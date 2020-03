Israel äänestää taas - Utopisti lainailee Lennonia, toinen pitää Netanjahun syytteitä naurettavina ja kolmas pelkää neljättä kierrosta

TEL AVIV Vapaamielinen Tel Aviv paistattelee leppeässä talviauringossa. On lauantai eli pyhäpäivä, ja pienten lasten vanhemmat vaihtavat kasvatusvinkkejään Dizengoffin aukion suihkulähteen reunalla. Rennot nuoret siemailevat oluitaan ruohikolla.

Tel Aviv on oma maailmansa Israelissa. Se on liberaali kupla ja omalla tavallaan hyvin ennalta-arvattava.

Poliittisesti Tel Avivin ennalta-arvattavuus on merkinnyt vasemmiston äänestämistä, nykyään tämä perinne hyödyttää keskustalaiseksi luokiteltavaa Sininen ja valkoinen -puoluetta.

Se on merkki poliittisen kentän luisumisesta pari piirua oikealle.

Maallisen oikeiston johtaja Avigdor Lieberman haluaa näidenkin vaalien jälkeen hääriä taustalla kuninkaantekijänä. Jussi Koivunoro / Yle

Sisäpoliittinen umpikuja

Maanantaina israelilaiset äänestävät parlamenttivaaleissa – kolmatta kertaa vajaan vuoden sisällä. Se taas on merkki siitä, että Israelin sisäpolitiikka on umpikujassa.

– Kolmannet vaalit vuoden sisällä ovat ajan ja rahan tuhlausta. Toivon todella, että tämä vaali aukaisee lopultakin umpikujan, Rennen Haramaty sanoo.

Turhautuminen vaalien tiheään uusimiseen käy läpi lähes koko äänestäjäkunnan.

– Ihmiset ovat väsyneitä äänestämiseen. Israel ei ole poliittisesti kovin vakaa maa, Maya Zadok analysoi.

Toisaalta positiivisuuteen taipuvainen näkee asiassa valoisiakin puolia.

– Ei tämä tietysti paras mahdollinen tilanne ole, mutta se on merkki siitä, että demokratia toimii, Oshri Dudi muotoilee.

Vaaliväsymys on vaivuttanut osan äänestäjäkunnasta vaaliapatian puolelle.

– Tämä on jo hengästyttävää. Ei uudet vaalit tuo mitään eroa entiseen. Voi olla, että joudumme vielä neljännen kerran vaaliuurnille, Omri Tal manaa.

Netanjahu oikeuteen pian vaalien jälkeen

Israelin poliittinen umpikuja johtuu siitä, että sekä oikeistolainen valtapuolue Likud että Sininen ja valkoinen -puolue ovat parlamentissa, knessetissä osapuilleen tasavahvoja.

Pääministeri Benjamin Netanjahun Likud nojaa uskonnolliseen oikeistoon, mutta tuki ei viime syyskuun vaaleissa riittänyt enemmistöön parlamentissa. Sininen ja valkoinen puolestaan tukeutuu johtajansa Benny Gantzin ohjauksessa vasemmistopuolueiden ryhmittymään, ja vajaaksi jäi sekin koalitio.

Sininen ja valkoinen -puolueen mainoksessa Benyamin Netanjahu on äärioikeiston johtajien välissä ja uskonnollisen oikeiston paineissa. Pelottelu on Israelin vaalikampanjoinnin keskeistä viestintää. Jussi Koivunoro / Yle

Mielipidetiedustelut lupaavat suurin piirtein samaa tulosta nyt kolmannellakin kerralla.

Netanjahun ja Gantzin puolueiden yhteishallitus olisi yksi vaihtoehto, mutta sen edessä on suuri mutta: Netanjahulla on niskassaan syytteet korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä. Oikeuskäsittely alkaa kaksi viikkoa vaaleista. Gantz on ilmoittanut, ettei yhteistyö Netanjahun kanssa ole mahdollinen.

Mitä Netanjahusta jää historiaan?

