Herätys: Kansanedustajat tyrmäävät lapsilisien poiston hyvätuloisilta, Yhdysvalloissa esivaalien supertiistai, punkkirokoteohjelma laajenee

Lapsilisä on korvausta lastenhoitokuluista. Ensimmäisestä lapsesta tukea maksetaan vajaat sata euroa kuukaudessa riippumatta vanhempien tulotasosta. Tiina Jutila / Yle

Kansanedustajilta täystyrmäys lapsilisien poistolle hyvätuloisilta

Suuri enemmistö kansanedustajista torjuu ajatuksen lapsilisän poistamisesta hyvätuloisilta. Lapsilisän poistaminen varakkailta sai Ylen kansanedustajakyselyssä eniten kannatusta perussuomalaisilta. Lapsilisää maksetaan ensimmäisestä lapsesta 95 euroa kuukaudessa, ja siihen kuluu tänä vuonna 1,5 miljardia.

Turkin Erdoğan: Hylkäsin EU:n miljarditarjouksen siirtolaisavusta

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kertoo hylänneensä Euroopan unionin miljardin euron lisätukitarjouksen. Tuen tarkoitus oli avustaa maata siirtolaisuuskysymyksessä. Erdoğan ei kuitenkaan maanantain lehdistötilaisuudessa täsmentänyt, milloin tai kenen toimesta kyseistä summaa olisi Turkille tarjottu. Turkki kertoi viikonloppuna päästävänsä halukkaat siirtolaiset ja pakolaiset oman rajansa yli kohti EU:ta.

Puutiaisaivotulehduksen rokoteohjelma laajenee

Puutiaisaivotulehduksen rokotusohjelma laajenee tänä vuonna Kustaviin, missä taudin ilmaantuvuus on noussut viiden seurantavuoden aikana joka vuosi. Rokotusohjelma laajenee myös Lohjalla. Tautitapausten määrä on hieman vähentynyt viime vuosina.

Supertiistai on Yhdysvaltain esivaalien tärkein päivä – Grafiikat näyttävät, minkä takia

Tiistaina on Yhdysvaltain esivaalikevään merkittävin yksittäinen päivä, kun yhdessä rysäyksessä ratkeaa noin kolmannes esivaalien kaikista valitsijamiehistä. Niin kutsuttuna supertiistaina demokraattien esivaaleissa on jaossa kaikkiaan 1 344 delegaattia eli valitsijamiestä. Esivaalit järjestetään samana päivänä 14 osavaltiossa ja Amerikan Samoalla. Lisäksi ulkomailla asuvat demokraatit aloittavat äänestyksensä.

Netanjahu julistautui vaalivoittajaksi Israelissa

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun oikeistolainen Likud-puolue näyttää johtavan eilisiä parlamenttivaaleja. Ovensuukyselyjen perusteella Likud olisi saamassa 36–37 paikkaa parlamentissa, kun sen päähaastaja, Benny Gantzin keskustaa edustava Sininen ja valkoinen -puolue saisi 32 paikkaa. Netanjahun liittouma näyttäisi silti jäävän parin paikan päähän enemmistöstä parlamentista. Netanjahu julisti itsensä silti voittajaksi maanantai-iltana.

Pohjoisessa aurinkoa, etelässä sateita

Päivä on aurinkoinen etenkin maan pohjoisosassa. Maan keskivaiheilla sataa paikoin lunta ja etelässä tulee vesi- ja räntäsateita. Lämpötila on etelässä plussan puolella, ja pohjoisessa on päivällä pakkasta 5–10 astetta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.