Helsingin Viikissä kouluviikko alkaa osalla karanteenissa, onko muilla lapsilla syytä huoleen? Rehtori: "Kouluun voi mainiosti tulla"

Viikin normaalikoulu aloittaa tänään kouluviikon melkoisessa myllerryksessä Helsingissä, kun neljä alakoulun luokkaa opettajineen määrättiin eilen kahden viikon karanteeniin koronaviruksen vuoksi.

Syynä oli kouluikäisellä pojalla todettu koronavirustartunta, jonka hän oli saanut lähipiiriinsä kuuluvalta, Italiassa matkailleelta työikäiseltä naiselta.

Monissa muissa maissa on päädytty sulkemaan kouluja koronaviruksen vuoksi. Harkittiinko koulun sulkemista jossakin vaiheessa?

– Kaikki skenaariot ovat olleet esillä, kun tilannetta on pohdittu. Myös tällainen skenaario on ollut esillä, ja näistä on päädytty siihen ratkaisuun, joka on nyt tehty, toteaa rehtori Tapio Lahtero.

"Kaikin mittarein toimenpide on riittävä"

Karanteenipäätös tehtiin hänen mukaansa yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

– Näissä palavereissa on tarkasteltu (sairastuneen) lähikontakteja ja lainsäädäntöä, joka tähän liittyy. Kaikin mittarein toimenpide on riittävä.

Lahteron mukaan henkilökunta olettaa muiden lasten tulevan tänään kouluun normaalisti. Lahtero ei osaa arvioida, missä tilanteessa koulun sulkeminen voisi tulla kyseeseen.

– Tämän hetken tiedon mukaan kouluun voi mainiosti tulla.

Karanteenissa oleville oppilaille järjestetään etäopetusta eristyksen ajaksi. Lahteron mukaan tänään on tarkoitus keskustella tarkemmin siitä, miten etäopetus aiotaan konkreettisesti toteuttaa. Todennäköisesti opetus järjestetään osittain verkossa tai projektitöinä.

Hus: Tartuntariski vähäinen

Koronavirustartunnan saanut poika oli ollut koulussa keskiviikkona hyvin lieväoireisena ja lisäksi osallistunut illalla jalkapalloharjoituksiin. Yhteensä viranomaiset arvioivat altistuneita olevan noin 130.

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen korosti eilen tiedotustilaisuudessa, että tartuntariski on hyvin vähäinen ja monien karanteeniin asetettujen osalta altistumiskriteeri, eli vähintään vartti läheisessä kontaktissa tartunnan saaneen kanssa, ei välttämättä täyty. Järvisen mukaan viranomaiset eivät kuitenkaan voineet rajata altistuneiden joukkoa tätä pienemmäksi.

Järvinen muistutti myös, että altistuneiden oireet eivät välttämättä automaattisesti tarkoita koronavirustartuntaa, vaan liikkeellä on tavanomaisempiakin taudinaiheuttajia.