Yli 30 vuotta järjestetty Äänekosken Keitelejazz kaatui kohonneisiin kustannuksiin ja pikkuasioihin

Vuodesta 1985 järjestettyä Äänekosken Keitelejazzia ei nähdä ensi kesänä ja koko festivaali näyttää tulleen tiensä päähän. Syynä ovat kasvaneet kustannukset, järjestäjien henkilökohtaisen riskinottohalun hiipuminen ja kaupungin päätös leikata tukea.

Keitelejazz on ollut vuosikymmeniä Keski-Suomen tunnetuimpia musiikkitapahtumia, joka on pitänyt kiinni kunnianhimoisesta ohjelmistostaan. Jazzin lisäksi se on tuonut esiin blues- ja progemusiikkia ja erottunut muista kesän festivaaleista.

Tapahtuma on tehnyt viime kesinä kymmeniä tuhansia tappiota ja järjestäjät ovat laittaneet myös henkilökohtaista omaisuuttaan likoon. Uusi lakimuutos lisäsi bändien hintoihin arvonlisäveron, joka nosti kustannuksia kymmenellä prosentilla. Samaan aikaan Äänekosken kaupunki päätti poistaa entisen tappiotakuunsa.

– Festivaali kaatui siihen, että keskeiset hallituksessa olevat henkilöt eivät enää uskaltaneet ottaa suurta taloudellista riskiä, kiteyttää Äänekoski jazz ry:n puheenjohtaja Päivi Kaasinen.

Äänekosken vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen muistuttaa, että kaupunki tuki festivaalia viimeisen kahden kesän aikana yli 100 000 eurolla.

Festivaali toi harvinaisia artisteja Suomeen

Kompromissin hakeminen jazzyhdistyksen ja kaupungin välillä tiivistyi lopulta pieniin asioihin. Yhdistys esimerkiksi tarjoutui antamaan kaupungille 200 vapaalippua, kun kaupunki vaati 300 lippua. Muussakin tuessa sopu oli lähellä.

– Haluamamme kaupungin avustus jäi noin 10 000 eurosta kiinni, Kaasinen toteaa.

Keitelejazzeilla on nähty Jethro Tullin, Procol Harumin ja Bonnie Tylerin kaltaisia suuria nimiä. Erityisesti jazz-illat ovat herättäneet keskustelua, sopivatko ne paikkakuntalaisten makuun vai pelkästään muun Suomen musiikkiharrastajille.

Kaasisen mielestä jazz-iltoihin on tullut paljon ulkopaikkakuntalaisia ja ne ovat nostaneet Äänekosken profiilia kulttuurikaupunkina.

Kaupungin vapaa-aikajohtaja taas tiedostaa, että tapahtuma on jakanut voimakkaasti paikkakuntalaisten mielipiteitä.

– Aina voi miettiä mikä se kaupungin henkinen ilmapiiri on. Totta kai tällaiset kulttuuritapahtumat jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan, Pohjolainen sanoo.

Kriisistä versoo jo uusia tapahtumia

Monet näkevät Äänekoskella laajemmankin kulttuurikriisin.

Paikkakunnan tapahtumista huolestuneet nuoret tekijät Jasu Rossi ja Mimi Steffansson järjestävät Äänekoskelle ensi heinäkuussa uuden talkoopohjaisen Ääniä-tapahtuman, joka kunnioittaa jazzperinteitä ja sen tekijöitä.

– Me voidaan nyt nousta yhdessä ja tehdä jotain vastaavaa. Tässä on erittäin hyvä ajankohta tehdä joku toinen tapahtuman, joka kerää ihmiset yhteen, Steffansson toteaa.

Ääniä Festivaali järjestetään Äänekoskella 24.–25. heinäkuuta. Ohjelmisto on vielä auki.