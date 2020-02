Yhdysvallat ja Taliban allekirjoittavat historiallisen sopimuksen – Loppuuko Afganistanin sota tähän?

Afganistanin ääri-islamilaisen Taliban-liikkeen edustajat ovat saapuneet Qatarin pääkaupunkiin Dohaan allekirjoittaakseen historiallisen sopimuksen verivihollisen, Yhdysvaltain kanssa.

Allekirjoitustilaisuuden on määrä alkaa tänään alkuiltapäivästä Suomen aikaa.

Osapuolten välinen sopimus ei ole varsinaisesti rauhansopimus, mutta sen katsotaan olevan pitkä ja välttämätön askel Afganistanin sodan lopettamiseksi. Molemmat osapuolet ovat tehneet myönnytyksiä.

Sopimuksen tarkkaa sisältöä ei ole julkistettu, eikä sitä uutistoimistojen mukaan julkisteta välttämättä koskaan.

Sopimukseen tiedetään liittyvän ainakin kaksi tärkeää osaa. Ensinnäkin Yhdysvallat lupaa siirtää osan joukoistaan pois Afganistanista muutaman kuukauden kuluessa. Loppujen poistuminen maasta edellyttää, että Taliban toteuttaa sitoumuksensa Yhdysvaltoja tyydyttävällä tavalla. Joukkojen vetäytyminen on Yhdysvaltain myönnytys.

Toinen kohta on Talibanin myönnytys, eli lupaus, jonka mukaan Taliban aloittaa Afganistanin tulevasta hallinnosta viralliset neuvottelut maan laillisen hallituksen kanssa. Tässä piilee asiantuntijoiden mukaan todellinen haaste, koska oppositio ei hyväksy Afganistanin viimesyksyisten vaalien tulosta, joten on epäselvää, kenen kanssa Taliban neuvottelisi.

Talibanin ja hallituksen neuvottelut ovat joka tapauksessa ratkaisevassa asemassa, kun Afganistanin sisällissotaa yritetään rauhoittaa.

Viikko sitten osapuolet sopivat viikon kestävästä "väkivallan vähentämisen vaiheesta". Se on onnistunut kohtalaisen hyvin. Viikon aikana yhteenotoissa on kuollut "vain" 19 turvallisuusjoukkojen sotilasta ja neljä siviiliä. Afganistanin oloissa se on vähän, kertoo uutiskanava al-Jazeera (siirryt toiseen palveluun).

Historiallinen saavutus

Dohassa allekirjoitettava sopimus on historiallinen ja on mahdollista, että sen myötä Afganistania 18 vuotta riivannut sota päättyy.

Sota alkoi nykymuodossaan, kun Yhdysvaltain joukot hyökkäsivät maahan 2001. Tuolloin niiden tavoittena oli nujertaa al-Qaida-terroristijärjestö, joka oli tehnyt New Yorkiin suuren terrori-iskun.

Taliban ilmoitti tänään aamulla, että se määrää kaikki taistelijansa pidättäytymään kaikenlaisista hyökkäyksistä.

– Tärkeintä on, että Yhdysvallat sitoutuu toteuttamaan omat lupauksensa neuvottelujan ja rauhansopimuksen ajan, sanoi Talibanin tiedottaja. Hän lisäsi, että ulkomaiset lentokoneet lentävät jatkuvasti taliban-joukkojen yllä, mikä on "ärsyttävää ja provokatoorista".

Yhdysvaltain osalta allekirjoitusseremoniaan saapuu ulkoministeri Mike Pompeo.

Presidentti Donald Trumpille sopimuksen allekirjoittaminen olisi ulkopoliittinen voitto. Hän lupasi vaalikampanjassaan, että tuo takaisin kotimaahan Yhdysvaltain ulkomailla taistelevat sotilaat.

Lähteet: Reuters, AFP