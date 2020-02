Marika Makaroff halusi tehdä Muumilaaksosta koko perheen sarjan, jota esitetään samalla ohjelmapaikalla Simpsonien kanssa

Rakastetuista Muumeista tehtiin uusi animaatiosarja, joka esiteltiin yleisölle vuosi sitten. Maaliskuun alussa televisiossa alkaa uuden Muumilaakson kakkoskauden jaksot, jotka sisältävät nyt enemmän draamaa.

– Kun ensimmäisellä kaudella Muumipeikko käy läpi sitä, mihin hän kuuluu omassa perheessään ja tässä maailmassa, niin toisella kaudella koko muumiperhe joutuu kriisiin, josta se toivottavasti tulee vahvempana ulos, kertoo sarjan tehneen tuotantoyhtiön luova johtaja Marika Makaroff.

– Koen, että sieltä löytyy tartuntapintaa keski-ikäistyvälle miehelle ja keski-ikäistyvälle naiselle, joka miettii omaa rooliaan, kun lapset eivät ole enää kiinni helmoissa, mutta myös teini-ikäiselle, joka kohtaa ensirakkauden.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Makaroff korostaa, että jo ideointivaiheessa oli selvää, että Muumilaaksosta tulee koko perheen sarja eikä vain pienten lasten.

– Jos me olisimme suunnanneet sarjan pelkästään lapsiyleisölle, niin me emme olisi voineet tehdä näin ison budjetin ohjelmaa tällaisella tähtikaartilla, millä tämä alkuperäinen englantilainen versio on tehty.

Vahva visio ei kuitenkaan saanut täysin varauksetonta vastaanottoa.

– Monet sanoivat silloin alussa, että olen täysin hullu eikä se tule ikinä onnistumaan.

Uusi Muumilaakso-sarja on myyty nyt kahdeksaan maahan ja tänä vuonna se nähdään Makaroffin mukaan ainakin 30 uudessa maassa.

Haastavinta Makaroffin mielestä markkinoinnissa on ollut saada ihmiset ymmärtämään, että animaatio voi olla parhaalla ohjelmapaikalla televisiossa.

– Mutta meillä oli näyttää, että jos Simpsonit ovat prime timessä, niin tämä sopii myös sinne, vaikka se on ihan erilainen.

Makaroff toivoo, että suomalainen animaatioala pääsisi isomminkin esiin maailmalla.

– Toivon, että suomalainen animaatioala nousisi pelialan rinnalle. Me voimme tehdä todella mielenkiintoisa, ei pelkästään draamasarjoja vaan myöskin animaatioita, jotka myyvät maailmalla.

Marika Makaroff tuli suurelle yleisölle tutuksi 90-luvulla muun muassa Jyrkin ja Hurja joukko -talkshow:n juontajana. Katso koko haastattelu Areenasta.