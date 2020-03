Analyysi: Kreikkalaiset pelkäävät vuoden 2015 pakolaiskriisin toistuvan

AteenaKulunut viikonloppu oli Kreikan keskustaoikeistolaiselle hallitukselle ehkä haasteellisin sen kahdeksan kuukautta kestäneellä kaudella. Hätäkokousta pukkasi toisen perään.

Turkin perjantainen päätös avata ovet turvapaikanhakijoille Eurooppaan ja tuhansien maahantulijoiden kerääntyminen Kreikan ja Turkin vastaiselle maarajalle on hallituksen mukaan äärimmäisen vakava uhka Kreikan kansalliselle turvallisuudelle.

Yksittäisiä tulijoita on päässyt jo maarajalta läpi, mutta suurempi vaara olisi massiivinen rynnistysyritys joko Kastaniesin raja-aseman tuntumasta tai muusta kohdasta maarajaa.

Saaret eivät kestä 150 000 uutta maahantulijaa

Turkin päätös rikkoa EU:n ja Turkin välillä vuonna 2016 solmittua pakolaissopimusta huojuttaa jo ennestään vaikeaa pakolaistilannetta Kreikassa.

Haastavinta on talven mittaan ollut Turkkia vastapäisillä Egeanmeren saarilla, missä maahantulijoiden rantautuminen on ollut lähes päivittäistä. Se on tarkoittanut pakolaisleirien kapasiteetin moninkertaista ylittymistä, huonoja elinoloja leirien asukkaille, mutta myös paikallisten asukkaiden kärsivällisyyden ehtymistä.

Kun Kreikan hallitus ilmoitti suljettujen vastaanottokeskusten avaamisesta kesään mennessä viidelle saarelle, saarelaisten sietokyky ylittyi. Nyt suljettuna olevien leirien raivaustöiden käynnistyminen muutti Lesboksen ja Hioksen saaret hurjistuneiden asukkaiden ja mellakkapoliisin sotatantereeksi vasta joitain päiviä sitten.

Eilen saarelaiset estivät Lesboksella uusien maahantulijoiden pääsyn Morian pakolaisleiriin. YK:n pakolaisjärjestölle kuulunut turvapaikanhakijoiden väliaikainen oleskelukeskus sytytettiin myös tuleen.

Jos arviolta 150 000 Turkin rannikolla valmiina olevaa lähtijää suuntaavat lähipäivinä Egeanmeren saarille ja etupäässä Lesbokselle, heräävät muistot ja aiheellisesti myös pelko vuoden 2015 pakolaiskriisin kaltaisesta tilanteesta. Tuolloin Kreikkaan saapui noin miljoona turvapaikanhakijaa.

Ei lisää ihmisvarastoja EU:n alueelle

Kreikan hallitukselle tärkeintä onkin tietoisuuden levittäminen pakolaistilanteen kriittisyydestä.

Kreikka kokee, ettei sen tehtävä ole olla muurien sisään käpertyneen muun Euroopan unionin rajavartija.

Usean EU-maan suljettua vuonna 2016 rajansa ja Balkanin reitin mentyä turvapaikanhakijoille kiinni kymmenet tuhannet turvapaikanhakijat jäivät Kreikkaan jumiin. Kreikan ja Pohjois-Makedonian väliselle rajanylityspaikalle Idomeniin kerääntyi mudan keskelle epävirallinen pakolaisleiri, jota pidettiin häpeänä koko Euroopalle.

Vuonna 2020 maanosan häpeätahra on Morian pakolaisleiri Lesboksella.

Kreikka tarvitsee EU:n tuen pärjätäkseen tilanteen kanssa. Turkin nyt käynnistämässä pakolaiskiristyksessä on vaarana että Kreikan ja Turkin vastaiselle maarajalle syntyy kaiken aikaa paisuva, uusi ”Idomenin leiri” – tai koillisen Egeanmeren saaret ajautuvat kaaokseen.

Tätä tuskin kukaan EU:ssa toivoo.

