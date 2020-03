Vaasalaisesta paperinkeräyslaatikosta löytyi 80 hylättyä kirjettä – joukossa arkaluontoisia perintäkirjeitä

Laskuja sisältävät kuoret olivat avaamattomia. Jakeluyhtiön toimitusjohtaja: "Tämä on suhteellisen vakava asia, eikä mitenkään hyväksyttävää. Pahoittelemme, että näin on käynyt."

Vaasassa on löytynyt suuri määrä kirjeitä paperinkeräysastiasta Palosaarelta.

Ylen Vaasan toimintakeskukseen toimitettiin perjantaina muovikassillinen avaamattomia kirjeitä. Kirjeiden löytäjät harrastavat paperinkeräyslaatikoiden tutkimista ja eivät halua tästä syystä halua nimiään julkisuuteen. He kuitenkin kertovat, ettei löytö ole ensimmäinen. Parin viimeisen kuukauden aikana he ovat löytäneet postia myös keskusta-alueelta sekä Vöyrinkaupungilta.

Ylelle kirjeet toimittaneet henkilöt ovat vieneet aiemmin muun muassa laskuja muutamaan otteeseen myös laskuja välittäneille tahoille, mutta tällä kertaa kokeilivat median voimaa ongelman esiintuomiseksi.

Muovipussi sisälsi kaiken kaikkiaan 80 kirjettä ja seitsemän aikakauslehteä. Kaikki kirjeet olivat avaamattomia ja kuorien perusteella ne sisälsivät laskuja Iehdiltä, puhelin- ja sähköyhtiöiltä. Useamman kirjeen lähettäjänä oli myös perintäyhtiö. Aikakauslehtien ilmestymispäivästä voi päätellä, että posti on jätetty paperinkeräyslaatikkoon helmikuun 6. päivän jälkeen.

Yleltä kirjeet toimitettiin poliisin haltuun.

Kaikkiaan kirjeitä oli 80 kappaletta eri yrityksiltä. Merja Siirilä / Yle

Jakeluyhtiö: "Tapaus selvitetään tarkasti"

Postitoimintarekisterin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa on Postin lisäksi 16 kirjepostia jakavaa jakeluyhtiötä. Kirjeen jakelijan tunnistaa merkinnästä kirjekuoressa. Ylelle toimitettujen kirjeiden ja lehtien jakelusta on vastuussa PPP Finland Oy ja heidän alihankkijansa ja jakajat.

Pohjanmaalla toimintaa harjoittava yritys huolehtii muun muassa Vasabladetin ja Österbottens Tidningenin varhaisjakelusta. Vuoden 2018 marraskuusta lähtien yritys on vastannut kirjelähetyksistä.

Toimitusjohtaja Jens Lillsunden mukaan kirjeiden ja aikakauslehtien päätyminen paperinkeräyslaatikkoon tullaan selvittämään tarkasti.

– Tämä on suhteellisen vakava asia, että kirjeitä löytyy roskiksesta. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää ja pahoittelemme, että näin on käynyt, Lillsunde kertoo.

Lillsunden mukaan tämänkaltaiset tapaukset ovat harvinaisia, Lillsunden uran aikana toinen kerta.

Yrityksessä ryhdytään nyt selvittämään, minä päivänä ja kenen toimesta posti on ollut jaossa. Mikäli jakaja ei ole pystynyt jakamaan lähetyksiä, olisi hänen pitänyt ilmoittaa tapahtuneesta syyn kera jakeluyhdistyksen jakokirjaan.

Lillsunden mukaan tapaus tullaan selvittämään yhdessä poliisin kanssa.

– He saavat harkita, että onko tämä sellainen asia, josta voidaan nostaa syyte.

Toimitusjohtaja Jens Lillsunden mukaan tapaus selvitetään tarkasti Antti Haavisto / Yle

"Aika hurjalta kuulostaa"

Yksi laskuja PPP Finland Oy:n kautta välittänyt taho on OK Perintä Oy. Yritys palvelee yrityksiä ja yhteisöjä tarjoamalla perintä- ja luottotietopalveluita ja huolehtimalla esimerkiksi maksumuistutuksista.

