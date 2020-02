Iranilaisohjaajan elokuva There is No Evil voitti Kultaisen karhun Berliinissä – ohjaajan tytär otti palkinnon vastaan

Berliinin elokuvajuhlilla palkittiin lauantaina parhaan elokuvan Kultaisella karhulla iranilaisen Mohammad Rasoulofin ohjaama elokuva There is No Evil. Erityiseksi palkinnon tekee se, että ohjaaja ei päässyt paikalle, koska on matkustuskiellossa kotimaassaan.

Ohjaajan tytär, näyttelijätär Baran Rasoulef otti palkinnon vastaan isänsä puolesta.

Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että voittajaelokuva koostuu neljästä lyhyestä tarinasta, jotka liittyvät yksilön vapauteen ja kuolemanrangaistukseen. Filmin arvioidaan heijastavan Rasoulofin omaa päätöstä uhmata Iranin hallintoa, joka kielsi häneltä filminteon ja takavarikoi hänen passinsa. Ohjaaja tuomittiin myös vuodeksi vankeuteen, joskin Deutsche Wellen mukaan on epäselvää, koska vankeusrangaistus on määrä suorittaa.

Elokuvajuhlien toiseksi tärkeimmän Hopeinen karhu -tuomaristopalkinnon sai Never Rarely Sometimes Always, joka on Eliza Hittmanin ohjaama, aborttia käsittelevä draama.

Lisäksi Hong Sang-soo voitti parhaan ohjaajan Hopeisen karhun elokuvasta The Woman Who Ran.