Netanjahu taistelee näissä vaaleissa lopulta koko poliittisesta tulevaisuudestaan ja myös mahdollisesti siitä, mistä hänen 13-vuotinen pääministeriytensä tullaan muistamaan.

Hän itse tahtoisi tulla muistetuksi vakaana johtajana, joka takasi Israelin turvallisuuden ja loi tiiviit suhteet keskeisiin suurvaltajohtajiin, etenkin Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin.

Jos vaalien jälkeisten hallitustunnustelujen kanssa yhtä jalkaa käytävä oikeudenkäynti tuomitsee Netanjahun, jää hän historiaan poliitikkona, jonka pääministeriys katkesi rikostuomioon.

Vaikka Tel Aviv ei olekaan Netanjahun kotikenttää, niin pientä uskoa häneen sieltäkin löytyy.

– Syytteitä tulee. Eivät ne ole ennenkään mihinkään johtaneet. Nämä syytteet ovat naurettavia, Oshri Dudi arvioi.

Oshri Dudi pitää Netanjahun syytteitä naurettavina. Jussi Koivunoro / Yle

Vaalit ovat siis paljolti kansanäänestys Netanjahusta. Mielipide hänestä ja häneen liittyvästä korruptiosta jakaa kansaa vahvasti.

– Syytteet ovat ongelma. On vaikea ymmärtää, että hänellä on syytteet päällä ja hän pyrkii samaan aikaan jatkamaan pääministerinä, Omri Tal pohtii.

Katse nukkuvissa ja arabeissa

Vaikka Tel Avivin keskustan aukiolla haastatellut ihmiset olivat väsyneitä jatkuviin vaaleihin, niin poikkeuksetta jokainen aikoi käydä äänestämässä. Äänestysprosentti onkin vaalien suurimpia mielenkiinnon kohteita.

Esimerkiksi Benny Gantzin vaalimainoksessa Tel Avivissa huomautetaan, että syyskuussa yli 300 000 äänioikeutettua jätti äänensä antamatta. Israelinkin vaaleissa on nukkuvissa merkittävin potentiaali.

Toisaalta poliittiset kommentaattorit arvioivat, että arabipuolueiden listan on mahdollista saada arabivähemmistöä liikkeelle ja merkittävää lisäkannatusta muutamissa vaalipiireissä.

Mira Bauer tunnustautuu utopistiksi ja aikoo äänestää arabipuolueita. Jussi Koivunoro / Yle

Mira Bauer on todiste sen puolesta Tel Avivissa.

– Äänestän arabipuolueita. Moraali on minulle tärkeää. Tasa-arvo ei toteudu kaikkien kohdalla Israelissa, Mira Bauer sanoo.

Palestiinalaiskysymys on korkealla hänen listallaan. Mira Bauerin mielestä viime vuosikymmenten politiikkaa ei ole johtanut mihinkään, tuottanut vain sotia tauotta.

– Länsirannalla asuu lapsia puolen tunnin matkan päässä näiltä rannoilta. Heillä ei ole mahdollisuutta nähdä merta.

Mira Bauer tunnustautuu utopistiksi ja lainailee John Lennonin “Imagine” -kappaleen sanoja: "...nothing to kill or die for, and no religion too..."

Viimeinen taisto?

Kuten sanottu Tel Aviv on vasemmiston vanhaa kotikenttää. Rennen Haramaty jatkaa vielä tätä katoavaa kansanperinnettä. Monen mielestä siis utopisti hänkin.

Rennen Haramatyn mukaan poliittinen pattitilanne johtuu siitä, että pääministeri Benjamin Netanjahu tahtoo olla vallassa hinnalla millä hyvänsä. Jussi Koivunoro / Yle

– Äänestän vasemmistoa. Äänestän muutoksen ja paremman Israelin puolesta. Tahdon vasemmiston hallituksen arabien tuella.

Rennen Haramatylle muutos tarkoittaa rauhaa, parempaa demokratiaa, vuoropuhelua arabien kanssa ja parempaa terveydenhuoltoa.

– Nämä ovat asioita, joista nykyhallitus ei ole ollut kiinnostunut, Rennen Haramaty sanoo.