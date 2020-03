Juuso Perttilä pelaa ammatikseen jääkiekkoa Ranskassa ja tekee lääkärintöitä Suomeen – Aamulla etävastaanottoja ja sitten treeneihin

Juuso Perttilän arki on tiivistä: hän tekee aamulla ja iltapäivällä lääkäritöitä ja käy välissä kolmen-neljän tunnin treeneissä. Illalla on vapaata tai peli.

Juuso Perttilän arki on tiivistä: hän tekee aamulla ja iltapäivällä lääkäritöitä ja käy välissä kolmen-neljän tunnin treeneissä. Illalla on vapaata tai peli. Juha Nurminen

Lounaisranskalaisen jääkiekkojoukkueen tähtihyökkääjä ja terveyskeskuslääkäri Juuso Perttilä on esimerkki uuden ajan etätyöläisestä.

ANGLET Jäähallissa kuuluu innokkaita kannustushuutoja ja kentän laitojen ryskyntää. Anglet Hormadin tähtihyökkääjä Juuso Perttilä, 27, kuljettaa kiekkoa vauhdilla kohti vastustajan päätyä.

Perttilä pelaa jääkiekkoa Ranskan korkeimmalla tasolla eli mestaruussarja League Magnusissa. Joukkueen kotihalli sijaitsee Lounais-Ranskassa Angletin kaupungissa, joka tunnetaan leveästä rantabulevardista ja kuuluisista surffirannoista.

– Onhan tämä tavallisesta poikkeava ympäristö pelata jääkiekkoa: talvi on lämmin ja aurinkoinen ja jäähallikin on ihan tässä Atlantin rannalla, Perttilä naurahtaa treenien jälkeen.

Poikkeava on myös Perttilän urayhdistelmä. Juuso Perttilä on jääkiekkoa ammatikseen pelaava terveyskeskuslääkäri, mikä on yhdistelmänä Suomessa ainutlaatuinen. Hän palaa siis jäähallilta nopeasti takaisin kotiin uusimaan reseptejä ja kommentoimaan laboratoriokokeiden tuloksia.

Juuso Perttilä on ollut tällä kaudella joukkueensa tehokkain pelaaja. Juha Nurminen

Labrakokeiden kommentointia treenien jälkeen

Perttilä tekee lääkärintöitä video- ja chat-yhteyden avulla. Hän työskentelee yksityiselle Pihlajalinnalle sekä terveyskeskuslääkärinä Helsingin kaupungille.

Videon välityksellä hoidettavat vastaanottokäynnit soveltuvat Perttilän mukaan parhaiten esimerkiksi vuosikontrolleihin. Lääkäri ja potilas voivat keskustella videon välityksellä elintavoista ja lääkityksestä, kun hoitaja on ensin mitannut verenpaineen ja tehnyt muut tarvittavat tutkimukset.

– Terveyskeskuslääkäreillä on myös paljon sellaista työtä, jota tehdään tapaamatta potilasta: esimerkiksi reseptien uusintaa ja laboratoriotulosten kommentointia. Eli siinä ei ole eroa, teenkö sen Suomesta työhuoneestani vai täältä Ranskasta käsin, Perttilä sanoo.

Etälääkäreistä toivotaan apua työvoimapulaan

Perttilän etävastaanotot ovat osa Helsingin kaupungin pilottihanketta, jossa kokeillaan videoyhteydellä tehtäviä lääkärintöitä. Kokeilun tarkoitus on saada lisää resursseja työvoimapulasta kärsiviin terveyskeskuksiin.

Terveyskeskuslääkäreillä on myös paljon sellaista työtä, jota tehdään tapaamatta potilasta, Juuso Perttilä sanoo. Juha Nurminen

Lääkäriliitto arvelee etätyön lisääntyneen viime vuosina. Liitto selvitti etätöiden yleisyyttä viimeksi vuonna 2017 osana THL:n, Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa tehtyä tutkimusta.

Tutkimuksessa vastaajista yli puolet kertoi tekevänsä etähoitoa. 45 prosenttia kertoi päätyöhönsä kuuluvan vähän etävastaanottoa ja 12 prosenttia kertoi sitä olevan runsaasti.

Etätyö yleistyy ylipäätään

Juuso Perttilä uskoo etälääkärintöiden yleistyvän tulevaisuudessa varsinkin niillä alueilla, joille on vaikea saada tarpeeksi lääkäreitä töihin.

– Etänä ei tietenkään pysty hoitamaan kaikkia asioita. Etälääkäröinti voi kuitenkin vapauttaa resursseja niiltä lääkäreiltä, jotka ovat fyysisesti terveysasemilla töissä, Perttilä sanoo.

Tilastotietoa ei ole vielä kerätty siitä, kuinka paljon lääkäreitä tai muita ammattilaisia tekee etätyötä ulkomailta käsin Suomeen. Ilmiö on kuitenkin kasvava ja ylipäätään etätöiden tekeminen on yleistynyt vauhdilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan säännöllistä etätyötä teki vuonna 2018 jo runsas viidennes palkansaajista. Etätyön kasvu on ollut erityisen voimakasta aivan viime vuosina.

Lounais-Ranskassa sijaitseva Anglet tunnetaan leveästä rantabulevardista ja kuuluisista surffirannoista. Juha Nurminen

Kahden uran yhdistäminen vaatii sovittelua

Kiekkoilevan lääkärin Juuso Perttilän työpäivät Ranskassa ovat tiukasti ohjelmoituja. Hän herään varhain aamulla ja ryhtyy tekemään aamukahvin juotuaan lääkärintöitä. Aamulle on yleensä sovittu etävastaanottoaikoja.

