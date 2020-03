Erikoinen talvi teki Perämerestä luistelukentän – katso jäänmurtajaa ajavan Miikka Ylikosken video kiekkoilusta merijäällä

Jäätä on koko Suomen rannikolla Torniosta Haminaan asti, mutta ulapan ajojäitä on poikkeuksellisesti vain Perämerellä.

Viime vuonna maaliskuun alussa Suomen merialueilla työskenteli seitsemän jäänmurtaajaa, mutta nyt liikenteessä on vain kolme alusta. Yksi niistä on Kontio, joka avustaa laivaliikennettä Perämeren pohjoisosassa.

Kahdeksatta talvea jäänmurtajalla työskentelevä Kontion 1. perämies Miikka Ylikoski ei muista vastaavaanlaista jäätalvea.

– Erikoinen talvi, kun on ollut pitkään niin lauhaa. Yleensä jäällä on niin paljon lunta, että se on enemmänkin hiihtohommia, Perämeren jäällä luisteluvideon kollegan kanssa kuvannut Miikka Ylikoski sanoo.

Jäänmurtajalla Ylikosken työvuoro koostuu kuuden tunnin ajovuorosta ja kuuden tunnin vapaavahdista. Viime torstaina vapaavahti kului muun muassa luistellen.

– Työkaverit olivat mittaamassa jäätä ja joku heitti vitsillä, että tässähän voisi pelata vaikka kiekkoa. Sattumalta olin menossa työvuoron jälkeen harrastamaan ja hain luistimet jalkaan.

Rannikko jäässä, mutta ajojäitä vain pohjoisessa

Jäätä on koko Suomen rannikolla Torniosta Haminaan asti, mutta ulapan ajojäitä on vain Perämerellä. Tavallisesti ajojäätä on talvisin myös Suomenlahdella ja Selkämerellä.

Jääolosuhteisiin vaikuttaa myös se, että sateet ovat pohjoisessakin tulleet osittain vetenä.

– Lisäksi merivesi on ollut korkealla ja vettä on noussut jään päälle, mikä on vaikuttanut siihen, että merelle muodostuu lumetonta peilijäätä, jääasiantuntija Niko Tolman Ilmatieteenlaitokselta sanoo.

Perämerelläkin jäätä on ajankohtaan nähden vähän ja vain Perämeren pohjoisosa on kokonaan jäässä. Rannikolla Kemissä ja Oulussa kiintojäätä on 40 -60 senttiä. Ulompana ahtojäätä.