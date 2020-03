Poliisi: Maatilalla kuollut kymmeniä eläimiä Itä-Lapissa, perhettä epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta

Poliisi on tutkinut paikkaa yhdessä eläinlääkärien kanssa. Kuvituskuva.

Poliisi on tutkinut paikkaa yhdessä eläinlääkärien kanssa. Kuvituskuva. Jouni Immonen / Yle

Itä-Lapissa sijaitsevalla maatilalla on kuollut huomattava määrä eläimiä hoidon laiminlyönnin vuoksi. Asia tuli poliisin tietoon sunnuntaina 1. maaliskuuta.

Poliisi on tutkinut paikkaa yhdessä eläinlääkärien kanssa. Kuolleiden eläimien tarkka määrä ei ole vielä tiedossa, mutta voidaan puhua kymmenistä eläimistä, jotka kuolivat navettaan. Poliisi ei kerro tarkemmin, mistä eläimistä on kyse.

Maatilaa on pitänyt paikkakunnalla asuva perhe, jota epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Poliisin mukaan he ovat kokeneita tilallisia ja pitäneet maatilaa vuosia. Poliisi selvittää tapahtuman syitä muun muassa kuulustelemalla henkilöitä ja hankkimalla muita tietoja. Esitutkinta on alkuvaiheessa, joten poliisi ei tiedota tässä vaiheessa asiasta enempää.

Lapin poliisi aikoo antaa lisätietoja ensi viikolla, kun esitutkinta edistyy.