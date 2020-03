Suomi valmis lähettämään lisää rajavartijoita Kreikkaan jo tällä viikolla: "Tilanne eskaloitui nopeasti"

Rajavartiolaitos on selvittänyt mahdollisuuksia lähettää lisää henkilöstöä valvomaan Kreikan ja Turkin välistä merirajaa. Nyt Suomella on paikalla 14 rajavartijaa ja yksi partioalus. Tuolla määrällä alus pystytään pitämään liikkeellä joka päivä.

– Suomella on jo eurooppalaiseen lainsäädäntöön perustuva velvoite lähettää näihin nopeisiin rajainterventioihin henkilöstöä, muistuttaa Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti viikonloppuna, että Turkki avaa rajansa Kreikkaan, koska ei voi enää ottaa vastaan uusia pakolaisia Syyriasta. Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle on kerääntynyt tuhansia pakolaisia ja siirtolaisia, jotka pyrkivät Euroopan unionin alueelle.

Kreikka pyysi apua Frontexilta

Kreikka pyysi maanantaina apua Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexilta (siirryt toiseen palveluun), jonka pääjohtaja Fabrice Leggeri päätti käynnistää operaation. Nyt Kreikka ja Frontex laativat yhdessä suunnitelman, jossa tarkennetaan, mitä alueella on tarkoitus tehdä.

Kun suunnitelma saadaan valmiiksi, on virastolla perusteet pyytää jäsenvaltioilta operaatioon tarvittavia resursseja.

Suomen kiintiö tällaisia operaatioita varten on 30 ihmistä, joten sinne voidaan lähettää vielä 16 vartijaa. Lisäksi alueelle voidaan lähettää yksi alus lisää. Nyt selvitettiin, ketkä ovat juuri ne nimenomaiset henkilöt, jotka Suomi voisi kansainvälisestä ryhmästä lähettää.

Pitkäniityn mukaan lisähenkilöstö voisi lähteä matkaan parhaassa tilanteessa viikossa.

– Se riippuu hyvin paljon siitä, millainen se pyyntö on. Nopeimmillaan, jos saamme pyynnön tänään tai huomenna, me voimme olla siinä tilanteessa, että olemme lähettämässä henkilöstöä viikon lopulla tai ensi viikolla.

Tehtävänä rekisteröidä tulijoita

Pitkäniityn mukaan osansa on myös sillä, miten Kreikka pystyy ottamaan vastaan henkilöstöä. Heille pitää löytyä kaikkea aina majoituspaikoista järkeviin operationaalisiin tehtäviin.

Suomalaisten tehtävänä on nyt pitää yllä kuvaa merirajan tilanteesta. Lisäksi heidän tarkoituksenaan on löytää kaikki ne ihmiset, jotka eivät tule rajanylityspaikkojen kautta.

Nämä ihmiset viedään sitten Kreikan viranomaisten hoiviin niin, että osa menee turvapaikanhakijoiden joukkoon ja osa käännytettävien joukkoon.

Yhtenä isona asiana on tulijoiden rekisteröinti.

– Se on sitä perusrajavalvontaa, mitä Euroopan unionissa tehdään ja mihin myös meidän henkilöstömme osallistuu.

Tilanne eskaloitui yllättäen

Pitkäniitty pitää tilanteen kärjistymistä Kreikan ja Turkin rajalla yllättävänä, vaikka alueella on ollut levotonta jo vuosia.

– Mutta eskaloituminen tuli nopeasti. Näin ollen on aika mahdotonta ennustaa, kuinka tilanne tulee kehittymään lähipäivinä ja -viikkoina. Siihen vaikuttaa moni asia säätilasta alkaen ja siihen, kuinka ihmiset reagoivat nähtyihin uutiskuviin. Siihen vaikuttaa se, miten Kreikka toimii ja miten Turkin viranomaiset toimivat, Pitkäniitty kertoo.

Samalla Pitkäniitty muistuttaa, että Kreikka toimii alueella oikeuksiensa mukaisesti.

– Mitä tuolla uutiskuvissa nähdään, niin minun ymmärrykseni mukaan kyse on siitä, että Kreikka on päättänyt sulkea rajojaan. EU:n perussopimusten mukaan jäsenvaltiolla on velvollisuus ja oikeus huolehtia omasta yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudestaan.

