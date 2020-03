Lue uusimmat tiedot Yhdysvaltain vaaleista: Ratkaiseeko supertiistai Trumpin haastajan?

"Supertiistaina" ratkaistaan kolmasosa ehdokasnimitykseen tarvittavista valitsijaäänistä, kun 14 osavaltiossa äänestetään esivaaleissa samaan aikaan.

Kevään aikana demokraattien esivaaleja seurataan tiiviimmin kuin republikaanisen puolueen, joka asettaa käytännössä lähes varmasti ehdokkaakseen istuvan presidentin Donald Trumpin

Vaalipäivä Yhdysvalloissa on 3. marraskuuta. Silloin valitaan presidentti, koko edustajainhuone sekä kolmasosa senaatista.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

3.3. klo 12.51 Kolme tärppiä supertiistain seurantaan: Pitääkö Sandersin keula, nouseeko Biden tukijoineen rinnalle vai heittävätkö kampanjamiljoonat Bloombergin kärkeen?

Demokraattien presidenttikisassa vahvimmilla on senaattori Bernie Sanders, jolla on toistaiseksi taskussaan 60 valitsijaääntä. Sanders on ollut suosituin ehdokas myös mielipidekyselyissä. Osalle demokraateista sosialistiksi itseään kuvaileva Sanders on kuitenkin liian radikaali.

Entisen varapresidentin Joe Bidenin kampanja näytti välillä jo hiipuvan, mutta hän sai uutta virtaa voitettuaan Etelä-Carolinan esivaalin. Supertiistain alla demokraattien keskitietä edustava Biden sai vielä tärkeää tukea, kun kisasta luopuneet ehdokkaat Amy Klobuchar ja Pete Buttigieg ilmoittivat tukevansa häntä.

Supertiistaina lähtöviivalle asettuu myös musta hevonen, Michael Bloomberg. Satoja miljoonia kampanjaansa jo upottanut miljardööri ei ole ollut ehdolla aiemmissa esivaaleissa, mutta on joissakin mielipidekyselyissä noussut kakkoseksi lähelle Sandersia.

Seuraa USA:n vaaleja kanssamme supertiistaista alkaen!

Yle aloittaa Yhdysvaltojen presidentinvaalien jatkuvan seurannan tässä jutussa ns. Supertiistaista. Tänään jaossa on kolmasosa ehdokkuuteen tarvittavista valitsijaäänistä. Presidenttiehdokkaasta äänestetään 14 osavaltiossa eri puolilla Yhdysvaltoja. Suurin potti on luvassa Kaliforniasta, Texasista ja Pohjois-Carolinasta.

Mediayhtiö CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisenä aloitetaan Bernie Sandersin kotiosavaltiossa Vermontissa, ja länsirannikolla Kaliforniassa ääniä voidaan antaa vielä lähes vuorokautta myöhemmin. Viimeinen äänestyspaikka sulkeutuu varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Lue täältä tarkemmin supertiistaista ja siitä, miksi se on esivaalien tärkein päivä.