Ex-pääministeri, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen tyrmää ajatuksen palata politiikkaan – "Ei kiinnosta"

– Ei kiinnosta. Aika aikansa kutakin. Olen saanut tehdä mielenkiintoisia töitä politiikan parissa Suomessa ja muualla. Keskityn nyt tulevaisuuden rakentamiseen Sitrassa, yliasiamies Jyrki Katainen sanoi Ylen TV1:n Ykkösaamussa.

– Haluan myös vähän toisenlaista elämää. Tykkäsin työstäni poliittisissa tehtävissä, mutta nyt ei ole enää paluuta siihen. Ei missään roolissa, Katainen totesi.

Hän muistuttaa, että erilaisista kriiseistä huolimatta tulevaisuus on myös täynnä mahdollisuuksia. Nyt vain ei pidä kriisiytyä ennen kuin on yritetty ratkaista asioita.

– Monet asiat ovat muutoksessa. Osa asioista on kriisejä, mutta osa on muutoksessa olevia asioita, jotka eivät ole vielä tulleet kriiseiksi, ja niihin voi aina vaikuttaa, Katainen pyöritteli.

Hän sanoi olevansa huolissaan vallitsevasta keskustelukulttuurista, jossa tunnutaan kyseenalaistettavan kaikki mahdollinen.

– Olemme tilanteessa, jossa häntä heiluttaa koiraa. Aggressiivisten vähemmistö dominoi keskustelua, hän kuvaili.

Katainen toivoo "maltillisten kansannousua". Kaikkien niiden, joita nykyinen keskustelukulttuuri häiritsee, pitäisi ottaa maa takaisin tolkulliselle polulle.

– Se varmasti helpottaa myös päätöksentekijöiden kykyä tehdä oikeita ratkaisuja, hän arvioi.

Koronavirus lietsoo epävarmuutta

Yliasiamies Katainen pitää koronaviruksen aiheuttamien talousvaikutusten laajenemisen keskeisenä syynä epävarmuutta, joka leviää kaikkialle. Kysymyksiä on paljon, mutta vastauksia vähän.

– Epävarmuus on avainsana, ja epävarmuus on aina myrkkyä taloudessa, Katainen muistutti. Hänen mukaansa esimerkiksi Euroopan keskuspankin kapasiteetti elvyttää on rajallista – ellei olematonta.

Hän arvioi, että koronaviruksen aiheuttamat talousvaikutukset ovat vielä tässä vaiheessa lähinnä osakkeiden arvostukseen liittyvä ongelma.

– Ei rahoitusjärjestelmän sisäinen epäluottamuskysymys, Katainen tarkensi.