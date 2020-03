Useita junavuoroja myöhästyy ja jää kokonaan ajamatta – syynä tekniset viat sekä kuljettajien ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Peruutuksia on ainakin K-, I-, E-, L-, A-, U- ja P-junissa.

Pääkaupunkiseudun junaliikenteessä on ollut aamulla useita peruutuksia ja myös useita kaukojunia on myöhässä teknisten vikojen vuoksi.

Veturinkuljettajien ylityö- ja vuoronvaihtokielto on näkynyt tiistaiaamuna pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Peruutuksia on ainakin K-, I-, E-, L-, A-, U- ja P-junissa.

Tarkemmat tiedot perutuista vuoroista voi tarkistaa HSL:n (siirryt toiseen palveluun) tai VR:n (siirryt toiseen palveluun) sivuilta.

Kuusi junavuoroa Hangon ja Karjalan välillä korvataan linja-autoilla rautatieläisten ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia. Kello 14.39 Karjaalta Hankoon lähtevä junavuoro ajetaan normaalisti, kuten muut loppupäivän vuorot samalla välillä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ovat asettaneet Rautatiealan Unioni RAU ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Kielto liittyy meneillään oleviin työehtosopimusneuvotteluihin. VR kertoo, että yhtiö pyrkii minimoimaan kiellon vaikutuksen asiakkaisiin, mutta se voi näkyä peruttuina junavuoroina lähi-, kauko- ja tavaraliikenteessä.

Tekniset viat kaukojunien riesana

Useita kaukojunia puolestaan on myöhässä teknisten vikojen vuoksi, tiedottaa VR.

Intercity 4 Joensuusta Helsinkiin kello 06.10 on myöhässä ja jää arviolta noin kaksi tuntia aikataulusta jälkeen junan teknisen vian vuoksi. Juna odottaa uutta veturia Puhoksella, VR:n viestinnästä kerrotaan STT:lle.

Helsingistä Kuopioon kello 05.57 lähtenyt Intercity 61 on myöhässä noin 50 minuuttia. Junan veturi jouduttiin vaihtamaan teknisen vian vuoksi, ja se on päässyt jatkamaan matkaansa.

Lisäksi Helsingistä Pietariin suuntautuva Allegro 782 kello 06.20 oli myöhässä noin 75 minuuttia. Junan matkustajat vaihtoivat Mäntsälässä uuteen junaan.

VR:n mukaan on kyseessä ei ole laajaa yleistä häiriötä vaan yksittäisiä teknisiä vikoja.