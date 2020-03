Yritykset kieltäneet jo tuhansia matkustamasta koronaviruksen takia – osa työntekijöistä joutuu nyt raportoimaan vapaa-aikansakin työnantajalle

Työpaikat eri puolilla Suomea ovat muuttaneet käytäntöjään koronavirustartuntojen varalta.

Monet työnantajat ovat esimerkiksi rajoittaneet matkustamista ulkomaille varsinkin epidemia-alueille.

Metsäyhtiö Stora Enso kielsi helmikuussa koko henkilökunnaltaan lentämistä vaativat työmatkat koronaviruksen takia. Nyt kielto on loiventunut sen verran, että työmatkoja ei tehdä riskialueille eli Aasiaan ja Italiaan.

Viestintäjohtaja Satu Härkösen mukaan Stora Enso on kehottanut työntekijöitä välttämään mahdollisuuksien mukaan isoja kokoontumisia myös vapaa-aikana. Jos joku työntekijän perheessä sairastuu, tähän reagoidaan tapauskohtaisesti.

Stora Ensolla on Suomessa noin 6 500 työntekijää.

Pakkausjätti Huhtamäki on keskeyttänyt kaikki liikematkat ulkomaille. Arkistokuva. Kati Turtola / Yle

Pakkausjätti Huhtamäki keskeytti viime viikolla kaikki liikematkat ulkomaille koronaviruksen takia.

Teräsyhtiö Outokumpu on ohjeistanut työntekijöitään välttämään liikematkustamista ja massatapahtumia sekä hyödyntämään verkkokokouksia. Matkustaminen epidemia-alueille Kiinaan, Etelä-Koreaan ja Italiaan on toistaiseksi kielletty.

Yritykset kertovat seuraavansa tautitilannetta aktiivisesti ja hyödyntävänsä viranomaisten ohjeita.

Näin on tehnyt myös kaivosteollisuuden laitevalmistaja Sandvik. Yhtiö on lopettanut matkustamisen Kiinaan, Etelä-Koreaan ja Pohjois-Italiaan, joista ei myöskään matkusteta Suomeen.

Tehtaan wc-tiloissa Tampereella on vaihdettu pyyherullat paperipyyhkeisiin ja käsidesin määrää on lisätty. Lisäksi ruokalassa lopetetaan salaattien itsekeräily, jos tilanne eskaloituu Pirkanmaalla.

Sandvik työllistää Suomessa noin 2 400 henkeä, joista suurin osa työskentelee Tampereella.

Etätöitä ja riskikyselyitä

Myös lääkeyhtiö Bayer on rajoittanut matkustamista ja suhtautuu esimerkiksi konferenssimatkoihin nyt varauksellisesti. Riskialueille matkustaminen on kokonaan kielletty.

Yhtiöstä kerrotaan, että riskialueella matkustaneille työntekijöille suositellaan etätöitä 14 vuorokauden ajan. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, jos työntekijän perheenjäsenellä on ilmennyt oireita.

– Jos esimerkiksi palaa juuri laskettelumatkalta Italian Alpeilta, pyydetään neuvottelemaan oman esimiehen ja työterveyshuollon kanssa, kuinka toimitaan, Bayer Turun tuotantolaitoksen johtaja ja turvallisuuspäällikkö Peter Essen sanoo.

Bayerilla on Suomessa noin 850 työntekijää.

Meyerin Turun telakalla tehdään riskikyselyt kaikille alueella liikkuville työntekijöille. Arkistokuva. Yrjö Hjelt / Yle

Meyerin Turun telakalla tehdään riskikyselyt kaikille alueelle tuleville työntekijöille. Jos esimerkiksi jonkin verkostoyrityksen työntekijä on vieraillut kahden viikon sisällä riskialueella, hänellä ei ole pääsyä telakka-alueelle.

– Olemme pyytäneet myös siviilimatkustamisessa tarkkaavaisuutta ja ilmoittamaan, jos palaa matkalta riskialueilta, viestintäpäällikkö Tapani Mylly kertoo.

Pohjanmaalla Ylihärmässä esimerkiksi traktoreiden ohjaamoita valmistava MSK Group päätti maanantaina uusista matkustus- ja vierailurajoituksista. Niiden mukaan kaikki matkat ja vierailijaryhmät perutaan, jos ne eivät ole pakollisia.

Kauppaketju Halpa-Halli on kieltänyt henkilöstöään matkustamasta Manner-Kiinaan. Kielto on voimassa ainakin kesäkuuhun asti. Muita kohteita ei ole rajattu, ja yhtiöllä on nytkin työntekijöitä Saksassa.

Vaihto-opiskelua etänä

Monet kaupungit kertovat noudattavansa työntekijöitä koskevissa ohjeistuksissaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoja ja ohjeita (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi Rovaniemen kaupunki on kieltänyt henkilökuntaa matkustamasta epidemia-alueille. Kaupunki on ohjeistanut, että taudille altistuneet mutta oireettomat työntekijät voivat tehdä etätöitä, jos työtehtävä sen mahdollistaa. Lappeenrannan kaupunki on kehottanut työntekijöitään harkitsemaan tarkasti, onko ulkomaille matkustaminen välttämätöntä. Esimiehiä on muistutettu tarjoamaan työntekijöille etätyömahdollisuuksia.

Kuopiossa kaupungin kansainvälisyystyöryhmä on lykännyt matkasuunnitelmiaan Shanghaihin koronaviruksen takia. Myös kaupungin yhteistyökumppaneiden toiminta Shanghaissa on jäissä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tähän mennessä perunut kolme työmatkaa Italiaan. Jo aiemmin ammattikorkeakoulu on keskeyttänyt opiskelijavaihdon ja työmatkat Kiinaan. Seuraavaksi johtoryhmä harkitsee henkilökunnan työmatkojen rajoittamisesta Etelä-Koreaan, Iraniin ja Italiaan.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on ottanut yhteyttä vaihto-opiskelijoihin Etelä-Koreaan ja Milanoon. Vaihto-opiskelijoiden kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta keskeyttää vaihto-opiskelu, mutta kukaan ei ole kokenut siihen vielä tarvetta. Lähiopinnot Etelä-Koreassa ja Milanossa on keskeytetty, ja opinnot suoritetaan etänä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on kampukset Mikkelissä, Savonlinnassa, Kotkassa ja Kouvolassa.

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu Lappeenrannassa ja Lahdessa ovat ohjeistaneet työntekijöitään siltä varalta, jos he ovat oleskelleet esimerkiksi konferenssimatkalla sellaisessa hotellissa, jossa on todettu koronavirus.

Työntekijöitä kehotetaan siinä tapauksessa pysymään kotonaan ainakin viisi päivää seuraamassa mahdollisia oireita.

Voit keskustella aiheesta 4. maaliskuuta kello 23 asti.