Etelä-Suomi hallitsee tieliikenteen päästöjä, vaikka pohjoisessa ajetaan eniten – ja vanhimmilla autoilla

Pohjoisessa Suomessa tieliikenteestä aiheutuvat päästöt ovat Traficomin johtavan asiantuntijan Aki Tillin mukaan marginaaliset Etelä-Suomeen verrattuna, vaikka pohjoisen autokanta on vanhempaa ja saastuttavampaa. Jarmo Honkanen / Yle

Koko maan autokanta on vanhentunut ja romuttamollekin menevät autot ovat entistä vanhempia.

Suomen tieliikenteen vanhimmat ja suuripäästöisimmät autot liikkuvat Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastoista. Pohjoisissa maakunnissa autoilla myös ajetaan eniten.

Lähes kaksi kolmasosaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan autoista on ensirekisteröity ennen vuotta 2009. Koko maan autokannasta vain 56 prosenttia on tuota vanhempaa, mutta kaiken kaikkiaan koko maan autokanta on vanhentunut.

Keskiarvoa vanhempaa autokantaa pohjoisessa selittävät Traficomin johtavan asiantuntijan Aki Tillin mukaan tulotasot ja dieselautojen suuri osuus pohjoisessa.

Henkilöautoilla ajetut kilometrit ovat kasvaneet kaikkialla Suomessa. Lapissa ajettiin viime vuonna keskimäärin 18 200 kilometriä autoilijaa kohden ja esimerkiksi Etelä-Karjalassa 15 800 kilometriä. Erot maakuntien ajomäärien välillä ovat yllättävän pieniä, vaikka maakuntien koot vaihtelevat suuresti.

– Myös etelässä ihmiset asuvat hajallaan ja työssäkäyntialueet ovat laajoja. Pääkaupunkiseudullakin on ihan yleistä, että työmatka on kymmeniä kilometrejä suuntaansa, Traficomin Tilli sanoo.

Kestävien liikennemuotojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus on Tillin mukaan kasvanut hiljalleen, mutta pohjoisissa maakunnissa autoilulle ei ole monin paikoin vaihtoehtoja.

"Jos polttoaineen hinta nousee, kohdistuu vaikutus suhteellisesti voimakkaammin haja-asutusalueille. Muutosta olisi mahdollista lievittää kohdennetuilla tulonsiirroilla tai yhteiskunnan tuilla", toteaa liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Ellinoora Eilittä. Ismo Pekkarinen / AOP

Suuripäästöisimmät autot Pohjois-Karjalassa

Lappilaisten autojen hiilidioksidipäästöt ovat Traficomin laskelman mukaan keskimäärin 161 grammaa kilometriltä, kun koko maan keskiarvo on 155,4 grammaa hiilidioksidia kilometriltä. Suuripäästöisimmät autot löytyvät Pohjois-Karjalasta, jossa auton hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 164 grammaa kilometriltä.

– Kun puhutaan päästövähennyksistä, suurimmat vaikutukset saadaan, kun toimet ja vaatimukset keskittyvät alueille, joilla on tiheä autokanta ja vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja tarjolla. Vaihtoehtoja pitäisi tarjota maanlaajuisesti, koska vaikutusten tulisi olla laaja-alaisia.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä valmistelee fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Erityisasiantuntija Eleonoora Eilitän mukaan työryhmä selvittää erilaisia hyvitysmekanismeja.

– Jos polttoaineen hinta nousee, kohdistuu vaikutus suhteellisesti voimakkaammin haja-asutusalueille. Muutosta olisi mahdollista lievittää kohdennetuilla tulonsiirroilla tai yhteiskunnan tuilla, Eilittä sanoo.

Myös romu-autojen keski-ikä on noussut. Niistäkin vanhimmat löytyvät Pohjois-Suomesta. AOP

Maan keskiarvo romuauton iälle on 21 vuotta, Lapissa rekisteristä poistettiin lopullisesti yli 23-vuotiaita viime vuonna.

– Lähtökohta on kansan tuloerot, näin kuvittelisin, kertoo autojen romutusta Suomessa organisoivan Suomen Autokierrätyksen toimitusjohtaja Arto Silvennoinen.

Silvennoisen mukaan vanhoja autoja säilytellään pihoilla ympäri maata, ei vain Lapissa. Moni tekee romuautoilla varaosakauppaa.

– Maaseudulla voi olla isommat tontit, niin mahtuu säilyttämään autoja. Silloin tuntuu, ettei romuttamisella ole kiirettä, Silvennoinen arvioi.