Tamperelainen panimo pääsi yllättäen himoitulle talouslistalle parhaana suomalaisena

Financial Times listaa taas Euroopan nopeimmin kasvaneet yritykset.

Tamperelainen panimo Pyynikin Brewing Company on päässyt arvovaltaiseen listaukseen. Yritys kertoo olevansa Euroopan nopeimmin kasvava panimoyritys ja tuhannen nopeiten kasvavan yrityksen joukossa.

Euroopassa on 10 000 panimoa eli sijoitus on merkittävä.

Talouslehti Financial Times noteeraa yhdessä tutkimusyhtiön kanssa vuosittain FT-1000-listalle tuhat Euroopan nopeimmin kasvanutta yritystä. Lehden odotetaan julkaisevan koko listan maanantaina verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Tuoreimmassa Financial Timesin raportissa on mukana yhteensä kolme yritystä Suomesta. Panimon varsinainen listasijoitus on 622:s ja suomalaisista yrityksistä tuoreimman listauksen paras.

Listaus helpottaa vientiä

Panimo kertoi listasijoituksesta itse maanantaina. Yle on nähnyt sähköpostin, jossa Financial Times vahvistaa yrityksen sijoituksen.

Mukana on Pyynikin Brewing Companyn perustajan Tuomas Pereen mukaan kolme suomalaisyritystä. Kahden muun suomalaisyrityksen nimeä ei vielä tiedetä, koska lista ei ole julki.

Pere uskoo, että keskusliikkeiden ostajat arvostavat listausta ja se helpottaa vientiä. Yrityksellä on käynnissä osakeanti, jotta yritys saa kasvua ulkomailta. Pere uskoo listauksen herättävän kiinnostusta myös antia kohtaan.

– Tampere maailmankartalle, Pere naurahtaa.

Huomionosoitus tuli Tuomas Pereelle yllätyksenä.

– Financial Timesista otettiin meihin viime vuoden lopulla yhteyttä. Lähetimme heille yhtiön avain- ja kasvuluvut neljän viime vuoden ajalta. Meille oli valtava yllätys, että tuhannen kasvuyrityksen joukossa ei ole muita panimoita Euroopasta. Olemme todella ylpeitä huomionosoituksesta.

Pyynikin Brewing Companyn liikevaihto oli vuonna 2015 vajaat 700 000 euroa ja vuonna 2018 jo 2,6 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa.

