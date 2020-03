Herätys: Turkki jatkaa iskuja Luoteis-Syyriassa, koronavirustartunnat Kiinassa jyrkässä laskussa, Ylen Jonokone kertoo hoitoonpääsyajan

Turkki jatkaa iskuja Syyriassa, Kreikka torjuu turvapaikkahakemukset

Syyrian Idlibissä taistelut jatkuvat, ja ainakin 19 Syyrian hallinnon sotilasta on saanut surmansa Turkin joukkojen lennokki-iskuissa, kertoo sotaa seuraava järjestö. Turkki kiihdytti sotatoimiaan sen jälkeen, kun 34 turkkilaissotilasta kuoli viime viikolla Syyriassa tehdyssä ilmaiskussa.

Toisella puolen Turkkia tuhansia EU:hun pyrkiviä siirtolaisia ja pakolaisia odottaa Kreikan vastaisella rajalla. Kreikan pääministeri ilmoitti sunnuntaina, että Kreikka ei ota kuukauteen vastaan uusia turvapaikkahakemuksia rajan laittomasti ylittäneiltä. Turkin mukaan se ei aio enää estää siirtolaisia ja pakolaisia lähtemästä Turkista.

Koronatartunnat Kiinassa jyrkässä laskussa

Kokit käyttivät suojavarusteita Kiinan Wenzhoussa perjantaina. AFP

Manner-Kiinassa varmistettujen koronavirustapausten määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun. Maan terveysviranomaisten mukaan uusia tautitapauksia oli varhain maanantaina noin 200, kun päivää aikaisemmin raportoitiin lähes 600:sta uudesta tartunnasta. Helsingissä puolestaan avataan tänään maanantaina neuvontapuhelin, johon koronaviruksesta huolestuneet kaupunkilaiset voivat soittaa.

Keräsimme uusimmat tiedot koronaviruksesta yhteen artikkeliin.

Masennus on kansantauti, joka vie varhaiseläkkeelle

Ylilääkäri, psykiatri Jukka Kärkkäinen, THL. Petteri Bülow / Yle

Vastaperustettu masennuskoalitio haluaa palauttaa ihmisten työkyvyn. Suuri virhe tämän hetken hoidoissa ovat liian pitkät sairauspoissaolot, sanoo koalition perustajajäsen THL:n ylilääkäri Jukka Kärkkäinen.

Vertaa Ylen Jonokoneesta, miten omalla terveysasemallasi pääsee lääkäriin

Hyrylän terveysasemalla katosi perinteinen ajanvaraus, samoin jonot. Petteri Sopanen / Yle

Hallitus aikoo kiristää hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidon tarpeen arvioinnista.

Bloombergin kannatus testataan Yhdysvaltain esivaaleissa

Michael Bloomberg puhui kannattajilleen helmikuun lopulla Texasin Houstonissa. AFP

Presidenttiehdokkuutta jo kuukausia pohjustanut Michael Bloomberg on ensimmäistä kertaa äänestettävänä tiistaina esivaaleissa. Demokraatit äänestävät Yhdysvalloissa ns. Supertiistaina 14 osavaltiossa, ja päivän odotetaan antavan selvän merkin tulevasta presidenttiehdokkaasta. Upporikas Bloomberg on panostanut jo satoja miljoonia kampaanjaansa, jota varjostavat mm. ahdistelusyytökset ja kiistellyt toimet pormestariajalta New Yorkista. Kirjeenvaihtajamme seurasi Bloombergin kampanjaa Virginiassa.

Etelässä lämpötila nousee reilusti plussalle

Yle

Etelään virtaa lauhaa ilmaa ja lämpötila nousee maanantaina monta astetta plussalle. Maan keskivaiheilla tulee hajanaisia sateita lumena tai räntänä. Pohjoisessa on poutaa ja pakkasta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.