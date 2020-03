Turkin Erdoğan vaatii Eurooppaa ottamaan osan siirtolaistaakasta – Lesbokselle tullut meritse tuhat ihmistä, yksi lapsi kuollut veneen kaaduttua

Tuhannet siirtolaiset odottivat edelleen maanantaina rajalla mahdollisuutta päästä Turkista Kreikan puolelle. Kreikan poliisi on aamulla yrittänyt häätää kyynelkaasun avulla ihmisiä pois rajan tuntumasta.

Turkissa levisi perjantaina tieto, että maa ei enää estäisi EU:n alueelle pyrkivien pääsyä Turkin rajan yli. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vahvisti tiedon lauantaina, ja Kreikan vastaiselle maarajalle kertyi hiljalleen tuhansien ihmisten joukko.

Maanantaina Erdoğan vaati, että Euroopan on kannettava osa siirtolaistaakasta.

– Kun avasimme ovet, monet vaativat sulkemaan ne. Vastasin, että se on nyt tehty. Ovet ovat auki, Erdoğan perusteli uutistoimisto AFP:n mukaan rajapäätöstä televisiopuheessa.

Turkki on selittänyt aiemmin päätöstä syyrialaisten pakolaisten kasvavalla määrällä. Pelkästään syyrialaisia pakolaisia on Turkissa arviolta 3,6 miljoonaa, ja Syyrian luoteisosassa Idlibissä eli Turkin rajan tuntumassa maan sisäisiä pakolaisia on noin miljoona.

Turkin rajalla käyneen Ylen toimittajan mukaan sunnuntaina Kreikan-vastaisella rajalla oli ihmisiä Syyrian lisäksi Afganistanista ja Somaliasta sekä muualta Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta.

Ainakin yksi lapsi kuollut Egeanmerellä

Uutistoimisto AP:n mukaan Kreikan viranomaiset kertovat estäneensä lähes 10 000 yritystä rajan yli sunnuntaiaamun jälkeen. Viranomaisten mukaan vajaat 70 ihmistä on pidätetty ja saanut syytteen laittomasta rajan ylityksestä.

Monet ovat lähteneet yrittämään myös meriteitse Kreikan saarille. Lesboksen saarelle kerrotaan saapuneen noin tuhat ihmistä, muille saarille joitakin satoja.

Lesboksella saaren asukkaat yrittivät sunnuntaina estää tuntikausia merellä olleen siirtolaisveneen rantautumisen saarelle.

Maanantaiaamuna yksi vene oli kaatunut matkalla, ja uutistoimistot kertovat, että Kreikan rannikkovartioston mukaan matkustajat olivat kaataneet sen tahallaan päästyään Kreikan aluevesille.

Kaikki oli pelastettu merestä, mutta yhtä tajuttomana löytynyttä lasta ei ollut kyetty elvyttämään. Tarkempia tietoja lapsesta ei kerrottu.

Uutistoimisto Reuters puolestaan kertoo turkkilaislähteisiin viitaten, että yksi syyrialainen olisi kuollut Turkin ja Kreikan maarajalla Turkin puolella. Hänen kuolinsyystään ei ollut maanantaina aamupäivällä tarkempaa tietoa.

Kreikka torjuu turvapaikkahakemukset

Kreikka on tehostanut rajavalvontaansa ja pyytänyt apua EU:n rajavirasto Frontexilta. Kreikan pääministeri ilmoitti sunnuntaina, että maa ei ota ainakaan kuukauteen vastaan turvapaikkahakemuksia rajan laittomasti ylittäneiltä.

Turkin ja Bulgarian rajan yli ei ole Bulgarian puolustusministerin mukaan pyritty. Bulgarian pääministeri Boiko Borisov matkustaa tänään Turkin pääkaupunkiin Ankaraan keskustelemaan rajatilanteesta Erdoğanin kanssa.

Turkin rajapäätöksestä kerrottiin sen jälkeen, kun yli 30 turkkilaissotilasta kuoli torstaina Syyrian hallinnon ilmaiskuissa Luoteis-Syyrian Idlibissä. Turkki tukee Syyriassa osaa kapinallisista.

Turkin presidentin on määrä tavata Syyrian hallintoa tukevan Venäjän presidentti Vladimir Putin Moskovassa torstaina.

