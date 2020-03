Telaketjuaktivisteista tuli joukko vakavasti otettavia ympäristöasiantuntijoita – Hanna Paulomäki sai johdettavakseen Greenpeacen, jolla on pääsy politiikan salonkeihin

Vain muutama kymmenen metriä tienlaidasta metsään, ja vastaan tulee suomalaismetsässä melko harvinainen ilmestys.

Maassa lahoava puunrunko.

Lahopuun määrästä näkee, ettei hakkuukone ole käynyt metsässä vuosikausiin.

Nuuksion kansallispuistoon kuuluvalla alueella on käynnissä hidas muutos, jossa metsä tekee paluuta lähelle luonnontilaa.

Sellaisessa metsässä puut kaatuvat omassa tahdissaan ja jäävät niille sijoilleen.

Luonnontilaista metsää on Suomen metsistä alle kolme prosenttia, suojeltua metsää vain kuusi. Loppu on metsäteollisuuden käytössä.

Niissä metsissä puut eivät juuri ehdi kaatua itsekseen.

Greenpeacen tuore Suomen-johtaja Hanna Paulomäki harppoo yli lahopuiden kohtaan, jossa kansallispuisto päättyy ja yksityismetsä alkaa.

Hakkuuaukea on vastassa heti rajalla. Suometsä sen toisella puolella on kaadettu vain muutamia viikkoja sitten.

Sama metsä oli tarkoitus muuttaa suojelualueeksi. Uhanalaisia luontoarvoja sisältäneestä Kirkkonummen Soidensuosta tehty suojeluvaraus maakuntakaavaan.

Nyt on suojelu myöhäistä. Puiden tilalla ammottavat syvät, hakkuukoneen jättämät ajourat.

– En kuitenkaan halua syyllistää metsänomistajaa. Hänellä ei ehkä ole ollut tarpeeksi tietoa tai tarjottu muita vaihtoehtoja, Paulomäki sanoo sovittelevasti kantojen ja oksakasojen keskellä.

Hanna Paulomäki tutkii Greenpeacen metsävastaavan Matti Liimataisen kanssa, mitä kaadetun metsän luontoarvoista sanotaan maakunnan teettämässä selvityksessä. Jouni Immonen / Yle

Kirkkonummelaisella hakkuuaukealla Greenpeace on tehtävänsä ytimessä. Ympäristöjärjestö valvoo siellä, missä viranomaisen kenot loppuvat.

Metsän hakkaaminen on Suomessa tarkasti säänneltyä puuhaa. Tästäkin hakkuusta on ensin tehty metsänkäyttöilmoitus metsälakia valvovaan Metsäkeskukseen.

Ilmoitus on hälyttänyt järjestelmässä suojeluvarauksen takia. Sen jälkeen asiaa on selvitetty ELY-keskuksessa.

Ylen tietojen mukaan hakkuulupa kuitenkin annettiin, sillä suojelualue ei ollut ehtinyt läpäistä byrokratiaa. Kunnan yleiskaavassa oli jäljellä merkintä, että metsää saa käyttää metsätalouteen.

Oikeastaan koko alueen piti olla yksi kansallisesti suojelluista suoalueista.

Se oli listalla, kun hallitus laati kuusi vuotta sitten silloisen ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr.)johdolla soidensuojelun täydennysohjelman. Ohjelmaan piti lisätä erityisesti eteläsuomalaisia soita, joita olisi lunastettu ja suojeltu lailla.

Sitten vihreät lähti hallituksesta ja uusi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) pysäytti hankkeen. Pakoksi aiottu suojelu muuttui vapaaehtoiseksi.

– Tämä hakkuu on esimerkki siitä, että vapaaehtoinen suojelu ei toimi, Paulomäki sanoo.

Metsätienlaidasta löytyy toinenkin syypää siihen, että suojeluun aiottua metsää ylipäätään hakataan.

Puupinoon kiinnitetty Metsä Groupin lappu. Yhtiö on ostanut osan puista.

Siinä on rako, johon järjestö voi iskeä. Maine ympäristön kannalta vastuullisena toimijana on puumarkkinoilla kovaa valuuttaa.

Siksi metsäyhtiöt pitävät meteliä FSC-sertifioidusta sekä niin sanotusta kontrolloidusta puusta, joka on hankittu kestävästi. Myös Metsä Group on kertonut käyttävänsä pelkästään puuta, jonka kaataminen ei uhkaa korkeita suojeluarvoja.

