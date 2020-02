Esperi Carelle kylmää kyytiä työtuomioistuimelta – asettui lähihoitajan näkökannalle palkankorotuksen nollauskiistassa

Esperi Caren siirtymisestä luotonantajiensa Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen uutisoitiin helmikuun alussa. Taustalla on Esperin heikentynyt taloudellinen tilanne.

Esperi Caren siirtymisestä luotonantajiensa Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen uutisoitiin helmikuun alussa. Taustalla on Esperin heikentynyt taloudellinen tilanne. Matti Myller / Yle

Pankkien ja työeläkeyhtiön omistukseen siirtynyt hoivayhtiö Esperi Care on saanut jobinpostia työtuomioistuimelta palkkakiistassa, joka koskee oman työntekijän työehtosopimuksen mukaisen palkankorotuksen nollausta leikkaamalla saman verran ylimääräisestä palkanosasta, ns. "Esperi-lisästä".

Tällöin palkankorotuksen nettovaikutus oli todellisuudessa nolla euroa. Työtuomioistuimen tuore lausunto tarkoittaa käytännössä sitä, että tämänlaista koplausta ei voida tehdä.

Työtuomioistuin asettui kiistassa hoitokodin lähihoitajan näkökannalle ja katsoi lausunnossaan, että riidanalaisen työehtosopimuksen kirjauksen ei voida katsoa tarkoittavan Esperi-lisän kaltaisia lisiä, joista ei ole sovittu työehtosopimuksessa vaan työsopimuksessa.

Työnantajaa edustava Hyvinvointiala HALI katsoo lausunnossaan työtuomioistuimelle, että "kyseinen työehtosopimusmääräys on pätevä. Sillä on tarkoitettu myös Esperi-lisän kaltaisia lisiä, joista ei ole sovittu työehtosopimuksessa vaan työsopimuksessa, ja tällaisesta on voitu pätevästi sopia."

Erimielisyyttä on siis siitä, voiko työnantaja leikata palkasta muualta palkankorotuksen yhteydessä ja miten siitä on sovittu työehtosopimuksessa.

Paljon muitakin

Kiista lähti liikkeelle kesällä 2018 työehtosopimuksen mukaisen vähimmäispalkkojen korotuksen jälkeen. Työtuomioistuimen mielestä tuolloin kävi kuukausipalkalle seuraavasti: "Työnantaja on alarajakorotusten yhteydessä alentanut hoitajalle maksettavan Esperi-lisän määrän 39,59 eurosta 22,48 euroon 1.6.2018 lukien."

– Esperi-lisän määrää on siten alennettu 17,11 euroa eli saman verran kuin hoitajan työehtosopimuksen perusteella määräytyvä taulukkopalkka on alarajakorotuksen myötä noussut, työtuomioistuin summaa tämänviikkoisessa lausunnossaan.

Työehtosopimuksen palkankorotuksen nettovaikutus oli siis tasan nolla euroa.

Keväällä 2019 lähihoitaja haastoi ammattiliittonsa tuella työnantajansa oikeuteen Esperi-lisän yksipuolisesta pienentämisestä. Sopimusneuvottelija Jukka Parkkola Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerista sanoo, että oikeuteen on lähdetty yhden jäsenen asiassa, vaikka kiista koskee satoja, jopa tuhatta esperiläistä. Parkkolan mukaan lukuisat esperiläiset ovat ottaneet liittoon yhteyttä samasta asiasta.

Käräjät Lahdessa

Parkkolan mukaan Esperi Care ei ole maksanut takaisin nipistämäänsä Esperi-lisää oikeusprosessin aikana.

– Sama tilanne jatkuu työntekijöillä, joilta se alun perin kesällä 2018 vähennettiin. En usko, että Esperi palauttaa leikattuja palkkoja ennen kuin saamme lainvoimaisen tuomion, Parkkola arvioi.

Parkkolan mukaan kesällä 2019 Esperi jätti tekemättä palkan pienentämisen vastaavassa vähimmäispalkan korotustilanteessa.

– Suurimmalla osalla esperiläisiä lisä on ollut ja on edelleen pienennettynä, lukuun ottamatta aivan uusia työntekijöitä, Parkkola sanoo.

Työtuomioistuin antoi asiasta lausunnon Päijät-Hämeen käräjäoikeuden pyynnöstä. Tuomio tulee aikanaan käräjäoikeudesta Lahdesta.

