoraa lähetystä Myllysillasta.

YLE / Bambuser

Syynä jää, rakennusvirhe tai vääränlainen koeponnistus?

Myllysillan suunnittelijan, tekniikan tohtori Matti Ollilan mukaan painumisen syynä oli jää.

Maisemaan haluttiin aikanaan siro, yksiaukkoinen silta, joten rakenteet tehtiin poikkeuksellisella tavalla. Jäämassa pääsi kuitenkin siirtämään perustuksia.

Suunnittelijan mukaan sillan pelastamiseksi jääkanteen olisi pitänyt sahata railoja, jotka vähentäisivät perustuksiin kohdistuvia painetta. Kaupungin olikin tarkoitus murtaa jäätä ja uittaa sillan alle proomuja. Jäänmurtajien kuljetus Aurajokeen osoittautui kuitenkin vaikeaksi.

YLE

YLE / Simo Kymäläinen

Jossain vaiheessa esiin tuli myös väite siitä, että Myllysillan painumisen syynä olisi ollut liian raskaalla painolla tehty koeponnistus. Ylen maaliskuussa 2010 haastattelema emeritusprofessori Aarne Jutila ei tähän uskonut.

Hänen mukaansa vuonna 1975 valmistuneen Myllysillan rakentaminen oli tietoinen riski. Jutilan mukaan silta sisälsi suunnitteluvirheen.

– Siltahan on suunniteltu ymmärtääkseni muuten oikein, mutta siinä on tämä yksi onneton merkkivirhe, joka on aiheuttanut sen, että kantanivelet ovat siirtyneet juuri päinvastaiseen suuntaan, kuin oli suunniteltu, Jutila sanoi.

Jutilan mukaan Turun kaupungin päättäjille viestitettiin selkeästi, että tekniset virkamiehet ja asiantuntijat olivat siltaratkaisua vastaan, mutta päättäjät ottivat riskin.

Myllysillan rakentamispäätöstä aikanaan tekemässä olleet turkulaispäättäjät muistelivatkin tuolloin, että Myllysillan rakentaminen moderniksi kaarisillaksi oli yksi aikansa kuumimmista poliittisista kysymyksistä. Se jakoi mielipiteitä valtuustossa ja keskustelu oli kiivasta.

Myllysilta kuvattuna ilmasta huhtikuussa 2010. Taustalla Martinsilta. YLE

Vajaa kuukausi Myllysillan painumisen jälkeen asialle osattiin jo vähän nauraa. Kulttuuripääkaupunkivuotta valmisteleva Turku 2011 -säätiö tiedotti aprillipäivänä, että Myllysilta aiotaan korjata ilmapallojen avulla.

YLE/ Ville Hupa

Vanhan sillan tilalle uusi

Kaupunki päätti purkaa vanhan sillan ja rakentaa tilalle uuden. Silta olisi mahdollisesti voitu myös korjata, mutta se olisi ollut vaikeaa ja vaikuttanut merkittävästi sillan ulkonäköön.

Myllysilta päätetään purkaa. Yle Uutiset 9.4.2010.

Uuden sillan suunnittelijaksi valittiin WSP Finland Oy ja suunnitelma “Myllyn Teräs”.

”Myllyn Teräs” on voittanut uuden Myllysillan suunnittelukilpailun. WSP Finland Oy / Turun kaupunki

Siltaa purkamaan palkattiin ilomantsilaisilainen yritys. Purkutyöt suoritettiin kesällä. Sillan alle tuotiin ponttoni, jonka päällä siltaa purkava kaivuri seisoi.

Myllysiltaa puretaan. YLE / Simo Kymäläinen

YLE

Heinäkuun alussa purkutyöt olivat edistyneet jo niin hyvin, että silta oli käytännössä keskeltä poikki. YLE / Simo Kymäläinen

Purkutöitä heinäkuussa 2010. YLE / Simo Kymäläinen

Purkutöitä heinäkuussa 2010. YLE / Simo Kymäläinen

Heinäkuussa Myllysillasta oli jäljellä vain purkamisessa käytetyt tukitolpat ja satoja tonneja romua. YLE

Sillan raunioista löytyi rautaa kolme kertaa luultua enemmän. YLE

Silta saatiin kokonaan purettua heinäkuun loppupuolella. Purkajien mukaan silta oli huonossa kunnossa. Betoni oli heikkolaatuista ja kannatinjäänteiden rakenteista löytyi yllättäviä puutteita.

– Betoni oli paljon tavanomaista heikompaa, suorastaan haurasta. Jos vertaan tätä edelliseen sillan purkamistyöhön Mälikkälän siltaan Lappeenrannassa, niin betoni oli selvästi huonolaatuisempaa. Noin 30 prosenttia heikompaa, sanoi Pohjolan Purkutyö Oy:n työnjohtaja Olli Kylmälä tuolloin Ylelle.

Urakoitsijan mukaan myöskään kannatinjänteet eivät olleet priimatavaraa. Sidosainetta ei ollut tarpeeksi.

Yle Uutiset 23.7.2010

Myllysillan paloja yritettiin Turun päivänä myydä halukkaille. Ne kävivät kuitenkin vaisusti kaupaksi.

Rakentaminen alkaa

Uuden sillan rakennustyöt alkoivat lokakuussa.

Sillan paalutustöissä jokisaveen upposi kaikkiaan 1 400 metriä paalua.

Paalutustapaa jouduttiin vaihtamaan kesken kaiken, sillä joen pohjassa olleet vanhat rautatiekiskot haittasivat paalutusta.

YLE / Jouni Koutonen

YLE / Jouni Koutonen

Uuden sillan suunnittelijan mielikuvana oli ollut lentokoneen siipi. Muoto syntyi, kun teräsrunko päällystettiin ruostumattomilla teräslevyillä.

Silta rakentui Turun telakalla, ja se keskeytti mukavasti melkein 50 rakentajan kymmenen viikon lomautuksen.

Myllysillan runkoa rakennetaan STX:n Turun telakalla. YLE / Sami Tammi

Myllysillan rakennustyömaa kesäkuun alussa 2011. YLE / Antti Korhonen

YLE / Antti Korhonen

350 tonnin painoinen teräsrunko uitettiin paikoilleen Aurajokeen kesäkuussa 2011.

YLE/Carmela Johansson

Rungon nostoa oli seuraamassa runsaasti ihmisiä. YLE / Joona Haarala

Sillan betonikansi valettiin heinäkuussa. YLE Turku / Karoliina Hult

Betonikannen valua heinäkuussa 2011. YLE Turku / Karoliina Hult

Myllysillan uusi kansi. YLE / Kimmo Gustafsson

Uusi asfaltti kiilteli sillalla syyskuun alussa. YLE / Kimmo Gustafsson

562 päivän odotus päättyy

Uusi Myllysilta vihittiin käyttöön juhlallisesti Turun päivänä 18.9.2011. Tuolloin sillalla esiintyivät muun muassa Katri Helena ja Negative.

Liikenteelle uusi Myllysilta avautui maanantaina 19.9. klo 10. Oli kulunut 562 päivää siitä, kun vanha Myllysilta poistettiin käytöstä.

Aivan täysin valmis silta ei kuitenkaan vieläkään ollut: käyttöön otettiin kevyenliikenteenväylä ja kaksi ajokaistaa. Loput kaksi ajokaistaa saatiin käyttöön marraskuussa.

Kävelijät pääsivät Myllysillan yli jo ennen virallista avausta. YLE / Kimmo Gustafsson