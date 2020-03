Nuorten urheilun tukieuroissa hurjat alueelliset erot – Olympiakomitea: "Erittäin tasapuolista"

Urheiluakatemioiden tärkein tehtävä on yhdistää nuoren urheilijan opiskelu ja huiputasolle tähtäävä urheilu-ura.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti viime viikolla, että se tukee tänä vuonna urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaan reilusti aikaisempia vuosia enemmän.

Suurin kehittämisavustus, 900 000 euroa, meni yhteisesti Pääkaupunkiseudun urheiluakatemialle ja Kisakallion valmennuskeskukselle. Suurta pottia selittää muun muassa Helsinkiin valmistuva uusi olympiavalmennuskeskus.

Lisäksi Helsingissä on eniten aikuisten ja nuoren maajoukkueryhmiin kuuluvia urheilijoita, joka nostaa myös avustuspottia.

Kaakkois-Suomessa akatemia-avustukset olivat Suomen pienimpiä. Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia, Kouvolan urheiluakatemia ja Etelä-Karjalan urheiluakatemia saivat kaikki tälle vuodelle 40 000 euroa. Kaakossa ollaan sitä mieltä, että rahanjaon pitäisi olla tasapuolisempaa.

– Mielestäni rahaa pitäisi jakaa tasapuolisemmin. Minua huolettaa pienten akatemioiden kohdalla iso ero verrattuna muihin. Moni huippu-urheilija kuitenkin tulee tulevaisuudessakin maakunnista, Kouvolan Urheiluakatemian akatemiajohtaja Timo Pahkala toteaa.

Kouvolan urheiluakatemian akatemiajohtaja Timo Pahkala. Pyry Sarkiola / Yle

Pahkala muistuttaa, että isojen paikkakuntien suuret akatemiat saavat valtionapua muutakin kautta. Esimerkiksi akatemiatoimintaan kuuluvat urheilulukiot saavat erillistä avustusta.

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toiminnanjohtaja Jiri Aurasen mukaan nykyistä avustusjakoa tulisi tarkastella kriittisesti pelkästään jo viimeaikaisen huippu-urheilumenestyksen vuoksi.

– Emme pääse kehumaan menestymisellä suomalaisessa urheilussa. Kyllä pieneltäkin paikkakunnalta voi nousta kansainväliselle huipulle. Isoilla paikkakunnilla on helpompi saada sponsorirahaa ja siellä on kuntataloudet kunnossa. Meille se on haastavampaa, Auranen sanoo.

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toiminnanjohtaja Jiri Auranen. Antro Valo / Yle

Valtakunnallisen akatemiaohjelman johdosta kerrotaan, että kehittämisavustuksissa erot Kaakon ja isojen paikkakuntien välillä tulevat siitä, että yksikään lajiliitto ei ole päättänyt keskittää valtakunnallista toimintaansa Kaakkois-Suomeen. Lisäksi alueella ei juurikaan ole päätoimisia valmentajia ja maajoukkuetason urheilijoita on vähän.

Luokittelu vaikuttaa tukieuroihin

Kaikki Kaakkois-Suomen urheiluakatemiat on luokiteltu kasvattaja-akatemioiksi, jotka sijoittuvat pääasiassa maakuntien keskuskaupunkeihin. Olympiakomitea on tyytyväinen työhön, joka Kaakkois-Suomen akatemioissa on tähän asti tehty.

Seuraava taso akatemioissa ovat alueelliset urheiluakatemiat, jotka toimivat alueellisissa keskuskaupungeissa kuten Kuopiossa, jonka urheiluakatemia sai kehittämisavustusta tänä vuonna 100 000 euroa.

Kouvolan urheiluakatemian järjestää aamuharjoituksia niin yläkouluikäisille kuin lukio- ja ammattikouluopiskelijoille. Pyry Sarkiola / Yle

Korkeimmalla tasolla ovat valtakunnalliset urheiluakatemiat. Tähän kategoriaan kuuluvat muun muassa Turun seudun urheiluakatemia ja Jyväskylän urheiluakatemia, jotka saivat kumpikin 280 000 euron tukipotin. Korkeimmalle tasolle kuuluvat myös Helsingin ja Tampereen akatemiat. Lisäksi valtakunnallisia urheiluakatemioita ovat myös Vuokatin ja Kuortaneen urheiluakatemiat.

