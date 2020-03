Tämän tiedämme nyt kärjistyvästä pakolaistilanteesta Turkin rajalla – Lesboksen saaren asukkaat yrittivät estää siirtolaisveneen rantautumisen

Tilanne Turkin ja Kreikan välisellä rajalla on kiristynyt äärimmilleen viikonlopun aikana.

Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle on kerääntynyt tuhansia EU:hun pyrkiviä pakolaisia ja siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti perjantaina ”avanneensa portit” Eurooppaan.

Kreikan poliisi on ampunut kyynelkaasuammuksia ja käyttäneet vesitykkejä kohti raja-aidalle pyrkineitä ihmisiä.

EU:n alueelle pyrkiviä on saapunut lisäksi Kreikan saarille.

EU-maiden sisäministerit kokoontuvat neuvottelemaan tilanteesta tulevalla viikolla.

EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontex on nostanut valmiuttaan kaikilla Turkin rajoilla.

Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle on kerääntynyt viikonlopun aikana tuhansia pakolaisia ja siirtolaisia, jotka pyrkivät Euroopan unionin alueelle.

Valtaosa ihmisistä on Syyriasta, Afganistanista ja Irakista taisteluita paenneita. Kylmässä yössä raja-alueella on odotellut myös lukuisia perheitä pienten lasten kanssa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti perjantaina, että Turkki avaa rajansa Kreikkaan, koska ei voi enää ottaa vastaan uusia pakolaisia Syyriasta. Heitä on Turkissa jo yli kolme miljoonaa.

Tilanne on raja-alueella äärimmäisen kiristynyt ja Kreikan poliisi on käyttänyt kyynelkaasua rajan yli yrittäviä vastaan. Mantereella ihmisiä on päässyt Turkista Kreikan puolelle rajajoen yli.

EU:hun pyrkijä Ylelle: "En lähde ennen kuin onnistun" – Turkin ja Kreikan rajajoen yli pääsee vain parissa minuutissa, jos hetki on otollinen

Lisäksi Kreikan poliisi arvioi, että ainakin 500 pakolaista on matkustanut veneillä kolmelle Kreikan saarelle Egeanmerellä: Lesbokselle, Samokselle ja Chiosille. Saarien pakolaisleirit ovat jo valmiiksi ääriään myöten täynnä.

Kreikan pakolaisleirin kurjat olot järkyttävät kokenutta avustuslääkäriä: "Ei ole sanoja kuvailemaan sitä"

Viisitoista afgaanipakolaista rantautui Lesboksen saarelle Kreikassa perjantaina. Aris Messinis / AFP

Esimerkiksi Lesboksella saaren asukkaat yrittivät sunnuntaina estää tuntikausia merellä olleen siirtolaisveneen rantautumisen saarelle. Veneessä oli viitisenkymmentä ihmistä, myös lapsia.

Ylen toimittaja näki, kuinka afganistanilaismies käveli Kreikan tarkimmin vartioidun rajan yli – Uupunut nuorukainen istahti poliisiaseman eteen

EU:n sisäministerit kokoontuvat, Frontex nostanut valmiuttaan

EU:n sisäministerit pitävät ensi viikolla hätäkokouksen Syyrian pahentuneen kriisin ja Turkin rajatilanteen takia. Asiasta kertoi EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell sunnuntaina.

Borrellin lausunnon mukaan Syyrian Idlibin taistelut "ovat vakava uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle". Niillä on myös vakavat humanitaariset seuraukset sekä alueella että sen ulkopuolella, hän lisäsi.

EU:n täytyy vahvistaa ponnistelujaan humanitaarisen kriisin vuoksi, Borrell huomautti.

Kreikan rajavalvonta vetämässä piikkilankaa Évros-rajajoen rannalle Kreikassa. Kemal Aslan / Yle

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex ilmoitti sunnuntaina nostaneensa valmiustasoaan kaikilla Turkin rajoilla.

Frontexin mukaan Kreikka on pyytänyt lisätukea. Kreikkaan siirretään sekä lisähenkilöstöä että teknologiaa.

YK puolestaan vetosi sunnuntaina siihen, että valtiot pidättäytyisivät tarpeettomasta voimankäytöstä rajoilla. YK:n pakolaisjärjestö pyysi, että raja-alue rauhoitettaisiin ja jännitteitä liennytettäisiin.

Lähteet: AFP, STT, Reuters