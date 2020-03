Viikissä asuva Katrianna Raunio kertoo, mitä on arki karanteeniperheessä – tieto korona-altistuksesta yllätti ja aluksi jopa pelästytti

Helsingin Viikissä asuvalla Katrianna Rauniolla ja hänen perheellään viikko alkoi epätavallisissa merkeissä.

Perheen kolmesta lapsesta nuorimmainen oli viime keskiviikkona Viikin normaalikoulussa samalla oppitunnilla kuin koronavirukseen sairastunut luokkakaveri. Influenssaoireita valitelleesta luokkakaverista otettiin koronavirusnäyte, jonka tulos varmistui positiiviseksi viikonvaihteessa.

Perheen nuorimmainen altistui siis koronavirustartunnalle, minkä vuoksi terveydenhuoltoviranomaiset määräsivät hänet kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi. Samanlainen karanteenimääräys tuli noin sadalle Viikin normaalikoulun oppilaalle.

Lisäksi osa koulun oppilaista oli maanantaina jäänyt kotiin, vaikka ei ollutkaan saanut karanteenimääräystä, kertoo Viikin normaalikoulun rehtori Tapio Lahtero.

"Se koski myös meidän perhettämme"

Raunio osasi odottaa, että koronaviruksen leviäminen koskettaisi myös omaa arkea jollain tavalla. Mutta millä tavalla, se oli täydellinen yllätys.

– Sunnuntaina aamulla luin lehdestä, että Helsingissä on ilmennyt koronavirustartunta. Saman päivän iltana sain tietää, että se koski myös meidän perhettämme, Raunio muistelee.

Koronaviruskaranteeni tyhjensi luokkahuoneita Viikissä. Osa oppilaista jäi kotiin varmuuden vuoksi. Ronnie Holmberg / Yle

Raunion perheelle tuli tieto, että koronavirustartunta oli Viikin normaalikoulussa olevalla oppilaalla, joka oli heidän lapsensa kanssa samalla luokalla.

– Aluksi tieto lapseemme kohdistuvasta karanteenipäätöksestä pelästytti, Raunio sanoo.

Koronavirusoireita ei maanantaina kuitenkaan ole ilmaantunut, ja mielialat perheessä ovat rauhoittuneet.

– Alun hämmennyksen jälkeen ensimmäinen ajatus oli, että miten voimme olla neljän seinän sisällä 10 päivää.

Raunion perheen lapsista myös keskimmäinen käy Viikin normaalikoulua. Hän päätti jäädä maananaina pois koulusta, vaikka ei olekaan karanteenissa. Myös perheen äiti päätti jättää työpäivän väliin.

– Olen luokanopettaja, ja päätin olla menemättä kouluun, koska lapsi on kotona karanteenissa. Toisaalta, viikonloppuna minulla oli myös vatsatautia, minkä takia en olisi muutenkaan mennyt töihin.

Perheen lapsista vanhin on 17-vuotias lukiolainen. Hän päätti mennä pienen harkinnan jälkeen tänään kouluun.

Viranomaisten tiedottaminen herättää kysymyksiä

Katrianna Raunio on luokanopettajan ammatin lisäksi myös kouluttautunut mikrobiologi. Muun muassa tästä syystä hän on seurannut uutisia koronaviruksen etenemisestä suurella mielenkiinnolla.

Raunion mielestä Viikin normaalikoulu on toiminut osaltaan asiallisesti ja lasten huoltajat on pidetty kohtalaisen hyvin ajan tasalla.

Sen sijaan viranomaistiedottamisessa on hänen mielestään korjaamisen varaa. Vaikka tieto on ollut kattavaa, se on ollut huolimattomasti kirjotettua, Raunio sanoo.

Raunio mainitsee esimerkkinä viranomaisten vakuutukset lasten huoltajille siitä, että jos lapsella ei ole koronavirukseen viittaavia oireita, hän ei voi tartuttaa virusta eteenpäin.

– Käsitykseni mukaan tiedeyhteisö ei ole ihan yksiselitteisesti sitä mieltä, etteivätkö oireettomat voisi tartuttaa tautia eteenpäin.

Toisena esimerkkinä Rauniolle on jäänyt mieleen viranomaistiedotteesta maininta, jonka mukaan niin koronavirus kuin muutkin virukset voivat elää julkisten tilojen ovenkahvoissa ja muilla pinnoilla vain muutamia tunteja ja korkeintaan vuorokauden. Tällä viranomaistiedolla Viikin normaalikoulu perustelee sitä, että oppilaat voivat normaalisti jatkaa koulunkäyntiään koululuokissa.

Viikin normaalikoulun rehtori Lahtero myöntää, että lasten huoltajilta on tullut kyselyjä koululle siitä, voiko virus tarttua koulun kalusteiden tai ovenkahvojen pinnoista. Kysymyksiin on vastattu terveydenhuollon viranomaisten kanssa yhdessä tehdyillä tiedotteilla.

– Viikin normaalikoulun pinnat eivät ole vaarallisia. Siitä on niin pitkä aika, kun luokissa on ollut henkilöitä, joilla on tartunta. Virus ei säily hengissä läheskään niin pitkään, että siitä olisi vaaraa enää tänään maanantaina koulussa oleville oppilaille, Lahtero sanoo.

Normaalikoulun tiloissa on viimeksi ollut oppilaita viime perjantaina, eli virusten olisi pitänyt selvitä elävinä viikonvaihteen yli. Se on Lahteron tietojen mukaan mahdotonta.

Rauniota asia on jäänyt mietityttämään.

– Itse alaa opiskelleena tiedän, että on viruksia, jotka pystyvät elämään erilaisilla pinnoilla pitempäänkin ja voivat olla tartuttavia vielä viikonkin päästä, Raunio sanoo.

Oppilaiden vanhemmat rauhallisia

Viikin normaalikoulun lasten vanhemmat ovat perustaneet keskusteluryhmän sosiaaliseen mediaan.

– On viestitelty muun muassa siitä, miten perheillä menee ja että karanteeniin määrätyt lapset ovat oireettomia, Raunio kertoo.

Keskustelua on käyty rauhallisin mielin.

– Minkäänlaista paniikkimielialaa ei ole havaittavissa ainakaan näissä keskusteluissa.

Raunion perhe odottaa vielä tänään luvattuja lisäohjeita terveydenhuollon viranomaisilta.

Lisäksi opettajalta on tulossa Wilma-viesti, jossa on karanteenilaisille kotitehtäviä.

