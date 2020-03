Nuorgamin veden loppumisen syy löytyi palaneesta rakennuksesta – Vettä voi taas käyttää vapaasti

Inarin Lapin Vesi Oy:llä on nyt suunnitelmissa aloittaa saneeraustyöt, jotta tällaisia tilanteita ei pääsisi enää syntymään.

Utsjoen Nuorgamissa on helmikuun alkupuolelta asti jouduttu säästämään vettä, sillä kylän vesivarastot tyhjenivät. Kylään tuotiin myös puhdasvesisäiliöitä.

Nyt vesivarastojen tyhjenemisen syy on löytynyt. Syyksi on paljastunut vesivuoto palaneessa rakennuksessa, kertoo Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja Paulus Lepistö. Lepistö epäilee, että vuoto on alkanut joulun alla.

–Viime viikolla saatiin paikalliselta ilmoitus, että siellä palaneessa rakennuksessa lentää vesi. Koko vesiongelma on todennäköisesti johtunut tonttijohdon vuotamisesta. Vuoto on tuutattu ja ylävesisäiliön pinta on lähtenyt nousemaan.

– Ensimmäisen kerran vesi loppui jouluaattona. Vuodoilla on tapana, että ne alkavat pienempänä ja kasvavat sitten. Kun tuon löysimme, putki oli jo isolta osalta halki.

Paulus Lepistön mukaan palaneen rakennuksen putkista vuosi jopa 100 kuutiota vettä vuorokaudessa. Tarmo Lehtosalo

Paulus Lepistön mukaan erilaiset vuodot ovat varsin tavallisia, mutta harvoin koko kylän vesivarastot tyhjenevät niiden vuoksi.

– Nuorgamissa vedenottamo on niin herkkä ja pienituottoinen, että siksi se aiheuttaa poikkeuksellisen tilanteen. Jos kylä käyttää 30-40 kuutiota vuorokaudessa vettä, niin semmoinen 50-100 kuution vuorokausittainen vuoto vaikuttaa aika paljon.

Vettä voi käyttää taas normaalisti

Vesitilanne Nuorgamissa pitäisi olla nyt kunnossa. Paulus Lepistön mukaan vettä voi taas käyttää normaaliin tapaan. Inarin Lapin Vesi Oy:llä on suunnitelmissa aloittaa saneeraustyöt, jotta tällaisilta tilanteilta voitaisiin tulevaisuudessa välttyä.

– Kesällä pitäisi alkaa saneeraustöitä tekemään vedenottamolla, tämäkin olisi ollut nopeammin havaittavissa, jos meillä olisi kunnon mittaukset vedenottamolla.

Vesisäiliöt ovat kylällä vielä tämän viikon varmuden vuoksi. Lepistö ei kuitenkaan usko, että niille olisi enää tarvetta.

–Nyt on parempikin, että mahdollisimman normaalisti käyttää vettä. Jos se vielä näyttää loppuvan, niin keretään reagoida siihen.