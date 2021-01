Kun ahdistaa, kädet hakeutuvat kaulalle, riidellessä suojaamme vatsaa – entinen rikostutkija Sami Sallinen paljastaa, mitä eleemme kertovat

Viime vuonna moni on viettänyt tavallista enemmän aikaa perheensä ja kumppaninsa kanssa ja tilanne jatkuu. Parhaimmassa tai pahimmassa tapauksessa myös työpäivät ovat kuluneet etätöissä saman katon alla kumppanin naamaa tuijottaen. Kun ollaan paljon yhdessä, toisesta alkaa etsiä eleitä ja ilmeitä, jotka viestivät peitetyistä tunnetiloista, mutta tulkitsemmeko niitä oikein?

Ihmisten elekieli on tullut tutuksi Sami Salliselle muutaman kymmenen työvuoden aikana, jolloin hän on kuulustellut rikollisia muun muassa Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikössä ja työskennellyt suojelupoliisissa ja kansainvälisissä rikostutkintatehtävissä. Elekieltä käytetään kaikessa kommunikoinnissa – niin myös parisuhteissa.

Valehdellessaan ihminen usein hipaisee nenäänsä, kertoo Sami Sallinen. Rami Moilanen / Yle

Tärkeät tunteet näkyvät elekielessä

Elekieltä on helppoa tulkita väärin. Tulkintoja tehdessä pitääkin aina huomioida ympäristö, jossa olemme, ja henkilön tavat toimia. Meillä jokaisella on omia maneereita.

Jos puolisolla on kädet ristissä rinnan edessä, saattaa se tarkoittaa sulkeutuneisuutta. Toisaalta se voi tarkoittaa myös, että tilassa on kylmä tai penkki on huono, jolloin käsiä ei voi pitää muussa paikassa.

– Monet keski-ikäiset miehet lepuuttavat käsiään pyöristyneen vatsakummun päällä, sanoo Sallinen.

Jos taas esimerkiksi käsien ristiminen liittyy keskustelun tunnelman muutokseen, merkitsee se Sallisen mukaan suojautumista epämiellyttävyyttä vastaan.

Elekieltä kannattaa silti yrittää opetella arjen tilanteissa, sillä toisen tunteet näkyvät kehossa. Mitä tärkeämmästä aiheesta on kyse, sitä suurempia tunteita se nostattaa kumppanissa.

Epämukavassa tilanteessa kädet lähestyvät kaulaa

Koska keho reagoi lukuisilla eri tavoilla tunnetilojen muutokseen, voi niiden havainnointi ja tulkinta tuntua haastavalta, mutta työ helpottuu huomattavasti, jos keskitymme siihen, onko henkilö mukavuusalueella tai epämukavuusalueella.

Epämukavuudesta kertovat Sallisen mukaan muun muassa:

Vartalon jäykkyys. Mukavuusalueella olemme vastaavasti rentoja, epämukavuusalueella seisomme, kävelemme ja istumme jäykemmin, myös kasvojen lihakset kiristyvät.

Mukavuusalueella olemme vastaavasti rentoja, epämukavuusalueella seisomme, kävelemme ja istumme jäykemmin, myös kasvojen lihakset kiristyvät. Vartalon pois kääntäminen . Se on osa evoluution rakentaman jäädy-pakene-taistele -reaktion pakenemista, käännämme vartaloa pois epämiellyttävistä asioista ja henkilöistä vaikka kesken palaverin.

. Se on osa evoluution rakentaman jäädy-pakene-taistele -reaktion pakenemista, käännämme vartaloa pois epämiellyttävistä asioista ja henkilöistä vaikka kesken palaverin. Katsekontaktin katkaiseminen . Suljemme silmämme, katsomme sivuun tai vaikka rapsutamme kulmakarvaa niin, että katse katkeaa, kun haluamme että aivomme ”eivät näe” epämiellyttävää asiaa tai henkilöä. Se on niin ikään osa limbisen järjestelmämme tuottamaa pakene -reaktiota.

. Suljemme silmämme, katsomme sivuun tai vaikka rapsutamme kulmakarvaa niin, että katse katkeaa, kun haluamme että aivomme ”eivät näe” epämiellyttävää asiaa tai henkilöä. Se on niin ikään osa limbisen järjestelmämme tuottamaa pakene -reaktiota. Huulten mutristaminen tai huulten katoaminen. Kun huulet katoavat, on keskustelussa ongelma.

Usein naiset saattavat myös koskettaa kaulakuoppaa tai pyöritellä sormiensa välissä kaulakorua. Miehet voivat puolestaan löysätä kauluspaidan ylintä nappia tai solmiota.

Jos näkee toisen siirtyvän epämukavuusalueelle, voi esimerkiksi hiljentää korottamaansa ääntään tai muuttaa viestinsä sävyä ystävällisemmäksi.