– Onhan se outoa, että yhtiö ostaa puuta tällaiselta alueelta, Paulomäki tyytyy toteamaan. Greenpeace on valittanut siitä yhtiöön.

Metsä Group vahvisti Ylelle ostaneensa osan Kirkkonummen Soidensuolta hakatuista puista. Jouni Immonen / Yle

Paulomäelle maa jalkojen alla on suojelutyössä uutta. Viime vuodet hän on seilannut merillä katsomassa, mitä ammattimainen massakalastus tekee pohjassa asustaville eliölajeille.

Paulomäki asui Tanskassa ja työskenteli merien suojeluun keskittyvässä Oceana-järjestössä.

Suuri osa maailman kalansaaliista pyydetään trooleilla – valtavilla verkoilla, joita vedetään pitkin merenpohjia. Paulomäki seurasi tutkimusristeilyillä sukellusrobottia ja keräsi näytteitä pohjasta.

– Troolattu merenpohja on kuin vedenalainen avohakkuu. Se on tyhjä raiskio, josta alkuperäinen luonto on poistettu, hän sanoo.

Tanskassa Paulomäki sai kokea, miten ympäristöjärjestö painavimmillaan vaikuttaa.

Hän oli mukana tutkimusaluksella, joka löysi merenpohjasta harvinaisen äyriäislajin, jonka luultiin troolauksen myötä kadonneen.

Löydön jälkeen alue tutkittiin uudelleen, ja tanskalaispoliitikot perustivat Tanskan ja Ruotsin väliselle merialueelle kuusi uutta suojelualuetta. Nyt niillä rajoitetaan kalastusta.

Paulomäki vastasi poliittisesta vaikuttamistyöstä ja vietti paljon aikaa Brysselissä, jossa järjestö pyrki vaikuttamaan meriä käsitteleviin EU:n lakialoitteisiin.

Politiikka sai kiinnostumaan myös paluusta kotimaahan.

Kun istuva hallitus kirjasi ohjelmaansa maailman kunnianhimoismmat ilmastotavoitteet, Paulomäki ajatteli, että Suomessa on mahdollisuus olla mukana jossain suuressa.

– Täällä on paljon hyvää käynnissä. Toivottavasti tämä momentum myös jatkuu.

Tanskassa vietettyjen vuosien jälkeen Paulomäki erottaa herkästi ympäristökeskustelun sävyjä.

Pienessä, merten ympäröimässä valtiossa ilmastoon ja ympäristöön liittyvä keskustelu pyöri kalastuksen lisäksi lihateollisuudesssa ja maataloudessa, maan tärkeimmissä elinkeinoissa.

Suomessa taas repivin ympäristökeskustelu käydään juuri metsistä – vanhasta vientiteollisuuden kivijalasta.

Metsiensuojeluun liittyvät Greenpeacenkin suurimmat voitot.

Järjestö pysäytti 2000-luvun alussa Metsähallituksen hakkuut Ylä-Lapissa yhdessä saamelaisten kanssa.

Aktivistit leiriytyivät Inariin ja estivät hakkuiden etenemisen vanhoihin metsiin.

Lopulta mentiin yhteisen neuvottelupöydän ääreen. Se on Paulomäen mielestä yhä järjestön suurin saavutus.

– Ne metsät jäivät pystyyn, hän sanoo.

Kiista Ylä-Lapin metsistä oli suuren mediahuomion kohteena. Suomen Kuvalehti, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Metsäleirit, hiililaivoille ja öljynporauslautallekiipeäminen.

Kun kansalaistottelemattomuuteen profiloitunut järjestö tuli Suomeen 1980-luvun lopulla, vastaanotto oli pitkään torjuva. Vielä 2000-luvun saattoi kuulla puhuttavan terroristeista.

Se kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta, sanoo Paulomäen edeltäjä Sini Harkki. Hän johti järjestöä viimeiset kuusi vuotta.

Harkin mukaan Suomessa on ollut poikkeuksellisen vieroksuva suhtautuminen aktivismiin. Sen ja vakavan yhteiskunnallisen keskustelun yhdistämistä ei ensin ymmärretty.

– Yhdysvalloissa yliopistoissa on jopa kansalaistottelemattomuuden professoreita. Meitä yritettiin painaa marginaaliin, Harkki muistelee.