– Suurin panostus on siellä, missä on suurin massa ja volyymit. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö maailman huippunimi voisi tulla mistä päin Suomea tahansa. Siksi olemme halunneet pitää urheiluakatemiaverkoston laajana. Mielestäni tämä on erittäin tasapuolista, Suomen Olympiakomitean akatemiaohjelman johtaja Antti Paananen toteaa.

Tällä hetkellä akatemioita on valtakunnallisessa verkostossa 19.

Kaakkois-Suomen akatemiat käyttävät kehittämisavustuksia muun muassa opiskelevien urheilijoiden tuki- ja asiantuntijapalveluihin. Näillä palveluilla tarkoitetaan muun muassa urheilijoiden psyykkistä valmennusta ja ravintoneuvontaa. Antro Valo / Yle

Kehittämisavustuksia ohjataan tarkasti

Opetus- ja kulttuuriministeriö linjaa tarkasti, mihin urheiluakatemiat saavat kehittämisavustusta käyttää.

Kaakkois-Suomen akatemiat käyttävät kehittämisavustuksia muun muassa opiskelijoiden harjoittelun koordinointiin sekä opiskelevien urheilijoiden tuki- ja asiantuntijapalveluihin. Palveluilla tarkoitetaan panostuksia muun muassa urheilijoiden psyykkiseen valmennukseen ja ravintoneuvontaan luennoilla.

Kaakossa haluttaisiin ohjata kehittämisavustusta lajiharjoitteluun.

– On järkevää tarkastella, kuinka paljon nuori oikeasti tarvitsee psyykkistä valmennusta. He tarvitsisivat tuossa iässä juuri laadukasta lajivalmennusta enemmän, Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toiminnanjohtaja Jiri Auranen sanoo.

Erityisesti valmennuksen kohdentamista toivotaan yläkoulu-, lukio- ja ammattikouluikäisten nuorten lajiharjoittelun tukemiseen.

– Jos 13–18-vuotiaiden harjoittelu ei ole laadukasta, ei tule myöskään huippu-urheilijoita, Etelä-Karjalan urheiluakatemian koordinaattori Elina Sinisalo sanoo.

Toiveissa on nuorten olympiavalmentaja

Kaakkois-Suomessa ajatellaan, että yksi rahoitusvaakaa tasaava tekijä olisi mahdollisuus olla mukana nuorten olympiavalmentajatuen piirissä. Tuki on Suomen olympiakomitean jakamaa rahaa lajiliitoille, eikä sisälly ministeriön kehittämisavustuksiin.

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemialaisilla on aamuisin fysiikka- ja nopeusketteryysharjoituksia. Antro Valo / Yle

Olympiakomitea on antanut lajiliitoille päätösvallan siitä, mihin nuorten olympiavalmentajat sijoittuvat.

– Pääosin nuorten olympiavalmentajat työskentelevät näissä lajien valtakunnallisissa keskittymissä, Antti Paananen kertoo.

Kouvolassa tavoiteltiin tänä vuonna koripallon nuorten olympiavalmentajaa.

Koripalloliitto haki tukea tänä vuonna kolmelle uudelle nuorten olympiavalmentajalle. Olympiakomitea myönsi 15 000 euron tukisumman kahdelle valmentajalle. Koripalloliitto päätti sijoittaa valmentajat Jyvväskylään ja Tampereelle, koska siellä urheiluakatemiatoimintaa on ollut pidempään koripallon parissa.

Koripalloliitolla on nyt kahdeksan nuorten olympiavalmentajaa. Neljä on Helsingissä, yksi Kisakalliossa, yksi Turussa, yksi Tampereella ja yksi Jyväskylässä.