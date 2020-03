Pekka Lundmark palaa juurilleen – Nokia saa kipparikseen digi-intoilijan, joka puhuu selvästi, oppii nopeasti ja juoksee kuin jänis

Pekka Lundmarkilla on runsaasti kokemusta yrityskaupoista erityisesti Fortum-ajaltaan.

Pekka Lundmarkilla on runsaasti kokemusta yrityskaupoista erityisesti Fortum-ajaltaan. Jouni immonen / Yle

Maanantain jymyuutinen oli ikonisen suomalaisyrityksen Nokian toimitusjohtajan vaihtuminen. Energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark nappaa kapteeninlakin päähänsä Nokian Rajeev Surilta viimeistään syyskuussa.

Millaisen johtajan Nokia saa Lundmarkista?

Jos asiaa kysyy Lundmarkin nykyisiltä ja entisiltä alaisilta, piirtyy kuva varsin pidetystä johtajasta. Lundmarkia kuvataan taustakeskusteluissa nykyaikaiseksi, digisuuntautuneeksi uudistajaksi, joka oppii nopeasti.

Hän ei johda joukkoja By perkele -metodilla, vaan hänen sanotaan olevan avoin, ulospäinsuuntautunut ja selväsanainen.

Nokia on vaikeuksistaan huolimatta globaalisti toimiva huippufirma, jota ei voi johtaa Impivaarasta käsin. Lundmarkilla on kokemusta kansainvälisen pörssiyrityksen johtamisesta. Hän luotsasi nostolaitevalmistaja Konecranesia kahden vuoden ajan Singaporesta käsin.

Myös Fortum toimii Pohjoismaiden lisäksi Venäjällä, Baltiassa, Puolassa ja Intiassa.

Lundmarkiin luotetaan laajasti myös suomalaisessa elinkeinoelämässä. Tästä kertoo hänen sivutoimensa Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtajana.

Isojen kalojen saalistaja

Lundmarkin painavimmat näytöt ovat juuri Fortumista.

Hänet palkattiin energiayhtiön johtoon vuonna 2015 kutkuttavassa tilanteessa. Fortum oli juuri saanut myytyä pohjoismaiset sähköverkkonsa ja kassassa pursusi miljardien edestä rahaa.

Lundmarkin tärkein tehtävä oli panna pääoma poikimaan yritysostoilla. Tuona aikana Fortum laajentui esimerkiksi kiertotalousbisnekseen ostamalla kotimaisen Ekokemin.

Isoin kala Lundmarkin haavissa oli kuitenkin saksalainen Uniper. Kauppa on yksi Suomen teollisuushistorian suurimmista yritysostoista.

Eurojen puolesta Uniper-kauppa näyttää onnistuneelta. Tuleva tytäryhtiö tahkoaa Fortumille sievoisesti rahaa valtavalla voimalaitosten laivueellaan.

Kaupan viimeistely on kuitenkin ollut tuskaista. Uniperin johto on jarruttanut kaupan toteutumista neljällä raajalla.

Lisäksi Lundmark ja Fortum ovat joutuneet Saksan vahvan ilmastoliikkeen silmätikuksi. Syynä on Uniperin uusi hiilivoimala Datteln 4, joka on määrä käynnistää ensi kesänä.

Yritysostojen lisäksi Lundmark on luotsannut Fortumia perinteisestä sähkön ja lämmön tuottajasta digiajan teknologiafirmaksi.

Fortum on tänä aikana panostanut digitaalisuuteen, sijoittanut startup-yrityksiin, laajentanut sähköautojen latausbisnekseen sekä aurinko- ja tuulivoimaan.

Fortum alleviivasi käännettä muuttamalla Keilaniemen kolhosta tornitalosta teknologiafirmojen pariin, kivenheiton päähän Nokian entiseen pääkonttoriin.

Lundmark on saanut myhäillä tuloksia esitellessään. Hänen viiden vuoden kaudellaan Fortumin tulos on vahvistunut ja osakkeen arvo on noussut kolmanneksen.

Tuttu taistelupari Nokian johtoon

Nousu Nokian johtoon tarkoittaa Lundmarkin kannalta paluuta juurille. Hän kertoi hiljattain Svenska Ylen haastattelussa olleensa jo lapsena kiinnostunut matematiikasta ja fysiikasta.

Lundmark päätyikin opiskelemaan teknillistä fysiikkaa Espoon Otaniemeen, josta valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 1988. Hän teki myös bisnesopintoja ja värkkäili tietokoneiden parissa.

Pian valmistumisen jälkeen Lundmark päätyi pienen ohjelmistoyrityksen kautta töihin Nokiaan. Hän toimi Nokian johtotehtävissä koko 1990-luvun ajan.

Lundmark on myös myöhemmällä urallaan profiloitunut digijohtajana. Esimerkiksi Konecranesin aikoina hän oli Suomen näkyvimpiä teollisen internetin puolestapuhujia. Teollisella internetillä tarkoitetaan koneiden, tehdasprosessien ja toimitusketjujen kytkeytymistä verkkoon.

Lundmarkin nousu Nokian johtoon sulkee ympyrän myös toisella tavalla. Hänet palkkasi Fortumiin silloinen hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf.

Nyt Baldauf istuu Nokian hallituksessa ja nousee pian puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan tilalle. Nokian muutosta lähtee siis toteuttamaan sama taistelupari, jolla Fortumia luotsattiin uusille urille.

Siviilielämässä Lundmark on hikiliikkuja

Lundmarkin siviilielämästä tiedetään, että hän on naimisissa ja hänellä kolme lasta.

56-vuotias Lundmark on kotoisin Espoon Haukilahdesta, joka oli hänen omien sanojensa mukaan 1960-luvulla lähes maaseutua.

Hänen äitinsä työskenteli sairaanhoitajana ja isä oli diplomi-insinööri. Kesät perhe vietti Tammisaaren saaristossa.

Lundmark oli kouluaikoina kova juoksija. Hän kisaili 400 metrin ja 800 metrin matkoilla, joilla vaaditaan jäniksen nopeutta. Lundmark juoksi aikoja, joilla pärjäsi piirikunnallisella tasolla.

Liikunnanpalo on jäänyt päälle. Lundmark on kertonut julkisuuteen (siirryt toiseen palveluun) pyrkivänsä kuntoilemaan edelleen joka päivä vähintään tunnin verran.

Lajeina ovat juoksun lisäksi kuntosali, sulkapallo, uinti ja hiihto. Mediassa hän esiintyy usein sykekello ranteessaan.

Lundmark tarvitsee kovaa kuntoa, sillä työpäivät Nokiassa lienevät pitkiä ja hikisiä. Nokialla olisi nyt iskun paikka, kun teleoperaattorit ovat vihdoin alkaneet investoida uusiin 5g-verkkoihin. Yritys on kuitenkin ajautunut isoihin vaikeuksiin tukiasemien teknologian kanssa.

Tätä vyyhteä Lundmark alkaa purkaa ensitöikseen.

Lue myös:

Analyysi: Nokian Rajeev Suri valmistautui kymmenen vuotta 5G:n tuloon, mutta myöhästyi – Vähemmästäkin on toimitusjohtajia irtisanottu

Fortumin Pekka Lundmark korvaa Nokian Rajeev Surin – “Olemme jättäneet jälkemme Nokiaan ja Nokia on jättänyt jäljen meihin”