Turkki uhkaa jälleen avata rajansa EU:hun pyrkiville pakolaisille, mitä se merkitsee? Tässä lyhyet vastaukset

Turkkiin on paennut Syyriasta tähän mennessä yli 3,6 miljoonaa ihmistä.

Turkki ei aio enää estää pakolaisia pyrkimästä Eurooppaan, kertovat uutistoimistot.

Tiedot nojaavat nimettömänä pysyttelevään turkkilaislähteeseen. EU ja YK:n pakolaisvirasto muistuttavat, että Turkki ei ole tehnyt asiasta virallista ilmoitusta.

Ilmoitus tulee vain päivä sen jälkeen kun kymmeniä Turkin sotilaita kuoli ilmaiskussa Syyrian luoteisosassa. Yhteenotot Turkin armeijan ja Syyrian hallituksen joukkojen välillä ovat viime viikkoina kiihtyneet (siirryt toiseen palveluun).

Mitä Turkin uhkaus rajojen avaamisesta merkitsee EU:lle?

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on toistuvasti uhkaillut päästävänsä pakolaiset kulkemaan vapaasti EU:hun.

Turkki katsoo, että maa ei saa tarvitsemaansa tukea pakolaistilanteen hoitamisessa.

Turkki ja Euroopan unioni sopivat keväällä 2016 järjestelystä, joka pysäytti EU:hun suuntautuvan pakolaisliikkeen lähes täysin. Vastineeksi EU lupasi miljoonia avustuseuroja Turkille.

Turkin hallinto on arvostellut EU:ta avun hitaudesta. EU ei Turkin mukaan ole toiminut riittävästi helpottaakseen kriisiä Idlibissä.

Kyse voi olla myös painostuskeinosta. Euroopan unionin jäsemaissa muistetaan vielä hyvin vuosi 2015, jolloin arviolta miljoona ihmistä hakeutui EU::n alueelle ennen kuin osapuolet pääsivät sopuun rajojen sulkemisesta.

Toisaalta kyse voi olla myös paineesta Venäjän suuntaan. Venäjän tukemat Syyrian hallinnon joukot ovat joulukuusta lähtien hyökänneet Luoteis-Syyriaan alueille, joissa on lukuisia Turkin tukemia kapinallisryhmiä.

Pakolaisia lähdössä kumiveneellä Turkista Kreikkaan Çanakkalen maakunnassa Turkin länsirannikolla. AFP

Voivatko pakolaiset kävellä Kreikasta EU:hun kenenkään estämättä?

Kreikka on ilmoittanut vahvistavansa rajavartiointiaan tilanteen takia maa- ja merialueillaan. Turkin-rajalle on myös lähetetty poliisipartioita.

Turkkilaismedia on tänään kertonut Kreikan rajaa kohti kävelevistä sadoista pakolaisista maan luoteisosassa.

Ihmisten on kerrottu lähteneen liikkeelle sen jälkeen, kun tieto rajojen avaamisesta EU:hun tuli.

Turkkilaisen yksityisen uutistoimiston DHA:n mukaan toinen pakolaisryhmä on saapunut Turkin länsirannikolle Çanakkalen maakuntaan. He aikovat uutistoimiston mukaan ylittää Egeanmeren Kreikan Lesboksen saarelle.

Liikehdintään on varauduttu myös Turkin Bulgarian-vastaisella rajalla. Uutistoimisto Reutersin mukaan Bulgaria on valmis lähettämään jopa tuhat sotilasta rajalle.

Bulgariassa ei ole viime vuosina nähty mittavaa laitonta maahantuloa. Perjantaina viranomaiset kertoivat estäneensä muutaman kymmenen pakolaisen matkan rajan yli.

Syyrialaissiviilejä maahan kaivetun pommisuojan sisäänkäynnillä Taltounan kylässä Idlibissä. EPA / Yahya Nemah

Kuinka paljon Turkissa on syyrialaispakolaisia?

Turkissa on yli 3,6 miljoonaa Syyrian sotaa paennutta ihmistä.

Turkki on toistuvasti sanonut, että se ei voi ottaa vastaan enempää pakolaisia. Turkissa on pakolaisia myös muista maista. Heitä on arviolta yli neljä miljoonaa, kertoo YK:n alainen pakolaisjärjestö UNHCR.

Turkki ennakoi, että taistelujen kiristyminen Syyrian Idlibissä sysää pakoon sankkoja ihmisjoukkoja.

Miksi Turkki arvioi tilanteen muuttuneen?

Syyrian Turkin rajan tuntumaan on paennut yli 948 000 siviiliä kuluneen kolmen kuukauden aikana.

Tilannetta on sanottu pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi yhdeksän vuotta kestäneen sodan aikana.

YK:n mukaan yli puoli miljoonaa Luoteis-Syyrian väkivaltaisuuksia paenneista on lapsia (siirryt toiseen palveluun).

Syyrian sisällissodassa vastakkain ovat epäsuorasti myös Turkki ja Venäjä. Turkki tukee syyrialaiskapinallisia, jotka taistelevat presidentti Bašar al-Assadin hallintoa vastaan.

Venäjä tukee Syyrian hallintoa, joka on viime kuukausina kirittänyt hyökkäyksiä viimeisille kapinallis- ja jihadistiryhmien hallussaan pitämille alueille maan luoteisosassa.

Viime viikkoina Turkki on viime viikkoina vahvistanut läsnäoloaan Idlibissä, jonne se on lähettänyt myös tuhansia sotilaita ja useita tankkeja.

Syyrian yhdeksänvuotisen kriisin aikana miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja satoja tuhansia on kuollut.