Toimitusjohtaja Jennie Flink saa tiedon yrityksen lähettämien kirjeiden harhareitistä Yleltä.

– Aika hurjalta kuulostaa, Flink toteaa.

Flinkin tietoon ei ole aiemmin tullut, että postia olisi hävinnyt tai joutunut paperinkierrätysastioihin. OK Perintä Oy:n kirjeiden arkaluontoisuuden vuoksi Flink toivookin, että tapaus selvitetään kunnolla.

– Tässä on todella tärkeistä kirjeistä kyse.

Mikäli asiakas uskoo, että OK Perintä Oy:n kirje on hukkunut matkalla, pyytää Flink olemaan yhteydessä suoraan OK Perintään.

Harvinainen tapaus, mutta rikos on tapahtunut

Jakeluyhtiö Suomi Oy vastaa jakeluyhtiöiden verkostosta ja myy yrityksille postipalveluita. Tieto paperinkeräyslaatikoista löytyneistä kirjeistä oli kirinyt myös toimitusjohtaja Marko Toivarin tietoon. Hän myöntää, että rikos on tapahtunut.

Jakeluyhtiö Suomen verkostossa on Toivarin mukaan kolmenlaisia yrityksiä. Suurimmalla osalla on palkkalistoilla toimivat oma jakelijat, mutta osa käyttää alihankkijayrityksiä. Uudellamaalla toimintaa tapahtuu varhaisjakelun osalta freelancer-verkoston kautta. PPP Finland toimii alihankkijayrityksiä hyödyntäen.

PPP Finlandilla on ollut haasteita alihankkijoidensa kanssa, jotka toimivat omissa piireissään. Muun muassa kaksi piiriä on tällä hetkellä blokattuna, eli piiriin ei toimiteta osoitteellista postia.

– Mikäli piirissä tapahtuu väärinkäytöksiä, niin me emme laita alueille postia ollenkaan. Tällöin postit menevät hetken aikaa asiakkaille Postin kautta. Tutkinnan aikana selvitetään, mistä väärinkäytös johtuu, Toivari kertoo.

Toivarin mukaan tämän kaltainen tapaus, jossa suuri määrä postia päätyy vääriin käsiin, on harvinaista.

– Puhutaan meidän toiminnan mittakaavassa aivan promillen osista.

Postinjakajan kyllästymisestä työhönsä tällöin on harvemmin kyse, vaan useimmiten jakajan polkupyörä varastetaan.

– Joku kyllästyy kävelemään ja sitten postit löytyy jostain. Korostan kuitenkin, että näitä tapauksia ei tapahdu usein, Toivari kertoo.

Lisää lehtiä ja kirjeitä

Mikäli kirjeet olisi ollut tarkoitus jakaa lähiaikoina, jaetaan kirjeet normaalisti mahdollisimman nopeasti. Mikäli kirjeet ovat vanhempia, tapahtuu kirjepostin kuolettaminen eli mitätöinti. Tästä ilmoitetaan Lillsunden mukaan vastaanottajalle ja asiakkaalle.

Toivarin mukaan kirjeet sisältävät koodit, joiden perusteella kirjeiden jakopäivä pystytään selvittämään. Tärkeää olisikin, että kirjeet päätyisivät takaisin jakelijalle.

– Kun saamme tietää, mitkä laskuista eivät ole menneet perille, niin meidän asiakaspalvelijamme välittävät yritykselle tiedon tapahtuneesta. Jos tulee esimerkiksi laskusta muistutuskuluja, niin tapauskohtaisesti katsomme korvaukset, Toivari kertoo.

Nämä lehdet toimitettiin Ylen toimitukseen iltapäivällä 3.3.2020 Merja Siirilä / Yle

Juuri ennen kuin artikkeli oli tarkoitus julkaista, tuli ensimmäisen löydön tehnyt henkilö käymään uudestaan Ylen toimituksessa. Tälläkin kertaa hänellä oli paperinkeräyslaatikosta löydettyjä tuoreita aikakauslehtiä sekä yksi kirje kuormanumeroineen. Rahtinumeron päiväys oli 19.2.2020. Vöyrinkaupungilta löydetyt postit olisi ollut tarkoitus välittää keskustaan.

