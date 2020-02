Britannian pääministeri Boris Johnson ja hänen puolisonsa odottavat vauvaa

Britannian pääministeri Boris Johnson ja hänen puolisonsa Carrie Symonds odottavat vauvaa. Vauvan on määrä syntyä varhain kesällä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Johnson ja Symonds ovat myös kihlautuneet. Kyseessä on ensimmäinen kerta 250 vuoteen, kun Britannian pääministeri avioituu virassa olleessaan, kertoi Telegraph-lehti. Johnson, 55, ja Symonds, 31, ovat Britannian pääministerihistorian ensimmäinen avopari.

Pariskunta kertoi tiedottajansa välityksellä olevansa erittäin onnellisia.

Syntyvä pienokainen on pariskunnan ensimmäinen, mutta pääministerin kuudes lapsi, kertoo the Mirror (siirryt toiseen palveluun). Hänellä on neljä aikuista lasta toisen vaimonsa Marina Wheelerin kanssa ja viides lapsi on syntynyt suhteesta. Johnson on parhaillaan eroamassa toisesta vaimostaan.

Edellisen kerran Downing Streetilla syntyi vauva 2010, kun David Cameron ja hänen vaimonsa Samantha saivat Florence-tyttären. Tony Blair ja hänen vaimonsa Cherie puolestaan saivat Leo-pojan 2000.