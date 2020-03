Metsähallituksen erälupasovelluksen käyttöönotto on viivästynyt

Mobiililupien puuttumisesta on tullut jonkun verran palautetta Metsähallituksen asiakaspalveluun.

Eräluvat -sovellus oli tarkoitus ottaa käyttöön vuoden alussa, mutta lanseerauspäivää ei tiedetä vieläkään. Tulevalla sovelluksella kännykkään saa näppärästi esimerkiksi kalastusluvan, poronhoitoalueen karhunkaatoluvan tai moottorikelkkailun uraluvan.

Metsähallituksen tietohallinnosta kerrotaan, että pyrkimys on saada sovellus käyttöön vielä maaliskuussa.

– Sovellukseen on tehty vielä jotain muutoksia. On pyritty siihen, että se on mahdollisimman hyvä heti alusta.

Aiemmin esimerkiksi kalastusluvan sai tilattua puhelinpalvelusta tekstiviestillä puhelimeen, mutta tämä palvelu loppui vuodenvaihteessa. Näppärää mobiililupajärjestelmää ei siis ole nyt käytössä, mistä on tullut jonkun verran palautetta Metsähallituksen asiakaspalveluun.

– Kyllähän asiakkailla selvää tarvetta on ja mekin haluamme tämän valmiiksi, Jyri Jokiranta Metsähallituksen tietohallinnosta kertoo.

Älykännykällä luvan voi ostaa verkkokaupasta, jolloin verkkokaupan kuitti toimii lupana.