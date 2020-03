Seksuaalikasvatuksen työntekijät tanssivat Tiktok-videolla, jota pilkataan somessa ulkomaita myöten – Hollywood-näyttelijä osallistui ivaamiseen

Oululaisen Turvallinen Oulu -hankkeen Tiktokiin julkaisema video on saanut maailmanlaajuista huomiota viime päivien aikana. Videolla hankkeen työntekijät tanssivat somessa kiertävän seksuaaliskasvatuksellisen "No-no-square" -tanssin. Turvallinen Oulu -hankkeen tavoitteena on ennalta ehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa.

Video lähti leviämään viikonloppuna, kun Hollywood-näyttelijä James Woods ivaili sille Twitter-tilillään. Wood tunnetaan Yhdysvalloissa konservatiivien kannattajana.

Sittemmin videosta on tehty lukuisia meemejä, joissa esiintyvät amerikkalaiset poliitikot.

Myös oululainen Aidon suomalaisen yhteislistan (Asyl) kaupunginvaltuutettu ja hänen varavaltuutettunsa ovat levittäneet ja arvostelleet videota somessa.

Ei ensimmäinen kerta

Lauantaiaamuna Turvallinen Oulu -hankkeen projektijohtaja Kati Kaarlejärvi huomasi, että heidän tekemänsä Tiktok-video oli lähtenyt leviämään laajasti somessa. Hän uskoo, että videon levittäminen oli masinoitua, sillä se lähti laajamittaisesti nousuun yhtä aikaa sekä Suomessa että ulkomailla.

– Video on toki julkinen ja sitä saa jakaa. On kuitenkin pelottavaa, että ihmiset myös ulkomailla alkoivat kyselemään, minkä nimisiä videolla esiintyvät henkilöt ovat. Olemme joutuneet häirinnän ja maalittamisen kohteeksi.

Kaarlejärven mukaan hankkeesta lähti leviämään myös virheellistä tietoa muun muassa siihen liittyen, että hankkeessa ei olisi tuotettu mitään muuta kuin kyseinen Tiktok-video tai että se olisi tehty uhrien pilkkaamiseksi.

Projektijohtaja on nähnyt työnsä kautta maalittamista, joten täytenä yllätyksenä videon herjaaminen ei tullut.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun meitä kohtaan hyökätään. Olemme joutuneet häiriköinnin kohteeksi pienemmässä mittakaavassa jo aikaisemmin.

Turvallinen Oulu -hankkeeseen kuuluu muun muassa lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimi, joka tarjoaa nuorelle apua esimerkiksi silloin, jos nuori on joutunut rikoksen uhriksi, hänen elinympäristönsä on turvaton tai hän on kokenut jonkinlaisen trauman. Tiimissä työskentelee viisi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja nuorisoalan ammattilaista.

Sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi viime viikolla, että Oulussa tehtävästä seksuaalirikosten ennalta ehkäisevästä työstä voitaisiin ottaa mallia muuallakin Suomessa.

