Analyysi: Suomessa lapsilisä kuuluu myös miljonääreille, ja olisi poliittinen itsemurha vaatia asiaan muutosta

Intian suurin kaupunki Mumbai vilisee lapsia. Kaupungin väkiluku on 12 miljoonan tietämillä, mutta todellista lukua ei tiedä kukaan.

Yleisin turistille esitettävä kysymys Mumbaissa kuuluu: onko totta, että Euroopassa maksetaan lapsen saamisesta?

Kun mainitsen lapsilisät, kysymyksen esittäjä pudistaa päätään ja hymyilee: Intiassa lisääntymisestä saa vain potkun takapuoleensa.

Lapsilisä kuuluu kaikille, rikkaille ja rutiköyhille. Ensimmäisestä lapsesta kilahtaa tilille 95 euroa kuukaudessa siihen asti, kun pienokainen täyttää 17. Lapsilisä loppuu samaan aikaan, kun kännykkään ja harrastuksiin kuluu eniten rahaa.

Lapsilisä on niin kutsuttu universaali oikeus. Sillä korvataan lastenhoidosta aiheutuvia kustannuksia. Lapsilisä on myös yhteiskunnan keino osoittaa, että it-miljonäärin ja siivoojan lapset ovat samanarvoisia.

Ennen kaikkea lapsilisä on tulonsiirto lapsettomilta lasten vanhemmille.

Yle kysyi kansanedustajilta, pitäisikö lapsilisien maksaminen lopettaa hyvätuloisille. Ajatus sai täystyrmäyksen. Kyselyyn vastasi 140 kansanedustajaa. 125 heistä torjuu lapsilisiin puuttumisen.

Italiassa saa tienata 79 505 ja Britanniassa 55 900 euroa. Osa maista verottaa lapsilisiä.

Lapsilisän poistaisi varakkailta vain kahdeksan kansanedustajaa. Seitsemän ei halunnut ottaa asiaan kantaa.

Kysymys on kuitenkin ajankohtainen nyt, kun hallitus on aloittanut sosiaaliturvan uudistamisen. Se kestää 7–8 vuotta ja mukana ovat kaikki eduskuntapuolueet. Yhtään etuutta ei jätetä penkomatta.

Ensi töikseen sosiaaliturvakomitea selvittää, miten asia on muissa EU-maissa. Suomen kaltainen malli on käytössä esimerkiksi Ruotsissa, mutta poikkeuksia riittää.

Islannissa lapsilisien maksaminen loppuu, kun perheen tulot ylittävät 50 812 euroa. Italiassa saa tienata 79 505 ja Britanniassa 55 900 euroa. Osa maista verottaa lapsilisiä.

Belgiassa jyrää alueiden itsehallinto: ranskankielisessä Valloniassa lapsilisää maksetaan ensimmäisestä lapsesta 163 euroa, hollanninkielisessä Flanderissa 93 euroa.

Ylen kansanedustajakyselyssä etenkin kokoomuksen kansanedustajat perustelevat lapsilisien maksamista hyvätuloisille sillä, että se lisää keskituloisten haluja maksaa veroja.

Kun pankinjohtajat ja it-miljonäärit saavat lapsilisiä, he ovat valmiit sitoutumaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen.

Perussuomalaisten kansanedustajilta tulee arvostelua siitä, että varakkaat perheet sijoittavat lapsilisät jälkikasvun osakesalkkuun.

Julkisuudessa tuodaan sopivin väliajoin esimerkkejä naapurinpojasta tai -tytöstä, joka saa lapsilisäsijoituksista pesämunan ensiasuntoonsa. Samaan aikaan yksinhuoltajan tytär joutuu kulkemaan läpi talven kumisaappaissa. Pitäisikö yksinhuoltajan saada enemmän lapsilisää, että hänellä olisi ollut varaa ostaa talvikengät tyttärelleen?

Poliittisesti lapsilisät ovat kuuma peruna. Vanhat merkit näyttävät, että löysistä lupauksista tulee pahasti nenille.

Nousuhuuman vuonna 1987 käytiin vaalitaistelu, jossa puolueet kilpailivat siitä, kuka korottaa eniten lapsilisiä.

Voiton vei silloinen SDP:n puoluesihteeri, myöhemmin Suomen Pankin pääjohtajaksi noussut Erkki Liikanen, joka rehvasteli kolminkertaistavansa lapsilisät (siirryt toiseen palveluun).

Vaalien jälkeen Liikasesta tuli valtiovarainministeri. Jokaisen kodin postiluukusta tipahti kirje, jossa kerrottiin, että verotus kevenee.

Hilpeys oli lyhytaikaista. Pian iski maailmanlaajuinen lama, eikä lupaus lapsilisien korottamisesta koskaan toteutunut. SDP hävisi seuraavat vaalit.

Lapsilisästä voi kieltäytyä suullisella tai kirjallisella ilmoituksella.

Sanna Marinin (sd. ) hallitus on päättänyt vaihteeksi nostaa lapsilisiä. Yksi syy tähän on se, että lapsilisän ostovoima on ottanut reilusti takapakkia. Suuria korotuksia on kuitenkaan turha odottaa, sillä lapsilisiin on varattu tänäkin vuonna 1,4 miljardia euroa.

Lapsilisästä voi kieltäytyä suullisella tai kirjallisella ilmoituksella. Kelan mukaan tällaistakin tapahtuu. Mutta säästöä valtiolle pikkupuroista ei kerry.

Vastustus lapsilisäjärjestelmän muuttamiselle on kuitenkin Ylen kyselyn mukaan kovaa. Lapsiperheitä on ollut tapana puolustaa, eikä kukaan halua hävitä seuraavia vaaleja.

Ylen kysely kansanedustajille osoittaa, että Suomessa on yksi asia, josta ei kiistellä.

