Lindemann-projektin kohdalla voi esittää kysymyksen, miksei artisti ole lähtenyt tekemään jotakin täysin erilaista. Esimerkiksi äskettäin Suomessa vierailleen Behemoth- metalliyhtyeen laulajan Nergalin Me and That Man -bändi on tyyliltään kantria, Kotiteollisuuden Jouni Hynysen Maanalainen armeija taas operoi akustisilla elementeillä. Jussi Mankkinen / Yle