Kymmenen aikaan Perttilä lähtee jäähallille treeneihin, jotka kestävät kolme-neljä tuntia. Jäähallilta hän palaa takaisin kotiin tekemään toisen lyhyen työpäivän lääkärintöitä – yleensä erilaisia paperihommia, joita voi aurinkoisella säällä hoitaa ulkona terassipöydän ääressä.

Illalla on sitten vapaata tai peli. Eikö moinen aikataulu ole aika raskas?

– Aikataulut vaativat välillä sovittelua. Toisaalta olen aina opiskellut ja pelannut lätkää samaan aikaan. Kaksi ammattia tuovat toisaalta tervetullutta vaihtelua: pelaaminen tasapainottaa lääkärinhommia ja lääkärinhommat pelaamista, Perttilä pohtii.

Esimerkiksi reseptien uusimista Juuso Perttilä voi aurinkoisella säällä hoitaa ulkona terassipöydän ääressä. Juha Nurminen

Mestiksestä Ranskan mestaruussarjaan

Kahden erilaisen ammatin yhdistelmä kehittyi vähän varkain. Perttilä pelasi lääketieteellisen ensimmäiset vuodet Suomi-sarjaa eli jääkiekon kolmanneksi korkeinta sarjaa Suomessa. Pian tuli kuitenkin mahdollisuus päästä kokeilemaan Mestikseen, mikä sujui sekin hyvin.

– Suomi-sarja oli enemmän sellaista hauskanpitoa kavereiden kanssa, vaikka pelit tosissaan pelattiinkin. Jotenkin Mestiksessä aikataulut sai sumplittua siten, että aikaa riitti sekä opintoihin että peleihin, Perttilä kertoo.

Perttilä pelasi Mestiksessä kaksi ja puoli kautta, pärjäsi hyvin ja halusi uusia haasteita. Niinpä hän tarttui mahdollisuuteen lähteä ammattilaiseksi Ranskaan, kun tarjous tuli vieläpä sopivasti samaan aikaan lääketieteellisen opintojen päättymisen kanssa.

Jääkiekko on Ranskassa nouseva laji

Edellisen kauden Perttilä pelasi Nizzassa Aigles de Nice -joukkueessa ja siirtyi sitten vuoden mittaisella sopimuksella Anglet Hormadin riveihin. Juuso Perttilä on ollut tällä kaudella koko joukkueensa tehokkain pelaaja.

Ranskan liigassa pelaajista tyypillisesti noin puolet on ulkomaalaisia. Anglet Hormadissa joukkueen yhteinen kieli on englanti. Juha Nurminen

– Joukkueiden sisällä on täällä Suomea isommat tasoerot. Ranskassa joka jengillä on pari kentällistä tosi hyviä pelaajia, mutta heikommat pelaajat eivät ole yhtä hyviä kuin Suomessa, Perttilä sanoo.

Ranska vannoo yhä jalkapallon, koripallon ja lentopallon nimiin, mutta myös jääkiekkoilun suosio on viime vuosina kasvanut. Lajia harrastetaan nykyään tasaisesti ympäri maan eikä enää pelkästään Alppien ympäristössä.

Joukkueet palkkaavat myös hanakasti ulkomaalaisia vahvistuksia. Pelaajista tyypillisesti puolet on ulkomaalaisia – ja esimerkiksi Anglet Hormadissa on peräti neljä suomalaista pelaajaa. Pelaajien yhteinen kieli on Angletissa englanti, mikä helpottaa arkea.

– Kävin kyllä peruskoulussa ranskan tunneilla, mutta ei siitä hirveästi jäänyt apukeinoja tänne. Puolentoista vuoden aikana olen oppinut ymmärtämään ranskaa, mutta sen puhuminen ei vielä oikein lähde, Perttilä naurahtaa.

Hallilla jääkiekkoilija, siviilissä lääkäri

Perttilän toinen ammatti herättää kuulemma jäähallilla kiinnostusta.

– Pelikaverit kommentoivat ja vastustajatkin tulee välillä kysymään, että oletko sinä todellakin lääkäri. Olen kyllä pyrkinyt pitämään ne asiat hallilla erillään.

Perttilä ohjaa siis polvikipua valittelevat pelikaverit joukkueen lääkärille eikä ryhdy pohtimaan kenenkään pelikelpoisuutta. On lääkärintaidoista tosin joskus hyötyäkin.

– Viime kaudella kävi niin, että yhdellä kaverilla tuli pieni vekki leukaan ja joukkueen lääkäri oli jo ehtinyt lähteä kotiin. Kyllä minä sen sitten tikkasin kiinni. Lähtökohtaisesti olen kuitenkin hallilla jääkiekkoilija ja siviilissä lääkäri, Perttilä toteaa.

Juuso Perttilä suunnittelee tulevaisuuttaan tällä hetkellä kausi kerrallaan. Myöhemmin hän aikoo erikoistua ortopediksi. Juha Nurminen

Tavoitteena lääkärintyön ja urheilun yhdistäminen

Tulevaisuudessa Perttilä aikoo erikoistua ortopediksi. Tavoitteena on yhdistää lääkärintyö urheiluun. Erikoistuminen ei kuitenkaan onnistu ammattikiekkoilun ohessa, sillä se vaatii sataprosenttisen työajan.

Siihen asti Perttilä aikoo suunnitella tulevaisuuttaan kausi kerrallaan.

– Jääkiekko vie toki paljon aikaa ja rajoittaa muuta elämää. Aion pelata niin kauan, kun se on hauskaa ja antoisaa, Perttilä toteaa.