Marja Sannikka: Turvapaikkajärjestelmä on surkea

Ongelmia on niin autettavien kuin auttajien näkökulmasta, pohtii Marja Sannikka videoblogissaan.

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Ajattelee turvapaikkajärjestelmää miltä kantilta tahansa, on selvää, että se on huono. Ensinnäkin siksi, että sadoille tuhansille turvaa hakeville matka Eurooppaan on kallis, vaarallinen ja turha.

Viime vuonna noin 1 300 (siirryt toiseen palveluun) turvaa hakevaa kuoli mereen.

Suuri osa Eurooppaan (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2015 tulleista ei ole saanut turvapaikkaa. He ovat joko lähteneet, käännytetty tai elävät maan alla.

Parhaillaan tilanne kärjistyy Turkin ja Kreikan rajalla, jossa tuhannet pyrkivät rajan yli Eurooppaan.

Iso kysymys on: mitä Euroopan tulee tehdä? Mitä Suomen tulee tehdä? YK:n pakolaisjärjestön mukaan maailmassa on tällä hetkellä noin 70 miljoonaa kodeistaan paennutta.

Käyn videolla läpi turvapaikkajärjestelmän ongelmakohtia.

Katso video ja kerro oma näkemyksesi: Mikä olisi paras tapa auttaa eniten turvaa tarvitsevia niin, että siitä koituisi mahdollisimman vähän haittoja turvaa hakeville ja turvaa antaville? Olen mukana keskustelussa klo 21 saakka.

Marja Sannikka

Kirjoittaja on politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut toimittaja, jonka mielestä totuus joskus sattuu, mutta sitä päin täytyy silti katsoa.

Marja Sannikka käsittelee turvapaikkajärjestelmää TV1:llä ja Yle Areenassa perjantaina klo 20. Vieraana on muun muassa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Katso täältä Marja Sannikan muita jaksoja ja videoita.

Lue myös:

Niinistö kuvaa tilannetta Turkin ja Kreikan rajalla todella tukalaksi: "Hallitsemattoman kansainvaelluksen toinen aalto"

Mitä Turkin ja Kreikan rajalla pitäisi tehdä? Sisäministeri Ohisalo haluaa eurooppalaisen ratkaisun, perussuomalaiset vaatii rajatarkastuksia

Tutkija ei usko Eurooppaan pyrkivien pakolaisten määrän nousevan merkittävästi – "Asenteet ovat koventuneet"

Kunta otti 40 maahanmuuttajaa ja lähes kaikki muuttivat pois – nyt sama kunta haluaa 60 maahanmuuttajaa lisää

Migri kävi uudelleen läpi satoja turvapaikkapäätöksiä: 10 kielteisen päätöksen saanutta saa uuden mahdollisuuden

Poliisi on jatkanut turvapaikanhakijoiden palautuksia Irakiin – keskeytyspäätös purettiin jo parin viikon jälkeen