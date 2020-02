Herätys: Perussuomalaisten nuoret puivat linjaansa, Bidenille povataan menestystä Etelä-Carolinassa, moni nainen ahdistuu kuukautisten alla

Perusuomalaiset kiristää otetta nuorisojärjestöstään

Perussuomalaiset Nuoret päättävät tänään ylimääräisessä kokouksessaan Tampereella, hyväksyvätkö he emopuolueen vaatimuksen nuorisojärjestön sääntöjen muuttamisesta. Jos sääntömuutos menee läpi, PS voisi erottaa niin sanotut etnonationalistit sekä emopuolueesta että PS-nuorista.

Jos PS-nuoret eivät taivu sääntömuutokseen, uhkaa PS katkaista suhteensa nuorisojärjestöön.

Onko nyt Bidenin vuoro loistaa esivaaleissa?

Anice Carr pääsi ilokseen yhteiskuvaan fanittamansa Joe Bidenin kanssa Charlestonissa pidetyn kampanjatilaisuuden päätteeksi. Anice Carr

Tähän asti demokraattien esivaalikisassa heikosti pärjännyt Joe Biden on panostanut Etelä-Carolinaan. Hän uskoo voittavansa osavaltion esivaalin ja julistaa, että nyt on meneillään taisto Yhdysvaltain sielusta. Bidenin suosio on mustien joukossa suurta. Anice Carr on elänyt lapsuutensa rotuerottelun aikaan ja ajattelee, että presidentin pitää olla Bidenin kaltainen kansalaisoikeuksien puolesta toimiva valtiomies.

Kuukautisia edeltävä häiriö voi aiheuttaa itsetuhoisia ajatuksia

Natalia Kukulaksen elämä on kärsimystä yli viikon ajan joka kuukausi. Sitten elämä kääntyy taas hyväksi, suorastaan ihanaksi. Katriina Laine / Yle

Kuukautisia edeltävät oireet ovat joillain naisilla poikkeuksellisen rajuja. Kyseessä on häiriö nimeltä PMDD, joka aiheuttaa masennusta, raivokohtauksia ja jopa itsetuhoisia ajatuksia. Sairaudesta kärsii 5–8 prosenttia naisista. Varsinkaan perusterveydenhuollossa oireyhtymää ei tunneta kovin hyvin, ja moni voikin siksi saada väärän diagnoosin. Lue tästä kahden PMDD:stä kärsivän naisen tarina.

Essee: Kiina määrittelee uudelleen ihmisen onnellisuuden

Esseessä esitetään, ettei Amerikalla ole suurta Kiina-strategiaa. Lasse Rantanen

Kiinan menestys on romuttanut klassisen modernisaatioteorian tärkeimmät opinkappaleet. Tie vaurauteen ei aina kuljekaan demokratian kautta, keskiluokkaistuneet ihmiset eivät aina haluakaan lisää vapautta. Kummatkin ovat kovia iskuja länsimaiselle maailmankuvalle, kirjoittaa Ylen ulkomaantoimittaja Jani Parkkari.

Roman Polanskin Cèsar-palkinto raivostutti

Mielenosoittajia kerääntyi vastustamaan Roman Polanskia Salle Pleyel -salin edustalla Pariisissa ennen César-gaalan alkua. Christophe Petit Tesson / EPA

Useat näyttelijät osoittivat mieltään ja marssivat ulos César-palkintogaalasta sen jälkeen, kun Roman Polanskille myönnettiin parhaan ohjaajan palkinto elokuvastaan Upseeri ja vakooja. Ulosmarssi juontaa juurensa Polanskin viimeisimpään raiskaussyytökseen.

Polanski ei osallistunut palkintogaalaan, koska pelkäsi oman turvallisuutensa puolesta.

Lännestä alkaen pilvistyvää, ehkäpä myös lunta

Seija Paasonen / Yle

Lauantaina lännessä ja lounaassa voi tulla jokunen lumi- tai räntäkuuro. Myös Länsi-Lappiin saapuu runsaampaa pilvisyyttä ja mahdollisesti hyvin heikkoja lumisateita. Maan keskiosassa ja idässä on laajalti aurinkoista. Lämpötila nousee selvästi yön lukemista, vaikka suuressa osassa maata pysytään päivälläkin pakkasella.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.