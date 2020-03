Puolustusvoimat ei rajoita matkustusta tai harjoituksia koronaviruksen takia – lääkintäeverstiluutnantti: "Näen riskin tällä hetkellä pienenä"

Alkuvaiheessa koronaviruksen leviämisen riski varuskuntiin on vähäinen. Arkistokuvassa varusmiehet ovat hiihtämässä Kuhmon Vuosangassa.

Jos koronavirus leviää laajemmin väestöön, varuskunnassa on varsin otolliset olosuhteet tartuntojen leviämiselle.

Puolustusvoimat on varautunut koronaviruksen leviämiseen. Sen mukaan puolustusvoimien henkilökunnalla, varusmiehillä tai kertausharjoituksissa olevilla reserviläisillä ei ole muusta väestöstä poikkeavaa riskiä (siirryt toiseen palveluun) saada koronavirustartuntaa.

– Meillä ei ole ollut yhtään epäilyä tai tartuntaa. Näen riskin tällä hetkellä pienenä. Varusmiesten ja henkilökunnan kontaktit epidemia-alueille ovat varsin vähäiset, joten ensiaallossa koronaviruksen leviämisen riski varuskuntiin on vähäinen, sanoo lääkintäeverstiluutnantti Jari Autti Sotilaslääketieteenkeskuksesta.

Auttin mukaan lomamatkojen kautta riski on toki olemassa henkilökunnan osalta, mutta henkilökuntaa on kehotettu noudattamaan lomamatkoilla yleisiä ohjeita eikä matkailua ole rajoitettu.

– Mikäli koronavirus kuitenkin leviää laajemmin väestöön, on varuskunnassa tunnetusti varsin otolliset olosuhteet tartuntojen leviämiselle, Autti sanoo.

Puolustusvoimat on korostanut yskimis- ja käsihygienian merkitystä. Terveysasemien henkilökunta on perehdytetty toimimaan potilaiden kanssa, joiden epäillään saaneen tartunnan tai altistuneen koronavirukselle. Lisäksi suojautumisvälineiden tilanne on kartoitettu ja lisähankintoja tehdään kumppanuussairaaloiden kautta.

– Suojautumisvälineitä osataan käyttää ja välineitä on alkuvaiheessa riittävästi. Tilaamme niitä tarvittaessa lisää varuskuntia lähellä olevista keskussairaaloista samalla tavalla kuin mitä tahansa välineistöä ja materiaalia, Autti kertoo.

Tilannetta seurataan ja puolustusvoimat noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ohjausta. Auttin mukaan varusmiesten ja henkilökunnan ohjeet ovat samanlaiset kuin muillakin altistumistaan epäilevillä tai itsensä sairastuneeksi epäilevillä.

– Varusmiehet on ohjeistettu olemaan puhelimitse yhteydessä varuskunnan terveysasemaan ja lomalla ollessaan kotikuntansa terveyskeskukseen tai valtakunnalliseen varusmiesten puhelinpäivystykseen, josta he saavat toimintaohjeet. Henkilökunta on ohjeistettu olemaan yhteydessä kotikuntansa terveyskeskukseen.

Isossa varuskunnassa otetaan rauhallisesti

Puolustusvoimat on tukenut joukko-osastojaan varautumissuunnitelmien tarkistamisessa. Esimerkiksi Kainuun prikaati on yksi puolustusvoimien suurimmista joukko-osastoista.

Varuskunta-alueella, eli Kajaanin Hoikankankaalla on yli 3 000 henkilöä, kun yhteen lasketaan varusmiehet ja alueen kaikkien toimijoiden henkilöstö.

– Toimimme Sotilaslääketieteenkeskuksen ja THL:n ohjeiden mukaisesti, sanoo Kainuun prikaatin tiedottaja Satu Hujanen.

Toistaiseksi matkustusta, harjoituksia tai kokoontumisia ei ole rajoitettu.

Kainuun prikaati on mukana esimerkiksi maanantaina 9. maaliskuuta alkavassa Cold Response 2020 -talviharjoituksessa Pohjois-Norjan Tromssassa. Harjoitukseen osallistuu yli 400 varusmiestä ja henkilökuntaa pääosin Kainuun prikaatista ja Jääkäriprikaatista.

– Tässä vaiheessa tällä ei ole vaikutusta harjoituksiin, Hujanen sanoo.

