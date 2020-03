Saattohoitoyrityksen poliisitutkinta yllätti Turun kaupungin, mutta sote-lautakunnan ex-johtaja Jarmo Rosenlöf myöntää: "Kontrolli oli ontuvaa"

Turun kaupungin ostopalveluyrityksen, saattohoitoon erikoistuneen kotisairaalan epäillyt laiminlyönnit eivät olleet sopimuskauden aikana kaupungin tiedossa.

Kyse on vuosina 2011–2014 tapahtuneista asioista, joita Lounais-Suomen poliisi on tutkinut kahden vuoden ajan. Kyse on isosta rikoskokonaisuudesta, jossa vakavat rikosepäilyt liittyvät yksityisessä saattohoitoon erikoistuneessa kotisairaalassa tapahtuneisiin kuolemantapauksiin.

Kotisairaala Luotsi Oy -nimisessä yrityksessä työskennellyttä sairaanhoitajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennöksistä sekä huumausainerikoksista. Lisäksi yrityksessä työskennellyttä lääkäriä epäillään osallisuudesta näihin rikoksiin.

Kaupunki on ostanut yritykseltä 185 asiakkaan saattohoitopalvelut vuosina 2011–2014.

Poliisitutkinta on tullut kaupungin tietoon syyskuussa 2019. Ostopalvelusopimus on päättynyt vuonna 2014.

– Asiat tulivat kaupungille yllätyksenä. Sopimuskauden aikana yrityksen kanssa ei ole ollut ongelmia. Reklamaatioita ei ole kirjattu eikä potilasasiamieheen tai meidän vastuuviranomaisiimme ole oltu yhteydessä, Kaupungin konsernihallinnon johtaja Tuomas Heikkinen sanoo.

Yle/ Nora Engström

Valvontaan tehty jo muutoksia

Poliisi epäilee myös kuuden kaupungin virkamiehen syyllistyneen rikokseen. Heidän epäillään laiminlyöneen kaupungin ostopalveluyrityksen toimintaan liittyvää valvontavastuuta. Kolme virkamiehistä on edelleen virassa.

Poliisin mukaan kaupungilla säilyy valvontavastuu, vaikka palvelut olisivat yksityisen palveluntarjoajan tuottamia. Rikoskomisario Mika Paaer Lounais-Suomen poliisista kertoo, että valvontaa ei ole käytännössä ollut.

Turun kaupungin konsernihallinnon johtaja Tuomas Heikkinensanoo, että kaupungilla on vuosina 2011–2014 ollut sopimusyhteyshenkilöitä, jotka eivät ole todellisuudessa voineet valvoa sopimusta. Kaupunki on tehnyt sopimusvalvontaansa muutoksia vuonna 2018.

– Tällä hetkellä sopimuksia valvovat sellaiset henkilöt, jotka pääsevät sopimustietoihin käsiksi, Heikkinen sanoo.

Sote-lautakunnan ex-johtaja: Kontrolli oli ontuvaa

Turun sosiaali- ja terveyslautakuntaa viime vuosikymmenen alkupuolella johtanut Jarmo Rosenlöf (sd) ei muista, että tutkinnan kohteena olevan yrityksen asioita olisi ruodittu kokouksissa. Valituksia toiminnasta ei myöskään tullut henkilökohtaisen palautteen kautta.

Rosenlöf ei sen sijaan yllättynyt yhtiön valvontaan liittyvistä laiminlyöntiepäilyistä. Palvelujen kilpailutusvaiheessa kaupunki sai tietoja laadusta ja hinnasta, mutta yllättävän vähän laatupuolta käytiin katsomossa paikan päällä.

– Kontrolli oli aika ontuvaa. Silloin kun valvontaa suoritettiin, niin soitettiin etukäteen, että ollaan tulossa. Tosiasiallinen hoidon tilanne ei näin paljastunut. Sinne olisi pitänyt mennä yllättäen paikalle, korostaa Rosenlöf.

Jarmo Rosenlöf ei ota kantaa siihen, onko tilanne korjaantunut. Jos muutoksia tarvitaan, ne pitää saada aikaan nopeasti. Saattohoitopalvelu sopii Rosenlöfin mielestä yleensäkin huonosti kilpailutuksen piiriin.

– Tällaisen toiminnan pitäisi olla kaupungin omaa palvelua. Näin sitä pystyttäisiin haluttaessa valvomaan paremmin. Kyse on palveluista, jotka on tarkoitettu huonokuntoisille asiakkaille, joilla ei ole omaisia tai he asuvat kaukana. Valitettavasti talouspuoli on noussut entistä määräävämpää asemaan näissäkin tapauksissa, toteaa Rosenlöf.

Tällä hetkellä Turun kaupunki ei osta kotisaattohoitopalvelua miltään toimijalta, vaan kaupunki järjestää palvelun omana toimintana.

Rikoskomisario Mika Paaer kertoo, että tapauksen esitutkinta valmistuu kolmen viikon sisällä ja sen jälkeen asia etenee syyteharkintaan. Yle/ Nora Engström

Sisäinen tarkastus käynnissä

Kaupunki on käynnistänyt asiasta sisäisen tarkastuksen. Siinä selvitetään, onko kaupunki toiminut oikein ja onko vielä asioita, joita se voisi parantaa.

Rikostutkinnan kohteena olevien henkilöiden osalta kaupunki ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin.

– Jos henkilöt käräjäoikeudessa tuomittaisiin virkarikoksesta, silloin arvioisimme, miten vakava rikos on kyseessä. On mahdollisuus antaa varoitus, irtisanoa tai purkaa virkasuhde, Tuomas Heikkinen sanoo.

