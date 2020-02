Sisäministeri Maria Ohisalo: "Ei ole tullut vahvistettua viranomaistietoa siitä, että Turkissa olisi avattu rajoja"

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan Suomessa on paljon kokemustietoa vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen.

Turkki on ilmoittanut, ettei aio estää pakolaisten pyrkimistä Eurooppaan.

Yle kertoi aikaisemmin tänään, että noin 300 ihmisen joukko on kävelemässä Turkista kohti Kreikan rajaa, sillä Turkki ilmoitti, ettei se aio enää estää pakolaisten pyrkimistä Eurooppaan. Joukossa on syyrialaisia, iranilaisia, irakilaisia, pakistanilaisia ja marokkolaisia miehiä, naisia ja lapsia.

– Sisäministeriöön ei ole tullut vahvistettua viranomaistietoa siitä, että Turkissa olisi avattu rajoja, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo.

Ohisalon mukaan tilannetta Euroopan ulkorajoilla seurataan koko ajan. Sen lisäksi tietoja vaihdetaan EU:n laajuisesti jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja meriturvallisuusviraston, Frontexin kanssa.

– Tässä vaiheessa en näkisi mitään syytä huoleen.

Ohisalo kertoo, että Suomessa erilaisiin tilanteisiin ja skenaarioihin on varauduttu ja niitä käydään jatkuvasti läpi. Sisäministeri myös muistuttaa, että vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen Suomessa on paljon kokemustietoa, jota on analysoitu mahdollisia tulevia tilanteita varten.

Turkin poliisia, rajavartiolaitosta sekä rannikkovartiostoa on ohjeistettu toimimaan niin, että rajanylityksiä ei enää estetä, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP nimettömän viranomaislähteen perusteella.

Kreikka on ilmoittanut tehostavansa rajavartiointia Turkin ilmoituksen vuoksi. Myös Bulgaria on ilmoittanut tiukentavansa valvontaa Turkin vastaisella rajallaan.

Turkissa on yli 3,6 miljoonaa Syyrian sotaa paennutta ihmistä. Lisäksi Turkki on arvioinut ihmisten lähtevän sankoin joukoin pakoon Idlibistä uusimpien taistelujen vuoksi.

EU:lla ja Turkilla on voimassa pakolaissopimus, jonka tarkoituksena on ollut rajoittaa siirtolaisten ja pakolaisten saapumista Turkin kautta Eurooppaan.