Harkin aikana keskustelukulttuuri muuttui Suomessa suurin harppauksin. Hän piirtää rajan kymmenen vuoden taakse, jolloin keskustelu ilmastonmuutoksesta alkoi läpäistä koko yhteiskuntaa.

Greenpeacesta kasvoi samalla toimija, joka alkoi vaikuttaa muutenkin kuin metsäleiristä käsin.

– Koko järjestön viesti muuttui valtavirraksi. Samalla Suomesta tuli avoimempi ja kansainvälisempi yhteiskunta, Harkki sanoo.

Metsässä rämpiminen onkin harvinaista uuden Greenpeace-johtajan kalenterissa.

Älä kirjota sinne, että olemme luopuneet kansalaistottelemattomuudesta, etteivät metsäyhtiöt luule, ettei meitä tarvitse pelätä. Hanna Paulomäki, maajohtaja, Greenpeace

Hanna Paulomäen päivät täyttyvät tapaamisista ministereiden ja isojen pörssiyritysten kanssa. Hän on käynyt hiljattain esimerkiksi hiilivoimalakohun keskellä rypevän Fortumin pakeilla.

– Vaikka asioista ollaan eri mieltä, keskusteluyhteys on.

Aktivismia ja tempauksia ei ole silti hylätty, Paulomäki vakuuttaa.

– Älä kirjota sinne, että olemme luopuneet kansalaistottelemattomuudesta, etteivät metsäyhtiöt luule, ettei meitä tarvitse pelätä, hän nauraa.

Siihen on tullut hiljattain myös kehoitus korkealta taholta, Paulomäki huomauttaa ja viittaa YK:n entiseen ilmastojohtajaan Christina Figueresiin. Tämä yllyttää tuoreessa kirjassaan (siirryt toiseen palveluun) tottelemattomuuteen, jotta ilmastoteot saataisiin maaliin.

Yksityismetsään tehty hakkuuaukko pilkottaa Nuuksion kansallispuiston metsän rajalla. Jouni Immonen / Yle

Viestintäyhtiö Tekiriin siirtyneestä Sini Harkista kasvoi Greenpeace-vuosinaan näkyväyhteiskunnallinen keskustelija. Paulomäki on vasta ehtinyt vilahtaa julkisuudessa, kun hän ojensi pääministeri Sanna Marinille (sd) jalkapallokapteeni Tim Sparvin pelipaidan kannustaakseen hallitusta ilmastotekoihin.

Paidasta tuli lopulta hallituksen ilmastokokouksen suurin uutinen. Se oli Paulomäelle pettymys.

– Olisin tietenkin toivonut, että sieltä olisi tullut jo selkeitä tekoja. Esimerkiksi turpeesta tai haitallisista yritystuista luopuminen olisi pitänyt saada jo hallitusohjelmaan, hän sanoo.

Paulomäki on koulutukseltaan ekologi. Hän päätyi opiskelemaan yliopistossa biologiaa, sillä partioharrastus ja perheen kanssa retkeily kuuluvat lapsuuden vahvimpiin kokemuksiin.

Ympäristöjärjestön johtajana hän toivoo jättävänsä jäljen siihen, että suomalaiset heräisivät ilmastonmuutoksen lisäksi myös lajien katoamiseen.

Nyt metsistä puhutaan lähinnä hiilinieluina. Monimuotoisuus on jäänyt jalkoihin.

Avohakkuut pirstovat metsiä ja jättävät lajeille jää yhä ahtaammaksi käyviä elinympäristöjä, Paulomäki kertoo.

Aukko kirkkonummelaisessa yksityismetsässä vaikuttaa suoraan myös lajeihin Nuuksion kansallispuistossa.

Paulomäki osoittaa sormella hakkuaukean ja kansallispuiston rajalle kaivettu ojaa. Sen on tarkoitus kuivattaa yksityistä suomaata, jotta uusi talousmetsä kasvaisi siellä nopeammin.

Ojan vaikutus ulottuu kuitenkin paljon kaemmas.

– Tämä oja kuivattaa myös kansallispuiston sisällä olevaa suota. Ojien mukana huuhtoutuu ravinteita, jotka rehevöittävät vesistöjä aina Itämerta myöten.

Keskustelu on avoinna 9.3. klo 23 asti.