Supertiistai on Yhdysvaltain esivaalien tärkein päivä – Grafiikat näyttävät, minkä takia

Tänään tiistaina on Yhdysvaltain esivaalikevään merkittävin yksittäinen päivä, kun yhdessä rysäyksessä ratkeaa noin kolmannes esivaalien kaikista valitsijamiehistä.

Niin kutsuttuna supertiistaina demokraattien esivaaleissa on jaossa kaikkiaan 1 344 delegaattia eli valitsijamiestä.

Esivaalit järjestetään samana päivänä 14 osavaltiossa ja Amerikan Samoalla. Lisäksi ulkomailla asuvat demokraatit aloittavat äänestyksensä.

Supertiistai on tänä vuonna vielä edellisvaaleja tärkeämpi siksi, että Yhdysvaltain väekkäin osavaltio Kalifornia aikaisti esivaalinsa kesäkuulta supertiistaille. Kaliforniassa on jaossa kevään suurin yksittäinen potti, 415 delegaattia.

Se, paljonko delegaatteja kustakin osavaltiosta saa, riippuu asukasluvusta.

Miten esivaalit voitetaan?

Demokraattien kisaa johtaa tällä hetkellä senaattori Bernie Sanders, ja toisena on viikonloppuna Etelä-Carolinan esivaalit voittanut entinen varapresidentti Joe Biden. Erityisellä kiinnostuksella seurataan myös miljardööri Michael Bloombergia, joka jätti ensimmäiset esivaalit väliin ja aloittaa kilvan vasta nyt.

Supertiistain kynnyksellä kisan jättivät kesken entinen pormestari Pete Buttigieg ja senaattori Amy Klobuchar.

Tässä jutussa esitellään koko demokraattien värikäs ehdokaskaarti.

Perustilanteessa presidenttiehdokas on selvillä, kun yksi ehdokas on saanut tuekseen yli puolet delegaateista – tai muut pyrkijät ovat luovuttaneet.

Tänä vuonna esivaaleissa on jaossa yhteensä 3 979 delegaattia, joten suoraan valintaan tarvitaan 1 991 (siirryt toiseen palveluun).

Vaalimatematiikkaa mutkistaa se, että demokraateilla tyypillisesti kaikki ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet yli 15 prosenttia äänistä joko aluetasolla tai koko osavaltiossa, saavat taakseen delegaatteja.

Osavaltion voittaja ei siis vie kaikkea, vaan delegaatit voivat jakautua usean ehdokkaan kesken.

Entä jos kukaan ei saa enemmistöä?

Virallisesti presidenttiehdokas valitaan heinäkuun puoluekokouksessa, jossa delegaatit äänestävät ehdokkaasta kotiosavaltioidensa tulosten mukaisesti.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa taakseen delegaattien enemmistöä, valinta muuttuu vaikeammin ennakoitavaksi.

Puoluekokouksessa järjestetään tällöin toinen äänestys, jossa delegaatit eivät enää ole sidottuja kotiosavaltionsa esivaalituloksiin. He voivat tässä vaiheessa halutessaan muuttaa mieltään.

Lisäksi äänestykseen tulevat mukaan niin kutsutut superdelegaatit eli demokraattien puolue-eliittiin kuuluvat puoluekokousedustajat. Heitä on 771, ja he saavat äänestää ketä hyvänsä.

Tarvittaessa äänestyksiä järjestetään lisää, kunnes joku vielä mukana olevista ehdokkaista saa enemmistön äänistä.