Valehdellessaan ihminen usein imee huulia yhteen, kertoo Sami Sallinen. Rami Moilanen / Yle

Riitatilanteissa tyyny suojaa kehoa

Jos keskustelu yltyy riidaksi, elekieli muuttuu jälleen. Moni suojelee silloin keskivartaloaan omilla käsillään, tyynyllä tai vaikkapa pehmonallella.

Vielä hienostuneempi ele on Sallisen mukaan se, että alkaa muka korjata esimerkiksi rannekelloa, mutta suojaakin keskivartaloa. Myös kravatin oikaiseminen tai kaulakorun hipaiseminen voivat tarkoittaa niiden asentojen korjaamista, mutta myös epämukavuutta, kuten mikä tahansa muukin ele, missä käsivarsi tuodaan "luonnollisella" tavalla suojaamaan keskivartaloa.

– Jos katsoo vaikka puhujapönttöön tulevaa puhujaa, joka ei nauti roolistaan, hän mitä ilmeisimmin tekee tyynnyttelevän eleen kuten käsien hinkkaamisen tai suojaa sekunnin pari rinnan aluetta jollain eleellä.

Riidan kuumentuessa puoliso saattaa tyynnyttää itseään pyyhkimällä käsiä reisiin. Sallinen kertoo, että ihminen aktivoi silloin hermopäätteitä, mikä tuo rauhottavaa tunnetta kehoon.

– Osa ottaa käsivarsistaan kiinni ja samalla silittää toista kättään. Huomaamattomampi tapa on kielen pyörittely poskessa, mutta kyse on samasta asiasta. Kielellä silitetään poskea sisältäpäin.

Näillä keinoilla ihminen pyrkii rauhoittamaan itseään. Silloin jos huomaa tällaisia eleitä, kannattaa ottaa puolisoon etäisyyttä ja palata aiheeseen vaikka pienen tauon jälkeen.

Riitatilanteissa ihminen usein suojautuu laittamalla kädet vartalon eteen, kertoo Sami Sallinen. Rami Moilanen / Yle

Huomaatko, että itse käyttäydyt julkeasti?

Jotta voi analysoida tietoisesti kumppania, vaatii se tahtotilaa ylipäätään nähdä tämä keskustelutilanteessa. Sallinen arvelee, että kyvyttömyys nähdä toisen elekieltä liittyy siihen, ettei ymmärrä edes omaa elekieltään.

– Saatamme kritisoida toista julkeasta käytöksestä, vaikka teemme itse samalla tavalla. Esimerkiksi saatamme nähdä muiden mulkoilevat katseet, vaikka mulkoilemme itse yhtä lailla epämukavissa tilanteissa.

Elekieltä voi opetella tunnistamalla, mitä reaktioita itsessä tapahtuu stressaavissa tilanteissa. Niissä monella sydän hakkaa, tulee kuumottava olo ja autonominen hermosto herää.

– Monella on katoamassa tuntuma omaan sisäiseen maailmaan.

Sallinen tarkoittaa tällä omaa mielen ja kehon yhteyttä. Kun ymmärtää omaa toimintaa, on helpompaa havainnoida toista.

Mukavuusalueella on kommunikointi on sujuvaa ja avointa. Kuvassa on Sami Sallinen. Rami Moilanen / Yle

Kun katselee puhuessa kännykkää, ei näe toista

Sallinen väittää, että meillä ihmisillä on sisäsyntyinen kyky ymmärtää kehonkieltä.

– Tunnistamme automaattisesti positiivisuuteen ja vihaisuuteen liittyvät sanattomat viestit. Me jopa hymyilemme ihmisille, jotka hymyilevät meille, vaikka emme edes tunnista heitä. Aggressiivisia ihmisiä kartamme automaattisesti. Meidät on rakennettu niin.

Myös parisuhteessa voimme alitajuisesti havainnoida, millä tuulella kumppani on. Haastena on kuitenkin se, olemmeko tietoisesti läsnä vuorovaikutustilanteissa.

– Esimerkiksi älylaitteista on tullut niin iso osa elämäämme, että katsomme niitä jopa kommunikointitilanteissa. Jos keskustelee puolison kanssa ja lukee samaan aikaan esimerkiksi uutisia älypuhelimelta, ei voi nähdä toisen elekieltä.

Sallisen mukaan tietoisen läsnäolon puute on aikamme ongelma. Kiire ja tekniikka vie huomion, multitaskaaminen arjessa haastaa läsnäoloa ja sitä kautta syvää kommunikaatiota.

– Mitä enemmän tunnetta vuorovaikutustilanteeseen liittyy, sitä enemmän me käytämme sanatonta viestintää ja sitä enemmän me myös tulkitsemme sitä. Jos puhe ja sanaton viestintä on ristiriidassa, uskomme jälkimmäistä. Ja jos emme ole aidosti läsnä, meiltä jää suuri osa informaatiota hyödyntämättä.