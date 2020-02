Kirjeenvaihtajan analyysi: Syyrian sodan loppunäytös paljastaa Venäjän ja Turkin erimielisyydet

MOSKOVA Viime yönä vihainen väkijoukko vaati kostoa Venäjän pääkonsulaatin edessä Istanbulissa.

– Putin on murhaaja! Venäjä on murhaaja! ihmiset huutavat viestipalvelu Twitterissä jaetussa videossa (siirryt toiseen palveluun).

Venäjän ja Turkin välit ovat olleet vaikeat siitä lähtien, kun Syyrian hallituksen joukot alkoivat loppuvuodesta Venäjän ilmavoimien tuella edetä kohti kapinallisten viimeisiä pesäkkeitä Idlibin maakunnassa.

Räjähdysherkäksi tilanne on muuttunut sen jälkeen, kun Turkin sotilaallinen tuki kapinallisille on käynyt yhä näkyvämmäksi. Venäjä sanoo taistelevansa Syyriassa terroristeja vastaan. Nyt se esittää yllättynyttä, kun heidän joukossaan on myös Turkin sotilaita.

Viime viikolla Venäjän puolustusministeriö syytti (siirryt toiseen palveluun) virallisesti ensimmäistä kertaa Turkkia islamistiterroristien tukemisesta Idlibissä.

Turkin armeijan saattue Idlibissä, Syyriassa, 20. helmikuuta. Yahya Nemah / EPA

Myöhään eilen tullut tieto kymmeniä turkkilaissotilaita tappaneesta ilmaiskusta synnytti pelkoa tilanteen riistäytymisestä uudelle tasolle. Venäjän sosiaalisessa mediassa on maalailtu kauhukuvia jopa kolmannen maailmansodan syttymisestä.

Tilanne Syyriassa näyttää uhkaavalta, sillä konfliktin yhtenä osapuolena on Nato-maa Turkki.

Turkki pyysi sotilasliiton maat hätäkokoukseen heti tänään perjantaina. Puheissa maailmansodasta ei ole kuitenkaan mitään pohjaa, eikä täysimittainen sota Venäjän ja Turkinkaan välillä näytä todennäköiseltä.

Päinvastoin maat ovat pyrkineet esiintymään tilanteeseen nähden maltillisesti.

Venäjän puolustusministeriö ehti jo (siirryt toiseen palveluun) heti aamusta kieltämään Venäjän ilmavoiminen osuuden eilisiin iskuihin. Sen mukaan Venäjä ei ollut saanut tietoja turkkilaisista sotilaista alueella, vaikka maat ovat sopineet sijaintitietojen vaihtamisesta juuri tällaisten tilanteiden välttämiseksi.

Turkissa taas iskusta on syytetty ennen kaikkea Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallintoa.

Ylen haastatteleman sotilasasiantuntija Aleksandr Goltsin mukaan Turkki työntää vastuun ilmapommituksista al-Assadille poliittisista syistä. Se ei ole vaikeaa, sillä niin Venäjä kuin Syyria operoivat alueella samanlaisille konetyypeillä.

Tilanne on absurdi.

Turkki ja Venäjä jatkavat käytännössä taistelua toisiaan vastaan, mutta julkisuudessa kumpikin yrittää kääntää huomion muualle ja häivyttää sitä tosiasiaa, että maista on tullut toistensa vihollisia Syyriassa.

Näyttääkin siltä, että ikävästä välikohtauksesta yritetään päästä nyt nopeasti eteenpäin. Venäjä ja Turkki vakuuttavat tekevänsä kaikkensa, etteivät tapahtumat Syyriassa kärjistyisi enempää.

Presidentit Vladimir Putin ja Recep Tayyip Erdoğan tapasivat Istanbulissa tammikuussa. Ozan Kose / AFP

Kremlin mukaan (siirryt toiseen palveluun) presidentit Recep Tayyip Erdoğan ja Vladimir Putin ovat puhuneet tänään puhelimessa toimista, joilla tilanne Luoteis-Syyriassa saataisiin rauhoitettua. Kummatkin korostavat, että tietojen vaihtoa Venäjän ja Turkin puolustusministeriöiden välillä tulee tehostaa.

Päämiesten myös odotetaan tapaavan lähipäivinä kasvotusten etsiäkseen tilanteeseen ratkaisua.

Aiemmin mediassa kerrottiin, että myös Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron osallistuisivat neuvotteluihin.

Turkista kantautuneet uutiset EU-rajan mahdollisesta avaamisesta pakolaisille eivät ainakaan vähennä eurooppalaisten johtajien tarvetta etsiä ratkaisua Syyrian sotaan. Turkin uhkauksen hylätä EU:n kanssa sovittu pakolaisjärjestely voi nähdä maan yrityksenä taivutella Eurooppaa painostamaan Venäjää Syyriassa.

Euroopan unionin keinot Venäjään vaikuttamiseen ovat kuitenkin olemattomat. Tämä on nähty myös Ukrainassa jo kuudetta vuotta jatkuvassa sodassa.

Syyrialaiset pakolaiset matkustivat Istanbulista rajakaupunki Edirneen perjantaina. Erdem Sahin / EPA

Viimeksi Venäjän ja Turkin suhteet olivat katkolla viisi vuotta sitten. Silloin Turkki ampui alas sen rajalla partioineen Venäjän armeijan Suhoi Su-24 -hävittäjän.

Välikohtaus lakaistiin nopeasti maton alle ja myöhemmin Turkki ilmoitti Nato-kumppaniensa kauhuksi ostavansa Venäjältä S-400-ilmatorjuntajärjestelmän.

Nyt Moskova odottaa samanlaista ymmärrystä Ankarasta.

