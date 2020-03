Analyysi: Netanjahu otti torjuntavoiton – kuningas Bibi kuuntelee korruptiosyytteitään yhtä aikaa hallitustunnustelujen kanssa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu, lempinimeltään Bibi, juhli viime yönä kahta asiaa. Hänellä ja vaimollaan Saralla oli 29. hääpäivä. Lisäksi kuningas Bibi otti parlamenttivaaleissa torjuntavoiton.

Oikeistopuolue Likudin johtajalla Netanjahulla on niskassaan syytteet korruptiosta ja valta-aseman väärinkäytöstä. Oikeuskäsittely alkaa kahden viikon päästä.

Kuherruskuukausiin ei jää aikaa sen kummemmin politiikassa kuin yksityiselämässäkään.

Missä tahansa normaalissa demokratiassa puoluejohtajan on mahdotonta käydä vaalikampanjaa samaan aikaan kun hänellä on päällään korruptiosyytteet. Israel on toista maata.

Netanjahu sai nukkuneet äänestäjät liikkeelle

Vaalit olivat mitä suurimmassa määrin kansanäänestys Netanjahusta. Vaikka kansa oli turhautunut siihen, että he joutuivat nyt äänestämään kolmatta kertaa vuoden sisällä, niin kansa lähti uurnille.

Äänestysprosentti oli 71 eli korkein yli 20 vuoteen. Viime syyskuuhun verrattuna annettiin yli 200 000 ääntä enemmän. Juuri Netanjahu näytti saaneen viimeksi nukkuneet potentiaaliset äänestäjänsä liikkeelle.

Katutaiteilija oli liimannut itseensä äänestyslipukkeita Jerusalemissa vaalipäivänä 2. maaliskuuta. Toistuvat vaalit ovat olleet suosittu parodian kohde Israelissa. Jussi Koivunoro / Yle

Nukkuvia herättelevä vaalitaisto oli likainen ja repivä. Vaalien pääpukarit, Netanjahu ja keskustalaisen Sininen ja valkoinen -puolueen johtaja Benny Gantz, käyttivät verrattomasti aikaa ja tarmoa toisen puolen solvaamiseen.

Presidentti Reuven Rivlin tuumasi vaalipäivänä tuntevansa inhoa vaalikampanjan vuoksi.

Ovensuukyselyissä täpärä tilanne

Alustavien ovensuukyselyihin perustuvien tulosten mukaan Netanjahun ympärille kasattava oikeistoblokki on saamassa 59 paikkaa eli siltä puuttuisi kaksi paikkaa enemmistöstä Israelin parlamentissa eli knessetissä.

Koska tilanne on hyvin täpärä, on keskusvaalilautakunnasta arvioitu, että ääntenlaskenta kestää nyt normaalia pitempään.

Kuitenkin konservatiivisiin, uskonnollisiin ja nationalistisiin piireihin tukeutuva oikeistoblokki ilmoitti Netanjahun johdolla heti illalla, että se lähtee muodostamaan hallitusta heti ja täydellä höyryllä.

Enemmistöön se tarvitsee siis jostain lisätukea. Katseet kääntyvät siksi Benny Gantzin joukkueeseen, josko sieltä löytyisi heikkoja lenkkejä ja mahdollisesti houkuteltavissa olevia edustajia.

Ortodoksijuutalainen Jerusalemissa 2. maaliskuuta. Jussi Koivunoro / Yle

Poliittinen kahtiajako näkyvää

Kuningas Bibi on kokenut ja taitava pelin poliitikko. Hän haistaa mahdollisuudet ja veren, jos niitä vain on ilmassa.

Maallisia ja liberaaleja arvoja kannattava osa kansasta on pettynyt. Se pani toivonsa siihen, että korruptioskandaali painaisi vaakakupissa, kun kanssaisraelilaiset täyttävät äänestyslipuketta.

Korruptiosyytteet eivät olleet riittävä syy vaihtaa Netanjahua. Gantz haparoi kampanjassaan ja hänen karismansa kalpeni Bibin rinnalla. Israelilaiset pitivät Gantzia liian epävarmana vaihtoehtona takuuvarman kovaotteiselle Netanjahulle.

Mutta Israel on syvästi kahtiajakautunut. Se näkyy erityisesti siinä, että Netanjahun Likud vahvistui edellisistä vaaleista, ja toisaalta myös arabipuolueiden yhteislista paranteli asemiaan.

Netanjahu pitää oikeusprosessiaan puolueellisena

Tulevilla tapahtumilla on olennainen merkitys Israelin demokratia- ja oikeusvaltiokehityksen kannalta. Jos Netanjahu onnistuu ja saa aikaiseksi hallituksen, niin häneen kriittisesti suhtautuvien mielestä vaaranpaikkoja on viljalti.

Netanjahu on pitkin oikeusprosessiaan syyttänyt oikeuslaitosta puolueellisuudesta ja noitavainosta. Hänen mielestään häntä vastassa on salaliitto, jossa on oikeuslaitoksen lisäksi mukana vasemmisto ja media.

Nyt oppositio pelkää, että Netanjahu pyrkii tavalla tai toisella vaikuttamaan oikeuslaitokseen ja saamaan sen mitätöimään syytteet. Pelko on myös siitä, että keskeisiä johtavia tuomareita vaihdetaan myötämielisempiin, jahka poliittisesti vahva hallitus on taas kasassa.

Ainakin se on varmaa, että Netanjahun jutun oikeuskäsittely tulee kestämään pitkään. Valituskierteestä odotetaan lähes loputonta.

Kun Benjamin ja Sara Netanjahulla on vuoden päästä avioelämää takana täydet 30 vuotta, niin heillä saattaa hyvinkin olla aikaa juhlaan ja kenties kuherruskuukauteenkin.

